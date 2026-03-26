تركيا - رومانيا 1-0

الهدافون: 53' كاديوغلو.

تركيا (4-2-3-1): تشاكير؛ مولدور، أكايدين، بارداكجي، كاديوغلو؛ يوكسيك، كالخانوغلو؛ يلمظ، غولر، يلدز؛ أكتورجوغلو. المدرب: مونتيلا.

رومانيا (4-3-3): رادو؛ راتيو، دراغوسين، بوركا، بانكو؛ مارين، هاجي، دراغومير؛ مان، بيرليجيا، ميهايلا. المدرب: لوسيسكو.