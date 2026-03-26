الجمهورية التشيكية - أيرلندا 4-3 بركلات الترجيح (2-2 في الوقت الأصلي)

الهدافون:19' ركلة جزاء باروت (أيرلندا)، 23' هدف ذاتي كوفار (أيرلندا)، 27' ركلة جزاء شيك (التشيك)، 86' كريتشي (التشيك).

تسلسل ركلات الترجيح: باروت (أ) هدف، كريتشي (ت) هدف، إيداه (أ) هدف، سوشيك (ت) هدف، برادي (أ) هدف، تشيتيل (ت) تصدي، أزاز (أ) تصدي)، شيك (ت) هدف، براون (أ) تصدي، كليمنت (ت) هدف.

التشيك (3-4-3): كوفار؛ هوليس (من الدقيقة 46 شالوبيك)، هراناك، كريتشي؛ كوفال (من الدقيقة 83 كارابيك)، بروفود، داريدا (من الدقيقة 46 سوسيك)، جوراسيك (من الدقيقة 82 ساديليك)؛ شيك، تشوري (من الدقيقة 73 تشيتيل)، سولك (من الدقيقة 103 كليمنت). المدرب: كوبيك.

أيرلندا (3-4-2-1): كيلهير؛ أوبراين، ن. كولينز، أوشيا؛ كولمان (من الدقيقة 96 دون)، تايلور (من الدقيقة 68 برادي)، مولومبي (من الدقيقة 115 سزموديتش، من الدقيقة 121 فالي)، مانينغ (من الدقيقة 68 براون)؛ أزاز، أوغبيني (من الدقيقة 96 إيداه)؛ باروت. المدرب: هالغريمسون.



