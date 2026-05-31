تشيلسي وأستون فيلا وكريستال بالاس .. ثلاثي إنجلترا يسخر بقسوة من خسارة آرسنال في نهائي دوري الأبطال

بلغت المنافسة الشديدة بين تشيلسي وآرسنال ذروتها ليلة السبت، ولكن ليس بسبب مباراة جمعت بين الفريقين. بل كان فريق تشيلسي المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي هو الذي أشعل عاصفة من الجدل بسخريته اللاذعة من فشل أرسنال في حصد لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخه في بودابست.

بينما كان لاعبو آرسنال لا يزالون يتعافون من هزيمتهم بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، نشر الحساب الرسمي لتشيلسي على إنستجرام إعلاناً عن جولات في ملعبهم. وجاء في المنشور بشكل لاذع: "تعالوا وزوروا بيت الجوائز في لندن"، مصحوباً برمزين نجميين – يمثلان كأسَي الفريق الأوروبيين – وصورة بارزة لكأس دوري أبطال أوروبا نفسه.

وانضم أستون فيلا وكريستال بالاس لحملة السخرية غير المباشرة من خسارة غريمهم الإنجليزي بنشر صور تتويج الفريقين بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر على التوالي، معلقين "أبطال أوروبا".

تشيلسي عاد بمنشور آخر لاحقًا اعتذر فيه عن السخرية من منافسه، وقدم له التهاني على التتويج بلقب البريميرليج وبلوغ نهائي دوري الأبطال.







