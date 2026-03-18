رد فعل سرعان ما انتشر على نطاق واسع. إن الاستراتيجية الغريبة التي اتبعها ليام روزينيور، خلال الهزيمة التي مني بها فريقه تشيلسي في دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضد باريس سان جيرمان، تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي
ترجمه
تشيلسي: روزينور يوزع بطاقات على لاعبي تشيلسي أثناء تأخرهم بنتيجة 8-2: ردود الفعل تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي
فقد قرر المدرب السابق لستراسبورغ تسليم ورقة تحتوي على تعليمات إلى البديل أليخاندرو غارناكو، والتي انتقلت من يد لاعبي تشيلسي إلى المدافع أديرابيويو؛ والمشكلة هي أن كل هذا حدث في الدقيقة 84، عند النتيجة 0-3 و2-8 لصالح الفرنسيين، في مباراة أصبحت النتيجة فيها محسومة بالفعل.
تظهر على وجوه لاعبي «البلوز» دهشة غير متوقعة: فقد بدا تشيلسي عاجزاً تماماً طوال المباراة، وحتى عندما أصبح النتيجة الإجمالية 8-2 لصالح الفرنسيين، لم يغير المدرب استراتيجيته، بل سلّم لاعب مانشستر يونايتد السابق ورقة صغيرة تحتوي على بعض التوجيهات التكتيكية، التي يبدو أن أحداً لم يفهمها.
كما شعر المشجعون بالحيرة إزاء تصرف المدرب في تلك اللحظة الحرجة: فقد قرأ جميع اللاعبين التعليمات المكتوبة على الورقة بعبارات من عدم التصديق. وفي خضم أزمة شاملة، قرر المدرب أن يكرس وقته لتقديم نصائح تكتيكية جاءت في وقت غير مناسب على الإطلاق.