Tom Maston

تصنيفات القوة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: أرسنال يستعيد الصدارة، بينما يذكر برشلونة وليفربول الجميع في الوقت المناسب بأنهما لا يمكن استبعادهما قبل انطلاق مباريات ربع النهائي

على الرغم من طول مرحلة الدوري التي امتدت على مدى الأشهر الخمسة الأولى من الموسم، وعلى الرغم من الإثارة التي شهدتها جولة المباريات الفاصلة، فإن دوري أبطال أوروبا لا يبدأ حقاً بالنسبة للكثيرين إلا مع انطلاق دور الـ16. وإذا كنت من هؤلاء المشجعين، فمن المرجح أنك استمتعت بالأسبوع الماضي أو نحو ذلك من المباريات الأوروبية.

سُجلت 68 هدفاً في المباريات الثماني بمتوسط 4.25 هدفاً في المباراة الواحدة، حيث استمتع المشجعون في جميع أنحاء القارة بترفيه لم يتوقف تقريباً. وكان الدوري الإنجليزي الممتاز الخاسر الأكبر في هذه الجولة، حيث خرج أربعة من ممثليه الستة من المنافسة، في حين أظهر عدد من الفائزين السابقين استعدادهم للوصول إلى مراحل متقدمة مرة أخرى من خلال أداءً ملفتاً للنظر.

وبعد انتهاء دور الـ16، من هو الفريق الأفضل الآن لرفع الكأس في بودابست يوم 30 مايو؟ يضع موقع GOAL جميع المتنافسين المتبقين في الترتيب التالي...

التحديث السابق: 12 مارس 2026. الفرق التي خرجت من البطولة: بودو/غليمت، تشيلسي، مانشستر سيتي، باير ليفركوزن، نيوكاسل، أتالانتا، غالطة سراي وتوتنهام.

    8سبورتينغ لشبونة ⬆️

    قبل هذا الموسم، لم يسبق سوى لأربعة فرق فقط أن نجحت في قلب تأخرها بثلاثة أهداف أو أكثر بعد مباراة الذهاب في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لتحقق الفوز، لكن «سبورتنج» تمكن من رفع هذا العدد إلى خمسة بعد أن انطلق بقوة ضد «بودو/غليمت» منذ الدقيقة الأولى في لشبونة، ونجح في حسم المباراة في الوقت الإضافي، ليخرج في النهاية فائزًا بنتيجة 5-0 في تلك الليلة، ويضع حدًا لمسيرة «الفرق النرويجية» الخيالية.

    كان فريق روي بورجيس محظوظاً بعض الشيء نظراً لضعف قرار الحكم بضربة جزاء بسبب لمسة يد، لكنهم استحقوا في النهاية الفوز بهذا الفارق في تلك الليلة نظراً لسيطرتهم في العاصمة البرتغالية. ومع ذلك، سيحتاجون إلى رفع مستوى أدائهم مرة أخرى إذا أرادوا الحصول على أي فرصة للتغلب على أرسنال في ربع النهائي.

    7ليفربول ↔️

    أثبتت المرة الثالثة أنها كانت الحاسمة بالنسبة لليفربول يوم الأربعاء، فبعد هزيمتين خارج أرضه أمام غالطة سراي في البطولات الأوروبية هذا الموسم، تمكن أخيرًا من التغلب على العملاق التركي يوم الأربعاء، وفاز بنتيجة 4-0 على ملعب أنفيلد ليحجز مقعده في ربع النهائي. وتجاوز محمد صلاح إخفاقه في تسجيل ركلة جزاء في الشوط الأول ليسجل هدفًا رائعًا ويساهم في هدفين آخرين في ما وصفه جيمي كاراغر بـ"أفضل أداء للريدز هذا الموسم".

