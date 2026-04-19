Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
تجاوز في تصريحاته.. "سكاي سبورت" تعتذر بسبب كلمات إرلينج هالاند غير اللائقة!

اتخذ مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بفوزه الصعب 2-1 على آرسنال، واستحوذ إرلينج هالاند على عناوين الصحف بفضل تصرفاته داخل الملعب وخارجه. سجل المهاجم النرويجي هدف الفوز، لكنه أجبر المذيعين على تقديم اعتذار سريع بعد انفجار غضب غير لائق في مقابلته بعد المباراة.

  • "سكاي سبورتس" تضطر إلى تقديم اعتذار مباشر

    اضطرت قناة "سكاي سبورتس" إلى كتم صوت ميكروفون هالاند وإصدار اعتذار رسمي خلال مقابلة فوضوية أعقبت المباراة، عقب فوز مانشستر سيتي الحاسم على آرسنال.
    فقد سيطر الغضب على المهاجم أثناء احتفاله مع زميله برناردو سيلفا. وبينما كان الاثنان يتحدثان عن المعركة التكتيكية التي فتحت الباب على مصراعيه أمام مانشستر سيتي في سباق اللقب، استخدم النجم لغة بذيئة لوصف أداء زميله في الدفاع. واضطر المذيع ديف جونز لاحقاً إلى التعليق على الحادثة في الاستوديو، حيث اعتذر للمشاهدين.

    • إعلان

  • مقارنة سيلفا بفابيو كانافارو

    وفي معرض استذكاره لسلسلة دفاعية معينة، التفت هالاند إلى اللاعب البرتغالي الدولي وقال: "أتذكر تلك العرضية، وقد أخبرته بعد ذلك. كنت مثل كانافارو اللعين".
    كانت المقارنة بالفائز الإيطالي الأسطوري بجائزة الكرة الذهبية فابيو كانافارو بمثابة ثناء كبير، لكن طريقة إلقاء العبارة فاجأت المُحاور باتريك ديفيدسون. تدخل ديفيدسون على الفور، قائلاً للمهاجم: "إرلينج، انتبه لألفاظك من فضلك".

    وأظهر هالاند تحدّيه الكاريزمي المعهود، فردّ قائلاً: "بربك، كلنا شتمنا في حياتنا. قلت له فقط إنه كان مثل كانافارو. اليوم، بيرني، لن أجعل الأمر عاطفياً هنا، لكنك كنت رائعاً حقاً".


  • التعامل مع المواجهة مع جابرييل

    وبعيدًا عن تصرفات ما بعد المقابلة، اتسمت المباراة بمعركة بدنية بين هالاند ومدافع آرسنال جابرييل.

    دخل الاثنان في عدة مواجهات ساخنة، بما في ذلك حادثة في الدقائق الأخيرة بدا فيها أن البرازيلي حرك رأسه نحو نجم مانشستر سيتي، مما أدى في النهاية إلى حصول كلا اللاعبين على بطاقة صفراء.
    ورفض هالاند فكرة أن جابرييل كان محظوظاً لعدم طرده، قائلاً: "أعتقد أنني لو سقطت على الأرض، وهو ما لن أفعله ما لم يهاجمني أحد فعلاً، لربما كانت البطاقة حمراء. لست متأكداً. لكن الأمر كما هو، لن أسقط على الأرض. حصلت على بطاقة صفراء، لست متأكداً من السبب، فقد اقترب من وجهي. لكن الأمر كما هو".

    ماذا تعني هذه النتيجة بالنسبة لسباق اللقب

    وبنتيجة 2-1، يظل السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مفتوحًا على مصراعيه. وإذا تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على بيرنلي يوم الأربعاء، فسوف يتصدر النادي جدول الترتيب بفارق الأهداف أو عدد الأهداف المسجلة متقدمًا على آرسنال.
    وفي الوقت نفسه، يلتقي "المدفعجية" مع نيوكاسل في نهاية الأسبوع المقبل، آملين في العودة إلى طريق الانتصارات.

