AC Milan v Torino FC - Serie A
Nino Caracciolo و محمود خالد

تدريب منتخب إيطاليا؟ .. أليجري يحسم مستقبله بشأن الرحيل عن ميلان!

كلمات حاسمة من أليجري قبل قمة نابولي..

السعي من أجل ثلاث نقاط "غالية"، تضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أو تلامس هذا الأمل، هكذا يدخل فريق الكرة الأول بنادي ميلان، تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، مواجهة القمة أمام نابولي، بآمال كبيرة، في ميدان دييجو أرماندو مارادونا.

مواجهة الإثنين، ستمثل صراعًا مباشرًا على مركز الوصافة، حيث يتفوق ميلان بفارق نقطة وحيدة عن نابولي، حامل اللقب، ويبحث الفريقان على الـ"3" نقاط التي تكمل السباق مع إنتر حتى نهاية الموسم.

وتحدث ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لميلان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نابولي، حول رهان المركز الثاني، وبعض اللاعبين، وكذلك اللحظة الأخيرة التي تمر بها كرة القدم الإيطالية، بعد خروج الآتزوري من حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، للمرة الثالثة على التوالي.

  • "المرحلة الحاسمة تبدأ"

    واستهل أليجري المؤتمر الصحفي، برسالة تحدٍّ إلى نابولي، قائلًا "اليوم كان رائعًا، لكننا نأمل أن تكون أمسية الإثنين أفضل منه. لقد حظينا بدعم كبير من جماهيرنا، مع مباراة نابولي تبدأ المرحلة الحاسمة، وهي أجمل وأكثر لحظات الموسم إثارة، واللحظة التي نحقق فيها هدفنا، وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن علينا أن نسير خطوة بخطوة".

  • "المستقبل سيكون مشرقًا في إيطاليا"

    وحول المرحلة الصعبة التي تمر بها الكرة الإيطالية، قال أليجري "أشعر بالأسف لعدم التأهل (إلى كأس العالم)، وعلينا أن ننظر إلى هذه الحالة على أنها فرصة للتطور، يجب على المسئولين أن يجتمعوا ويعملوا ويخططوا لاستراتيجية مستقبلية. هناك لاعبون جيدون في إيطاليا، والمستقبل سيكون مشرقًا".

    وأضاف "هل أنا من ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي؟ لقد بدأت عملي مع ميلان، ويجب أن نبقى مركزين على هدفنا، وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أما بالنسبة للمنتخب، فلا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمدرب أو الرئيس، بل بتخطيط مشروع طويل الأمد".

  • "أريد البقاء في ميلان"

    وأغلق أليجري الباب أمام أي احتمالات لتدريب المنتخب الإيطالي، بقوله "هل أرغب في أن أصبح مدربًا للمنتخب في المستقبل، حتى لو كان في المستقبل البعيد؟ لم أفكر في ذلك بعد في الوقت الحالي، أنا الآن في ميلان، وسعيد بوجودي هنا، وآمل أن أبقى مع الروسونيري لفترة طويلة. دوري أبطال أوروبا بطولة رائعة، لم أشارك فيها منذ فترة طويلة، وأرغب في ذلك بشدة".

    واستدرك "أما بالنسبة للمنتخب الإيطالي، فالأمر لا يعتمد على أليجري، بل على نظام كرة القدم بأكمله، ليس كل شيء سيئًا".

  • ما قاله عن لاعبي ميلان

    وعن ملف لاعبي ميلان، والتشكيل الأمثل لقمة نابولي، قال أليجري "سنتدرب وسأقرر من يلعب، لكن جميع اللاعبين في خط الهجوم بحالة جيدة. لياو عاد وهو في حالة أفضل بكثير، وقد تدرب أمس واليوم مع الفريق، وبوليسيتش عاد بشكل جيد، وخيمينيز تعافى، الآن أصبح لدينا مهاجمان، وهو متحمس، كما أن لوفتوس-تشيك عاد، وكذلك نكونكو وفولكروج بحالة جيدة".

    وتوقع أليجري بأن يعود جابيا إلى المجموعة، يوم الثلاثاء، مضيفًا "هل سيكون لياو في التشكيل الأساسي؟ لقد تدرب لمدة يوم ونصف، والآن تتغير وتيرة المباريات، ونحتاج إلى لاعبين يتمتعون بذهن صافٍ ومهارات فنية عالية".

  • "مصير دوري الأبطال بين أيدينا"

    واختتم مدرب ميلان حديثه، قائلًا "متى سأبدأ في النظر إلى الأمام، بدلًا من النظر إلى الخلف في الترتيب؟ في اللحظة التي تؤكد فيها الحسابات أننا تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا، كرة القدم رياضة رائعة، ولكن في غضون 15 يومًا، يمكن أن يتلاشى كل ما حققناه خلال سبعة أشهر من العمل. لا يجب أن نعبر عن رغبتنا في الفوز، ما نحتاجه هو الطموح، لكن هناك فرق كبير بين الطموح والفوز".

    وتابع "مصير التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بين أيدينا، مثلما يعتبر مصير الدوري الإيطالي بين أيدي إنتر، لكن هذه الجولة قد تكون حاسمة، حتى لو بقيت 7 مباريات".

