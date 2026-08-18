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علي سمير

كانتي أنقذهم مع "فان بيرسي" وتاليسكا يفكر في الإمارات .. ليون "ينصف مورينيو" أمام فنربخشه ورسالة تحذير إلى ليفربول!

فقرات ومقالات
فنربخشه
فنربخشه ضد ليون
ليون
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
ليفربول
برادلي باركولا
أندرسون تاليسكا
نجولو كانتي
ماسون جرينوود
روميلو لوكاكو
جوزيه مورينيو

تعادل مُحبط للفريق التركي بتصفيات دوري الأبطال

لا تدع الضجة تخدعك .. عندما تفتح مواقع التواصل الاجتماعي، لتجد تشكيلة مجمعة لأي من الفرق تزامنًا مع سوق الانتقالات، مصحوبة بكرات النار واللهب والعبارات الحماسية، لا تفترض أن هذا بالضروري أمر واقع يجب أن تتعامل معه بجدية!

نحن هنا نتحدث عن فنربخشه، النادي الذي يحرص دائمًا على التعاقد مع النجوم من كبار أوروبا، طمحًا في المنافسة وتحقيق أي شيء على الصعيدين الأوروبي والمحلي .. ولكن دون فائدة!

الفريق التركي خاض ذهاب المرحلة التمهيدية الأخيرة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، أمام نظيره الفرنسي ليون، لتكون النتيجة بالتعادل الإيجابي 1/1 .. على أرضه ووسط جماهيره.

الحظوظ لا تزال قائمة بالطبع، ولكن هل كان الأمر يستحق كل هذا العناء وإنفاق تلك الأموال من أجل هذا المستوى؟


  • Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

    نجوم بلا فائدة

    على مدار الأيام القليلة الماضية، وبالتحديد بعد انتقال روميلو لوكاكو إلى الفريق التركي، بدأ البعض يتحدث عن القائمة المرعبة من "الوجوه المألوفة" لعشاق كبار أوروبا، وانعكاس ذلك على حظوظ فنربخشه في المنافسة على الدوري التركي، وربما أن يكون الحصان الأسود لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد "إن تأهل".

    هذا الحديث "على الورق" يبدو منطقيًا .. فنربخشه لديه إيدرسون الذي حرس مرمى مانشستر سيتي لسنوات، وزميله السابق ناثان أكي، ومعهما ميلان شكرينيار الذي كان أحد أهم مدافعي أوروبا مع إنتر.

    ولا يتوقف الأمر عند ذلك، هناك المدافع البرازيلي المميز دييجو كارلوس، ونيلسون سيميدو لاعب برشلونة السابق، سفيان أمرابط نجم المغرب والذي لعب لمانشستر يونايتد، ماتيو جيندوزي الذي توقع له الجميع بمستقبل مبهر مع آرسنال، وبجواره نجولو كانتي أسطورة فرنسا وتشيلسي وليستر سيتي.

    وبالهجوم حدث ولا حرج، ميسون جرينوود وماركو أسينسيو نجم ريال مدريد السابق، وأندرسون تاليسكا الذي سبق له تمثيل النصر، والبلجيكي العملاق روميلو لوكاكو المنضم من نابولي والمهاجم فيدات موريكي المعروف لعشاق الدوري الإسباني.

    ومع ذلك، شاهدنا نسخة باهتة من فريق لا يستطيع السيطرة على مباراة امام فريق فرنسي متوسط، حيث كان المدرب إسماعيل كارتال عاجزًا تمامًا عن فعل أي شيء، في الوقت الذي امتلك فيه نظيره باولو فونسيكا الأفضلية بشكل واضح.

    فنربخشه لم يفعل أي شيء، سوى هدف التعادل الذي سجله ميسون جرينوود على طريقة روبن فان بيرسي، ليعادل النتيجة بعد تقدم لويس أوبندا للضيوف، وبعدها اكتفى بتسديدة من تاليسكا وأخرى من زميله دورجيليس نيني، والتي ارتطمت بالعارضة وكانت قريبة من دخول الشباك.

