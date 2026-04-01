تصنيفات الفيفا: المغرب يحافظ على مكانه ضمن العشرة الأوائل، وفرنسا تتخطى إسبانيا بعد تعادلها مع مصر

أصدرت الفيفا يوم الأربعاء تحديثها الرسمي للتصنيف العالمي، حيث شهدت قمة الترتيب تغييراً ملحوظاً في أعقاب نتائج فترة التوقف الدولية في مارس الماضي.

صعدت فرنسا إلى صدارة التصنيف العالمي بعد الأداء المثير للإعجاب الذي قدمته في آخر مباراتين وديتين، حيث هزمت كل من البرازيل وكولومبيا.

في المقابل، تراجعت إسبانيا إلى المركز الثاني بعد تعادلها سلبياً على أرضها أمام مصر مساء الثلاثاء، في مباراة مؤسفة شابتها إساءات عنصرية موجهة إلى منتخب الفراعنة.

وتراجعت الأرجنتين مركزاً واحداً لتحتل المركز الثالث، بينما احتفظت إنجلترا بالمركز الرابع، تليها البرتغال التي صعدت مركزاً واحداً، في حين تراجعت البرازيل إلى المركز السادس.

احتلت هولندا المركز السابع، بينما احتفظت المغرب بمركزها الثامن – وهي الفريق العربي والأفريقي الوحيد في المراكز العشرة الأولى من تصنيف الفيفا – تليها بلجيكا ثم ألمانيا.

وعلى الرغم من الصدمة الكبيرة التي تسببت فيها خسارة التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، صعد المنتخب الإيطالي مركزاً واحداً ليحتل المركز الثاني عشر.