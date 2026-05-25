تصريحات تثير القلق .. مدرب إنتر ميامي يوضح حقيقة إصابة ميسي قبل كأس العالم

توقفت أنفاس عالم كرة القدم ليلة الأحد عندما توجه ليونيل ميسي مباشرةً إلى غرفة الملابس في الدقيقة 73 من المباراة التي أقيمت على ملعب «نو ستاديوم». وبدا أن نجم إنتر ميامي قد تعرض لإصابة بعد وقت قصير من تنفيذ ركلة حرة، حيث شوهد وهو يمسك بجزء أعلى فخذه الأيسر قبل أن يشير إلى مقاعد البدلاء بأن مشاركته في المباراة قد انتهت.

ورغم أن ميسي تمكن من مغادرة الملعب والدخول إلى النفق دون مساعدة، إلا أن توقيت الحادثة حساس للغاية. فمع اقتراب انطلاق مباريات الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كأس العالم في منتصف يونيو، فإن أي مشكلة عضلية يعاني منها النجم البالغ من العمر 38 عاماً كفيلة بإحداث صدمة في معسكر "الألبيسيليستي" وقاعدة جماهيرها العالمية.