    التأهل إلى دوري الأبطال أصبح في خطر، تمامًا مثلما حدث مع جوزيه مورينيو الموسم الماضي بالخروج أمام بنفيكا، ليتأكد أن مشاكل الفريق التركي أكبر بكثير من البرتغالي.

    النادي التركي لم يحصل على لقب الدوري منذ موسم 2013/2014، ومنذ هذه الفترة لم يحقق سوى الكأس في 2023 والسوبر هذا العام، ليكون فنربخشه أحد أكبر الألغاز المحيرة التي عجز مورينيو عن حلها، ويبدو أن إسماعيل كارتال يسير على نفس النهج.

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    كانتي أنقذهم وتاليسكا يفكر في الإمارات

    عكس جميع مباريات مرحلة التصفيات التمهيدية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، قدم أندرسون تاليسكا مباراة كارثية وتم استبداله في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، لينزل بدلًا منه ماركو أسينسيو "دون أن يقدم أي شيء".

    تاليسكا سجل 4 أهداف في آخر 4 مباريات بتصفيات دوري الأبطال، أمام جورنيك زابرزي وشتورم جراتس، ولكن عندما حان الوقت للاختبار الأصعب اختفى وكان من أسوأ اللاعبين، واكتفى بتسديدة وحيدة خطيرة على المرمى.

    رغم حالة النشاط الكبير من ميسون جرينوود، ومحاولته لخلق التهديد من الجانب الأيمن، فشل تاليسكا في معاونته وبدا "تائهًا" وسط الدفاعات الفرنسية وصب كامل تركيزه على احتساب ركلة جزاء له، ليكون الاستبدال هو الخيار الأنسب لمدربه.

    هل يتعلق الأمر بانتقال محتمل؟ الصحفي بابلو أوليفييرا، كتب عبر حسابه على منصة إكس خلال المباراة، إن اللاعب أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف الجزيرة الإماراتي، ضمن التدعيم الهائل الذي يقوم به النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، فهل كان عقله في الإمارات؟


    وأما عن نجولو كانتي، فكان أحد أفضل العناصر في فنربخشه، حيث لعب تمريرة ساهمت في تسجيل جرينوود في هدفه الوحيد، حيث قام الفرنسي بالعديد من الإسهامات الدفاعية التي أنقذت الفريق التركي من خسارة فادحة.

    ماتيو جيندوزي شكل معه ثنائية متكاملة، حيث قام لاعب آرسنال السابق بمحاولة دفع الفريق إلى الأمام ومعاونة تاليسكا وخط الهجوم، بينما قام كانتي بالتصدي إلى العديد من المحاولات الخطيرة للاختراق.

    وجاءت ارقام كانتي الدفاعية كالتالي :

    استخلاص : 3

    قطع للكرة : 2

    استعادة للكرة : 4

    التحامات ناجحة : أرضية "2 من 4" وهوائية "2 من 3"

    كانتي كان مثل "الآلة" رغم تقدمه في السن، وساعد فريقه في محاولة تعديل الكفة، وحمل الكرة 22 مرة نحو الثلث الأخير من ملعب الخصم، وفقد الكرة 7 مرات فقط!

  • Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

    فان بيرسي الجديد

    من بين جميع الصفقات التي أبرمها فنربخشه هذا الصيف، ومن ضمنهم روميلو لوكاكو، كان ميسون جرينوود هو العنصر الأكثر تأثيرًا في فنربخشه، وسط المستويات المحبطة من باقي اللاعبين.

    عندما يحصل على الكرة في الجانب الأيمن من الملعب، ويحاول الدخول نحو العمق، تشعر وكأنك تشاهد النجم الهولندي روبن فان بيرسي أمامك من جديد، وهو تشبيه لازم اللاعب منذ بداية ظهوره مع مانشستر يونايتد.