    على الرغم من معاناة فريق أرني سلوت في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فقد أظهر الفريق الآن ما هو قادر عليه، على الرغم من أن باريس سان جيرمان سيشكل اختباراً أصعب في الدور التالي. وبالطبع، يسعى ليفربول للانتقام بعد خسارته الموسم الماضي أمام الفائز النهائي في دور الـ16، لكنه سيتعين عليه رفع مستواه مرة أخرى إذا أراد المضي قدماً في مسابقة هذا الموسم.

    6أتلتيكو مدريد ↔️

    قام أتلتيكو مدريد بالمهمة الصعبة بإقصاء توتنهام في مباراة الذهاب من دور الـ16، حيث فاز بنتيجة 5-2 في مباراة منحها له الفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي إلى حد كبير. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا عذراً لخسارته 3-2 في مباراة الإياب، حتى لو بدا أن فريق إيفان تودور يظهر بعض التحسن في صراعه لتجنب الهبوط.

    الخبر السار لدييغو سيميوني هو أن جوليان ألفاريز يبدو أنه استعاد مستواه بعد فترة جفاف تهديفي في منتصف الموسم، لكن فريق أتلتيكو هذا ليس هو نفس الفريق القوي الذي ساعد "تشوليزمو" في إحباط عمالقة أوروبا بانتظام قبل عقد من الزمن. إنهم يعلمون أن بإمكانهم إيذاء منافسهم في ربع النهائي برشلونة في الهجوم، لكن منعهم من التسجيل في المرمى هو أمر مختلف تماماً.

    5برشلونة ↔️

    لقد كررنا مرارًا وتكرارًا هذا الموسم أننا غير مقتنعين على الإطلاق بأداء برشلونة - وحتى خلال الفوز الساحق 7-2 على نيوكاسل يوم الأربعاء، ظهرت مؤشرات على أن الفريق لا يزال يعاني من هشاشة دفاعية، وذلك بسبب إصرار هانسي فليك على اللعب بخط دفاعي متقدم، إلى جانب إصابات عدد من اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع وفرينكي دي يونغ أمامهم.

    في لامين يامال ورافينها، لا يزال برشلونة يمتلك اثنين من أخطر المهاجمين في أوروبا، في حين أن روبرت ليفاندوفسكي استعاد لمسته التهديفية ضد نيوكاسل وقد يتطلع إلى تحقيق إنجاز أخير في ما قد يكون موسمه الأخير في دوري أبطال أوروبا. أضف إلى ذلك براعة بيدري، وهناك الكثير مما يشير إلى أنه إذا تمكن البلوغرانا من الحفاظ على صلابة دفاعهم، فقد يصلون إلى النهاية.

    أولاً، عليهم تجنب تكرار هزيمتهم في نصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد عندما يواجهون فريق دييغو سيميوني في ربع النهائي، حيث مزق الروجيبلانكوس برشلونة إرباً في ميتروبوليتانو خلال تلك المواجهة ذات الذهاب والإياب.

    4ريال مدريد ↔️

    هل سنتعلم الدرس يوماً ما؟! دخل ريال مدريد مباراة دور الـ16 أمام مانشستر سيتي في غياب الثلاثي المصاب كيليان مبابي وجود بيلينغهام ورودريغو، من بين لاعبين آخرين، في حين لا تزال الهزائم الأخيرة أمام أوساسونا وخيتافي حاضرة في الأذهان. لذا، فهل كان من الممكن بالطبع أن يستحضر الفريق بعضاً من سحره القديم في دوري أبطال أوروبا، بالنظر إلى مدى صعوبة المهمة التي كانت تنتظره؟...

    أعطت ثلاثية فيدي فالفيردي الرائعة في مباراة الذهاب ريال مدريد السيطرة الكاملة على المواجهة الأبرز في هذه الجولة، وعلى الرغم من حاجتهم إلى أن يكون تيبو كورتوا في أفضل حالاته وإلى طرد برناردو سيلفا في منتصف الشوط الأول من مباراة الإياب لضمان تأهل مريح في ملعب الاتحاد، إلا أن فريق ألفارو أربيلوا أنجز المهمة بفضل هدفين من فينيسيوس جونيور.

