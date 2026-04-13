تشيلسي وبرشلونة يراقبان المدافع الشاب لفريق توينتي رود نيجستاد مع اقتراب مفاوضات تجديد العقد

تسعى إدارة النادي في إنشيده بالفعل إلى تعزيز موقفها فيما يتعلق بهذا اللاعب الشاب الواعد. يتمتع توينتي بعقد مع اللاعب حتى يونيو 2027، لكنهم يدركون تمامًا أن شروطه الحالية قد لا تمنع اهتمام الفرق الأكثر ثراءً به. لذلك، فإنهم حريصون على تمديد عقده لفترة أطول. يأمل الفريق الذي يلعب في الدوري الهولندي الممتاز أن يقنعه عقد جديد مربح ومسار واضح للعب كرة القدم بشكل منتظم مع الفريق الأول بأن مستقبله القريب سيبقى في هولندا. بالنسبة لنادٍ يفخر بتنمية المواهب الشابة، فإن خسارته مبكرًا ستكون ضربة قوية.

قال نيجستاد مؤخرًا لشبكة ESPN: "أعتقد أن الخيار هو إما التمديد أو الرحيل. لدي بعض الأفكار، لكن في الوضع الحالي، أنا لاعب في نادي توينتي. يمكنني عزل نفسي عن هذا الأمر جيدًا وترك الأمر لوالديّ والإدارة. أنا أركز على كرة القدم".