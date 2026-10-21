فيديو | "أسلوبه غير أخلاقي" .. لاعب الاتحاد يفتح النار على كونسيساو: ليس شجاعًا للحديث عن الأسباب الحقيقية لفشله!

وفي السياق ذاته، تحدث الإعلامي السعودي عدنان جستنيه خلال ظهوره على برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، حيث قال عن كونسيساو:"الرد كان كافيًا من لاعب داخل نادي الاتحاد وعمل تحت قيادة هذا المدرب".
وواصل حديثه:"لو كان اللاعب السعودي غير محترف، كيف نجح الأهلي وفاز ببطولتين دوري أبطال آسيا للنخبة، كونسيساو تعامله غير منضبط في تعامله مع اللاعبين ويتصرف بعصبية كبيرة".
وتابع:"حصصه التدريبية كانت طويلة للغاية، وافتقد للخلق في تعامله مع اللاعبين خلال فترته مع الاتحاد".
وأما الإعلامي إبراهيم العنقري، فقد قال:"كيف لسيرجيو كونسيساو أن يحكم على اللاعب السعودي وهو لم يقم بتدريب المنتخب؟ يمكننا النظر إلى جورج إلينيخينا لاعب الاتحاد الذي لم يحصل على الفرصة معه، كأكبر دليل على الخلل الذي امتلكه هذا المدرب".