    لو ظننت للحظة أن هذا التشبيه مجرد وهم لا أكثر، فجرينوود أخبرك على أرض الملعب أن الأمر لم يكن كذلك، وذلك بفضل هدفه الرائع الذي سجله في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، والذي منح فريقه الأمل في مباراة العودة بفرنسا الأسبوع القادم.

    ما شاهدناه اليوم من جرينوود، يؤكد لنا أن الإنجليزي سيكون هو الواجهة والنجم الأول لهذا المشروع التركي مع فنربخشه، وربما بعدها سيفرض نفسه كلاعب يمكنه التألق إلى أهم وأفضل كبار أوروبا من جديد.




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  • FBL-EUR-C1-QUALIFYING-FENERBAHCE-LYONAFP

    رسالة تحذير إلى ليفربول

    كم تكررت هذه القصة؟ نجم يخرج ويتألق مع ليون، ثم ينضم إلى أحد كبار أوروبا، ويفشل في تحقيق المطلوب منه بعدما أنفق أحدهم الأموال الطائلة من أجل التعاقد معه.

    تانجي ندومبيلي إلى توتنهام، فيرلان ميندي لريال مدريد، كورنتين توليسو بايرن ميونخ، كلها حالات تجسد هذه القاعدة، بأن عليك الحذر عندما تتعاقد مع القادمين من ليون.

    وفي سوق الانتقالات الحالي، نحن أمام حالة غريبة ومُحيرة، ليفربول يحتاج إلى جناح جديد لتدعيم خط هجومه بعد رحيل محمد صلاح، والعالم يعاني من ندرة في المواهب الاستثنائية التي يمكنها صناعة الفارق.

    ليفربول يريد التعاقد مع برادلي باركولا الذي انضم لباريس سان جيرمان قادمًا لليون مقابل 45 مليون يورو في موسم 2023/2024، ولم يقدم ما يكفي ليصبح من العناصر الأساسية للفريق الفرنسي.

    في الحقيقة، لو فكرت في آخر لقبين دوري أبطال أوروبا، باركولا لم يكن من أوائل اللاعبين المؤثرين في حسم باريس للقب، أمامه عناصر أخرى مثل عثمان ديمبيلي وديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا وفيتينيا وجواو نيفيش ونونو مينديش وغيرهم.

    ورغم تهميشه عن طريق المدرب لويس إنريكي، إلا أن باريس يطلب 170 مليون يورو لبيع اللاعب! وهنا يجب على ليفربول الحذر، باركولا استفاد من حصول باريس على لقب دوري أبطال أوروبا وحصل على "صيت" لم يستحقه، والنادي الفرنسي يحاول استغلال ذلك بأقصى شكل ممكن، الأمر قد يكون فخ، وربما نرى باركولا "مجرد ماليك فوفانا جديد"!

    الجناح الفرنسي عاش طفرة مذهلة في مسيرته بموسم 2024/2025، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 6، ليصبح هدفًا لميلان وعدة أندية خارج فرنسا، ولكن مطالب ليون عطلت أي صفقة محتملة.

    فوفانا الذي أطلق عليه سابقًا "باركولا الجديد" لم يتطور، وتعرض لإصابة في الكاحل، وسجل هدفين فقط الموسم الماضي، واليوم كان كارثيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في مؤشر على أنه ليس كما اعتقده البعض "موهبة فذة استثنائية يمكنها اللعب بأفضل فرق العالم".

    باركولا ليس فوفانا، لأنه اتخذ هذه الخطوة بالفعل بالذهاب إلى الكبار، ولكن بعض المواهب الفرنسية تخضع للكثير من التضخيم قبل فشلها في أماكن أكبر، مثل تشواميني وإدواردو كامافينجا وغيرهما، لذلك على ليفربول الحذر وعدم الرضوخ لمطالب باريس غير المنطقية.