تشيلسي وبرشلونة يراقبان المدافع الشاب لفريق توينتي رود نيجستاد مع اقتراب مفاوضات تجديد العقد
العمالقة الأوروبية تتنافس على نجم توينتي الصاعد
وفقًا لتقارير نشرتها مجلة "فوتبال إنترناشونال" الهولندية وصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المنافسة على ضم نيجستاد تزداد حدة. ويقوم كل من عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي وبرشلونة، أحد أقطاب الدوري الإسباني، بمتابعة تطور مستواه عن كثب. وقد حقق المدافع صعودًا سريعًا في صفوف توينتي، حيث انضم إلى الفريق الأول وحظي بإشادة واسعة بفضل رباطة جأشه. وفي إشارة إلى الإمكانات الهائلة لهذا المدافع البالغ من العمر 18 عاماً، ذكرت مجلة "فوتبال إنترناشونال" صراحةً أن "توينتي يمتلك ذهبًا بين يديه"، في الوقت الذي كثف فيه هذان الناديان الأوروبيان القويان جهودهما الاستكشافية بشكل كبير استعداداً لفترة الانتقالات المقبلة.
برشلونة يوقف مفاوضاته بسبب السعر المطلوب
ورغم أن جاذبية ملعب «ستامفورد بريدج» أو «كامب نو» كبيرة، فإن النادي الهولندي ليس مستعدًا للتخلي عن لاعبه النجم دون مقاومة. وقد خاض نيجستاد بالفعل 20 مباراة مع الفريق الأول، وسجل هدفاً واحداً وصنع آخر. وبالتالي، يطالب توينتي بمبلغ يقارب 8 ملايين يورو مقابل المراهق. وبسبب هذا التقييم البالغ 8 ملايين يورو، قرر برشلونة حالياً تعليق أي تحرك. فهم يعتبرون السعر مبالغاً فيه في هذه المرحلة من تطوره، مما يعني أن النادي الكتالوني قد وضع الموقف قيد الانتظار بدلاً من التخلي عن اهتمامه طويل الأمد بالكامل.
توينتي يتطلع بشدة إلى البقاء في الدوري لفترة طويلة
تسعى إدارة النادي في إنشيده بالفعل إلى تعزيز موقفها فيما يتعلق بهذا اللاعب الشاب الواعد. يتمتع توينتي بعقد مع اللاعب حتى يونيو 2027، لكنهم يدركون تمامًا أن شروطه الحالية قد لا تمنع اهتمام الفرق الأكثر ثراءً به. لذلك، فإنهم حريصون على تمديد عقده لفترة أطول. يأمل الفريق الذي يلعب في الدوري الهولندي الممتاز أن يقنعه عقد جديد مربح ومسار واضح للعب كرة القدم بشكل منتظم مع الفريق الأول بأن مستقبله القريب سيبقى في هولندا. بالنسبة لنادٍ يفخر بتنمية المواهب الشابة، فإن خسارته مبكرًا ستكون ضربة قوية.
قال نيجستاد مؤخرًا لشبكة ESPN: "أعتقد أن الخيار هو إما التمديد أو الرحيل. لدي بعض الأفكار، لكن في الوضع الحالي، أنا لاعب في نادي توينتي. يمكنني عزل نفسي عن هذا الأمر جيدًا وترك الأمر لوالديّ والإدارة. أنا أركز على كرة القدم".
حان وقت اتخاذ القرار بالنسبة للنجمة الصاعدة
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الكرة الآن في ملعب اللاعب. فعليه أن يختار بين الاستقرار في بيئته الحالية، أو المجازفة بالانتقال إلى أكاديمية دولية رفيعة المستوى. ومع اقتراب مفاوضات العقد، ومتابعة الأندية الأوروبية الكبرى لتطور مستواه باستمرار، يُتوقع أن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الخطوة التالية في مسيرته المهنية قريبًا.