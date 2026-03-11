Getty Images Sport
تشيلسي يعاقب على استراتيجيته "المحفوفة بالمخاطر" ضد باريس سان جيرمان، وويسلي فوفانا يأسف على "الأخطاء الكثيرة" في هزيمة البلوز
فوفانا يأسف لانهيار الدفاع في باريس
في حديثه إلى قناة Canal+ الفرنسية، لم يتردد المدافع الفرنسي في تسليط الضوء على الأخطاء الدفاعية الجسيمة التي سمحت للمضيفين بالسيطرة الكاملة على المباراة خلال الدقائق الـ 15 الأخيرة.
"في هذا المستوى، لا يحق لك ارتكاب مثل هذه الأخطاء"، اعترف فوفانا. "نحن نرتكب أخطاء فادحة. نضغط في النهاية ونتلقى الهدف الخامس. ارتكبنا أخطاء كثيرة وعقابنا على ذلك. باريس فريق رائع". على الرغم من النتيجة الثقيلة، أكد أن اللاعبين لا يزالون ملتزمين تمامًا بأسلوب اللعب التوسعي للمدرب ليام روزينيور.
الالتزام باللعب من الخلف
وأضاف فوفانا أن الفريق متحد في نهجه التكتيكي، بغض النظر عن المخاطر الواضحة. وقال: "نحن لا نختبئ، بل نخاطر كثيرًا عند خروج الكرة. نحن جميعًا متفقون على اللعب بهذه الطريقة". ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية عالية المخاطر جاءت بنتائج عكسية بشكل مذهل عندما كانت النتيجة متعادلة 2-2 في الدقيقة 74.
حارس المرمى فيليب يورجنسن، الذي كان قد تلقى تعليمات بتوزيع تمريرات قصيرة طوال المباراة، تعرض لاعتراض كرة محفوفة بالمخاطر، مما سمح لفيتينها بتمريرها إلى شباك خالية لتصبح النتيجة 3-2. منذ تلك اللحظة الكارثية، انفتحت أبواب الجحيم. يواجه نادي الدوري الإنجليزي الممتاز الآن مهمة صعبة في مباراة الإياب، لكن فوفانا لا يزال متحديًا: "الأمر لم ينته بعد، لدينا ثلاثة أهداف لنسجلها على أرضنا. ليس لدينا ما نخسره".
كفاراتشيليا يبرع كبديل
المرحلة الأخيرة من المباراة كانت من نصيب خفيتشا كفاراتشيليا، الذي برر ثقة لويس إنريكي به بشكل قاطع بتسجيله هدفين رائعين في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة. دخل المهاجم الجورجي الملعب كبديل، وحول على الفور مباراة متكافئة إلى فوز ساحق، مستغلاً انهيار دفاع الفريق الضيف تحت الضغط الهائل.
وفي تعليقه على مساهمته في فوز الفريق، قال كفاراتشيليا للصحفيين: "أنا سعيد لأنني تمكنت من مساعدة الفريق والفوز على تشيلسي، الذي يعد فريقًا جيدًا". ورفض أي إشارات إلى إرهاق لاعبيه في الدقائق الأخيرة، مضيفًا: "لا أتفق مع ذلك لأننا باريس سان جيرمان. لقد أظهرنا الليلة أننا قادرون على أي شيء".
أسبوع حاسم ينتظر تشيلسي
يواجه المدير روزينيور مهمة صعبة للغاية لإنقاذ موسم تشيلسي. يتطلب قلب تأخر بثلاثة أهداف أمام باريس سان جيرمان في ستامفورد بريدج كمالاً تكتيكياً، لكن أزمة دوري أبطال أوروبا هذه تتشابك مع معركة محلية شرسة.
بعد 29 مباراة، يحتل البلوز المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، متعادلاً مع ليفربول وثلاث نقاط خلف أستون فيلا ومانشستر يونايتد. قبل المباراة الحاسمة في الدوري الأوروبي، يجب على تشيلسي الفوز على نيوكاسل يونايتد هذا السبت، دون أي هامش للخطأ.
