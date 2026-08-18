كانتي أنقذهم مع "فان بيرسي" وتاليسكا يفكر في الإمارات .. ليون "ينصف مورينيو" أمام فنربخشه ورسالة تحذير إلى ليفربول!

على مدار الأيام القليلة الماضية، وبالتحديد بعد انتقال روميلو لوكاكو إلى الفريق التركي، بدأ البعض يتحدث عن القائمة المرعبة من "الوجوه المألوفة" لعشاق كبار أوروبا، وانعكاس ذلك على حظوظ فنربخشه في المنافسة على الدوري التركي، وربما أن يكون الحصان الأسود لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد "إن تأهل".

هذا الحديث "على الورق" يبدو منطقيًا .. فنربخشه لديه إيدرسون الذي حرس مرمى مانشستر سيتي لسنوات، وزميله السابق ناثان أكي، ومعهما ميلان شكرينيار الذي كان أحد أهم مدافعي أوروبا مع إنتر.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، هناك المدافع البرازيلي المميز دييجو كارلوس، ونيلسون سيميدو لاعب برشلونة السابق، سفيان أمرابط نجم المغرب والذي لعب لمانشستر يونايتد، ماتيو جيندوزي الذي توقع له الجميع بمستقبل مبهر مع آرسنال، وبجواره نجولو كانتي أسطورة فرنسا وتشيلسي وليستر سيتي.

وبالهجوم حدث ولا حرج، ميسون جرينوود وماركو أسينسيو نجم ريال مدريد السابق، وأندرسون تاليسكا الذي سبق له تمثيل النصر، والبلجيكي العملاق روميلو لوكاكو المنضم من نابولي والمهاجم فيدات موريكي المعروف لعشاق الدوري الإسباني.

ومع ذلك، شاهدنا نسخة باهتة من فريق لا يستطيع السيطرة على مباراة امام فريق فرنسي متوسط، حيث كان المدرب إسماعيل كارتال عاجزًا تمامًا عن فعل أي شيء، في الوقت الذي امتلك فيه نظيره باولو فونسيكا الأفضلية بشكل واضح.

فنربخشه لم يفعل أي شيء، سوى هدف التعادل الذي سجله ميسون جرينوود على طريقة روبن فان بيرسي، ليعادل النتيجة بعد تقدم لويس أوبندا للضيوف، وبعدها اكتفى بتسديدة من تاليسكا وأخرى من زميله دورجيليس نيني، والتي ارتطمت بالعارضة وكانت قريبة من دخول الشباك.

التأهل إلى دوري الأبطال أصبح في خطر، تمامًا مثلما حدث مع جوزيه مورينيو الموسم الماضي بالخروج أمام بنفيكا، ليتأكد أن مشاكل الفريق التركي أكبر بكثير من البرتغالي.

النادي التركي لم يحصل على لقب الدوري منذ موسم 2013/2014، ومنذ هذه الفترة لم يحقق سوى الكأس في 2023 والسوبر هذا العام، ليكون فنربخشه أحد أكبر الألغاز المحيرة التي عجز مورينيو عن حلها، ويبدو أن إسماعيل كارتال يسير على نفس النهج.