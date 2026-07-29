حتى لا يظهر له "الديكتاتور" في تشيلسي .. ريال مدريد يدفع تشابي ألونسو نحو "عواجيز البريميرليج"!

تشيلسي يقترب من ضم جوردان هندرسون وداني ويلبك .. من؟ نعم إنها ليست مزحة، تلك هي الأنباء التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لعشاق البلوز هذا الأسبوع.

لم نعد بالزمن إلى عام 2014 عندما كان الثنائي من أبرز المواهب في إنجلترا، ولكن أحدهم "وهو تشابي ألونسو" قرر الاستعانة بهما في مهمة خاصة بتجربته الجديدة مع تشيلسي.

الأمور أصبحت شبه محسومة، البلوز دخلوا في محادثات جدية مع برايتون للظفر بخدمات داني ويلبك، وهي مهمة ستكون سهلة على النادي اللندني، لأن فكرة التخلي عن صاحب الـ35 سنة لن تكون بهذه الصعوبة.

وعلى الجانب الآخر، جوردان هندرسون، قائد ليفربول السابق، أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن برينتفورد، تمهيدًا للعودة مرة أخرى للصورة مع أحد الكبار من بوابة ملعب ستامفورد بريدج.

إذن ما يحدث؟ كيف لتشيلسي الذي اعتاد على صرف الملايين الضخمة في سوق الانتقالات وتحطيم الأرقام القياسية للميركاتو مثلما فعل مؤخرًا في صفقة مورجان روجرز، أن يتجه فجأة إلى "عواجيز البريميرليج"؟