تتجه الأنظار إلى مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، مع متابعة ما يجري في كارديف لمعرفة نتائج مباراة ويلز والبوسنة. ستُقام الليلة الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم التي ستُقام في الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. إذا تمكن فريق غاتوسو من تجاوز عقبة أيرلندا الشمالية في مباراة بيرغامو، يوم الثلاثاء المقبل، 31 مارس، فسيلعب ضد الفائز في مباراة الليلة الساعة 20:45 بين ويلز والبوسنة. وبالتالي، فإن مباراة كارديف ستهم بشكل غير مباشر المنتخب الإيطالي أيضًا، الذي سيتعين عليه الآن التركيز على العقبة الأولى التي يجب تجاوزها.
تصفيات كأس العالم، ويلز - البوسنة مباشرة 1-0: هدف جيمس يحسم المباراة
الأهداف وأهم اللحظات
59' - كادت ويلز أن تضاعف النتيجة بكرة ارتطمت بالعارضة من جيمس بعد أن حولها أحد الخصوم.
51' - ويلز تتقدم: تاهيروفيتش يمرر الكرة عن غير قصد إلى دانيال جيمس الذي يسددها من مسافة بعيدة، مفاجئاً حارس المرمى المنافس الذي ينزلق ولا يستطيع فعل شيء.
45' - نهاية الشوط الأول: كانت الفرصة الوحيدة في الشوط الأول هي تسديدة ويلسون التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 22.
22' - ويلز تقترب من التقدم: تسديدة ملتفة بيسار ويلسون تصطدم بالقائم.
20' - مباراة خالية من الإثارة، المضيفون يحتفظون بالكرة لكنهم لا يستطيعون اختراق دفاع الخصم.
نتائج المباراة
ويلز - البوسنة 1-0
الهدافون: 51' جيمس.
ويلز (4-2-3-1): دارلو؛ ويليامز، لولور، رودون، داسيلفا؛ شيهان، ويلسون؛ جيمس، كولين، بروكس؛ جونسون. المدرب: بيلامي.
البوسنة (3-4-1-2): فاسيلي؛ سيليك، موهاريموفيتش، كولاسيناتش؛ بايراكتاريفيتش، سونيتش، تاهيروفيتش، ميميتش؛ ألايبيغوفيتش؛ دزيكو، تاباكوفيتش. المدرب: بارباريز.
الحكم: كوفاكس.
اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميميتش، ديميروفيتش، كولاسيناتش (ب).
الطرد: -