    يُعتبر البرازيلي متخصصاً في مباريات الأدوار الإقصائية، وتحدث عن تطلعه الآن إلى "أفضل جزء من الموسم"، مع عودة ريال مدريد فجأة إلى الصورة كمرشح محتمل للفوز باللقب مرة أخرى. وإذا تمكنوا من هزيمة آلة بايرن ميونيخ القوية في ربع النهائي، فلن يراهن الكثيرون ضد وصول "البلانكوس" إلى النهائي.

    3باريس سان جيرمان ↔️

    قد لا يكون باريس سان جيرمان هو نفس الفريق الذي كان يكتسح كل منافسيه في طريقه للفوز بالمسابقة الموسم الماضي، لكنه بدا أقرب بكثير إلى مستواه الأمثل خلال فوزه الساحق على تشيلسي الأسبوع الماضي، حيث فاز في النهاية بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين بعد أن حسم المباراة مبكراً في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

    يستعيد خفيتشا كفاراتشيليا وبرادلي باركولا مستواهما، في حين أن مشاكل أوسمان ديمبيلي البدنية على وشك أن تصبح من الماضي، في الوقت الذي يدخل فيه بطل فرنسا المرحلة الأكثر أهمية في الموسم. وبالتالي، سيكون فريق لويس إنريكي المرشح الأوفر حظاً للتغلب على ليفربول في ربع النهائي، مما يعني أن الدفاع الناجح عن لقبهم القاري أصبح أمراً وارداً للغاية.

    2بايرن ميونيخ ⬇️

    لم نكن بحاجة إلى فوز بايرن ميونيخ الساحق على أتالانتا بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين لنعرف أن البافاريين مرشحون حقيقيون للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. كنا نعلم ذلك بالفعل بعد فوزهم على باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس بعشرة لاعبين خلال مرحلة المجموعات.

    ومع ذلك، كان فوز بطل الدوري الألماني الساحق على الفائز بدوري أوروبا 2024 تذكيرًا رائعًا بجودة تشكيلة فينسنت كومباني - خاصة وأن المرشح المفضل للفوز بالكرة الذهبية هاري كين لم يلعب سوى في مباراة الإياب.

    لذا، في حين أن بايرن ميونيخ يقع بلا شك في الجانب الصعب من القرعة وكان يأمل في تجنب ريال مدريد في هذه المرحلة، نعتقد أنه من العدل القول إنه ليس لديه أي سبب للخوف من أي فريق متبقٍ في هذه المسابقة.

    1أرسنال ⬆️

    لم يقدم أرسنال أفضل ما لديه في ليفركوزن خلال مباراة الذهاب في دور الـ16، لكنه رفع من مستواه بشكل كافٍ في ملعب الإمارات ليتأهل في النهاية بسهولة. ولولا حارس مرمى باير، يانيس بلاسويتش، لكان «المدفعجية» قد فازوا بنتيجة أكبر بكثير، وفي النهاية احتاجوا إلى هدف مذهل سجله إيبيريتشي إيزي في أول مشاركة له بدوري أبطال أوروبا، وليس إلى هدف عادي من ديكلان رايس، لضمان فوز مستحق.

    بعد تأهله من الجانب "السهل" من القرعة، يتوجه أرسنال الآن إلى لشبونة لمواجهة سبورتينغ لشبونة، وعلى الرغم من أن سعيه وراء أربعة ألقاب قد يؤثر سلباً على مستويات طاقته مع دخولنا المرحلة الأخيرة من الموسم، إلا أن "المدفعجية" يظلون الأكثر ترجيحاً للوصول إلى النهائي من بين الفرق الثمانية المتبقية في المسابقة، وبالتالي يجب اعتبارهم المرشحون الأوفر حظاً مرة أخرى.