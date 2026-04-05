تصفية لاعبي مانشستر يونايتد بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني! السير جيم راتكليف يأمر أكثر من ثمانية لاعبين بمغادرة أولد ترافورد هذا الصيف

يهدف «الشياطين الحمر» إلى استرداد ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني (132 مليون دولار) من رسوم الانتقالات هذا الصيف، من خلال التخلي عن جزء كبير من لاعبي الفريق الأول، وفقًا لصحيفة «ذا صن». وتحت قيادة السير جيم راتكليف، يولي النادي الأولوية لنموذج مالي أكثر استدامة، يتضمن التخلي عن اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة الذين فشلوا في تقديم أداء ثابت على أرض الملعب.

يتصدر القائمة العديد من الأسماء البارزة، حيث من المحتمل أن يكون ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي ومانويل أوغارتي وأندريه أونانا وراسموس هوجلوند جميعهم على قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل. ويأمل النادي في أن يوفر تحويل صفقات الإعارة الحالية إلى انتقالات دائمة الجزء الأكبر من الإيرادات، حيث يستهدف على وجه التحديد 64 مليون جنيه إسترليني من رحيل راشفورد إلى برشلونة وهوجلوند إلى نابولي بشكل دائم.