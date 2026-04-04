السعي من أجل ثلاث نقاط "غالية"، تضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أو تلامس هذا الأمل، هكذا يدخل فريق الكرة الأول بنادي ميلان، تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، مواجهة القمة أمام نابولي، بآمال كبيرة، في ميدان دييجو أرماندو مارادونا.

مواجهة الإثنين، ستمثل صراعًا مباشرًا على مركز الوصافة، حيث يتفوق ميلان بفارق نقطة وحيدة عن نابولي، حامل اللقب، ويبحث الفريقان على الـ"3" نقاط التي تكمل السباق مع إنتر حتى نهاية الموسم.

وتحدث ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لميلان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نابولي، حول رهان المركز الثاني، وبعض اللاعبين، وكذلك اللحظة الأخيرة التي تمر بها كرة القدم الإيطالية، بعد خروج الآتزوري من حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، للمرة الثالثة على التوالي.