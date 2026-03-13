عندما تصبح الكلمات مثل الرصاص .. آرسنال أصبح مكروهًا بسبب هنري و"العنوان الأسبوعي" أطاح بألونسو من ريال مدريد!

من المعروف أن الدوري الإيطالي فقد الكثير من بريقه، بعدما تحولت "جنة كرة القدم" إلى مجرد بقايا من ذكريات جميلة، باستثناء بعض الاجتهادات من إنتر ونابولي وأتالانتا وغيرهم من وقت لآخر.
خلال العقد الثاني من الألفينيات، قامت العديد من الصحف بمهاجمة الكرة الإيطالية وأسلوبها البطيء الذي لا يتناسب مع كرة القدم الحديثة، والجمود التام التي أصابها من حيث الأفكار الدفاعية والتكتيكية المبالغ فيها.
الصورة التي يظهر بها الكالتشيو أضعفت كثيرًا من نسب المشاهدات والأرباح القادمة من البث التلفزيوني، وجعل المسابقة تحصل على مبالغ محدودة للغاية مقارنة بالدوريين الإنجليزي والإسباني.
وربما يكون ذلك هو السبب الذي جعل بعض المدربين يحاولون الرد على الانتقادات بأساليب هجومية مختلفة متطورة، كان أبرزهم ماوريتسيو ساري وتجربته المميزة مع نابولي التي لم تتوج بالنجاح والحصول على أي لقب.
أيضًا جان بييرو جاسبيريني، مدرب روما الحالي، الذي سبق له أن أحدث طفرة هائلة في الكرة الإيطالية من خلال الأسبوع الممتع الذي قدمه مع أتالانتا.
الفريق الإيطالي أصبح متواجدًا بصفة منتظمة في المسابقات الأوروبية، بل حصل على لقب اليوروبا ليج عن استحقاق وجدارة في نسخة 2023/2024، بعدما قرر جاسبيريني التغريد خارج السلب وتقديم بعض الأفكار الجديدة.
المنتخب الإيطالي أيضًا حدثت له طفرة بعد عدم النجاح في التأهل لكأس العالم 2018، ليعود إلى الواجهة لاحقًا بتحقيق لقب يورو 2021 مع المدرب روبرتو مانشيني، بتقديم مستويات مميزة على الجانبين الفني والتكتيكي.
ولكن رغم كل ذلك، يبدو أن الكرة في إيطاليا عادت إلى الخلف من جديد، بعد خروج إنتر ويوفنتوس من دوري الأبطال واقتراب لحاق أتالانتا بهم بعد الخسارة الكاسحة من بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.
فيليب لام، نجم بايرن ميونخ السابق تحدث في مقال عبر صحيفة "جارديان" البريطانية في أبريل 2025 عن أزمة الكرة الإيطالية الحالية، وأنهم بحاجة إلى إعادة إحياء من جديد للتأقلم على سرعة نسق الكرة الحديثة، فهل من استجابة أخرى؟