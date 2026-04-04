Getty Images Sport
ترجمه
تشيلسي يستعد للتعاقد مع لاعب شاب موهوب آخر بعد تفوقه على منافسه بايرن ميونيخ في سباق الانتقالات
البلوز يفوز بسباق التعاقد مع النجم الأرجنتيني الصاعد
أدخل تود بوهلي وبهداد إغبالي أسلوبًا جديدًا إلى ستامفورد بريدج، يتمثل في استقطاب المواهب الشابة، والسماح لهم بمواصلة تطوير مهاراتهم في أنديتهم الحالية. وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، نجح «البلوز» في التعاقد مع كل من جيوفاني كويندا وداريو إيسوغو قادمين من سبورتينغ لشبونة، حيث سادت أجواء من الحماس الشديد بشأن انضمام الأول في نهاية الموسم. وبالانتقال إلى الوقت الحالي، برز باركو كهدف رئيسي لتشيلسي بعد أدائه الممتاز مع ستراسبورغ، النادي الشقيق للبلوز.
- AFP
صحفي يؤكد إبرام الصفقة
أكد الصحفي الأرجنتيني أوغستو سيزار أن نادي تشيلسي قد أتم صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، وأنه سينضم إلى النادي في يونيو. وصرح عبر منصة X أن تشيلسي قد تفوق على بايرن ميونيخ في التعاقد مع لاعب برايتون السابق. «سيكون فالنتين باركو تعزيزًا لفريق تشيلسي. الفريق الإنجليزي سيشتري لاعب الوسط الأرجنتيني من ستراسبورغ (الذي ينتمي إلى نفس المجموعة). بعد فترة توقف الفيفا الدولية، ضغط تشيلسي بقوة وتم الاتفاق على كل شيء لانضمامه في يونيو. كان بايرن ميونيخ يتودد للاعب بوكا السابق، لكن تشيلسي حصل على اللاعب. خطوة عملاقة لأحد أفضل اللاعبين الأرجنتينيين اليوم، الذي أظهر أنه يمتلك كل ما يلزم للذهاب إلى كأس العالم 2026: التسلسل الهرمي والشخصية."
حالة عدم اليقين في خط الوسط في ستامفورد بريدج
تأتي هذه الأخبار في وقت يسود فيه الغموض معسكر تشيلسي. فلم يوقع مواطن باركو، إنزو فرنانديز، بعد على عقد جديد مع النادي. وقد أدلى خلال فترة التوقف الدولية بعدد من التصريحات التي ألمح فيها إلى رغبته في اللعب لريال مدريد، وهو ما لم يلق قبولاً حسناً في ستامفورد بريدج. وقد أوجدت هذه الحالة شعوراً بالاستعجال لدى فريق التعاقدات لضمان توفر عمق جيد في التشكيلة للموسم المقبل. وأكد ليام روزينيور أن فرنانديز تعرض لعقوبة من النادي، مما يجعله غير متاح للمشاركة في مباراتين.
- AFP
من الظهير إلى محرك خط الوسط
كان باركو يلعب في الأصل كظهير أيسر، لكنه أصبح الآن يشارك بانتظام في مركز خط الوسط، مما يوفر لتشيلسي خيارًا متعدد الاستخدامات لتعزيز تشكيلته. وقد أدى انتقاله إلى دور أكثر مركزية إلى ارتفاع قيمته بشكل ملحوظ، مما جعله أحد أكثر اللاعبين الشباب طلبًا في كرة القدم الأوروبية. ويمثل هذا الانتقال أحدث خطوة في استراتيجية تشيلسي القائمة على نموذج الأندية المتعددة، والتي تنقل اللاعبين داخل منظومة "بلو كو" لتعزيز صفوف عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد أن تأقلم بالفعل مع كرة القدم الأوروبية خلال فترة لعبه في فرنسا، عقب فشله في ترك بصمة مع برايتون، من المتوقع أن ينافس اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً على مكان في التشكيلة الأساسية فور وصوله إلى لندن.