هيثم محمد

تشيكيا | حامي اليهود هائم في شوارع العاصمة .. وفريق يبحث عن حماية إرث تاريخي ثقيل!

إذا كنت شاهدت سلسلة "ملك الخواتم" "Lord of The Rings & The hobbit" ستعرف شخصية "جولم" أو "سميجل"، ذلك المخلوق الذي حوله الجشع من بشري إلى مخلوق فاقد عقله وكل هدفه مطاردة القوة النابعة من الخاتم.

وإذا زرت "براغ" أو قرأت في تاريخ المدينة العريقة عاصمة تشيكيا، أو كنت من محبي الفلكلور الشعبي والحكايات الغريبة، فأكيد قابلك اسم "جولم" أيضًا، ذلك المخلوق الذي صنعه الحاخام لوف لحماية اليهود، مجرد كائن من طين همجي، ولكن في يوم خرج عن هدفه الرئيسي من خلقه بحماية اليهود وقرر هدم المدينة ومبانيها، فأعاده الحاخام طينًا، ويُقال أن بقاياه موجودة في أعلى أشهر معبد يهودي في براغ، بينما الأغلبية تصنف "الجولم" على أنه من وحي الخيال، ولكنه تحول لأحد أشهر رموز المدينة، وحتى يومنا هذا يمكن أن تشاهد أشخاصًا بزي "جولم" في شوارع براغ تكريمًا للشخصية الأسطورية.

"هل جولم "Golem" براغ هو جولم "Gollum" مملكة الخواتم؟ لا يوجد جواب أكيد، البعض يرفض التشبيه ويشير إلى اختلاف دوافع كل كائن، والبعض يؤمن بنظريات المؤامرة وأن جي آر تولكين، كاتب مملكة الخواتم زرع شخصيته الشهيرة كإسقاط على وحش براغ.

حصلنا على انتباهك عزيزي القاريء؟ أم لست من محبي مملكة الخواتم والوحوش الخرافية وتتساءل متى ينتهي الكاتب من تخاريفه وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي أتيت من أجله؟ هيا بنا!



  • البلد .. بوهيميا، تشيكوسلوفاكيا، جمهورية التشيك .. وأخيرًا تشيكيا

    تشيكيا دولة "حبيسة"، لا تملك حدودًا بحرية لأنها تحدها سلوفاكيا، النمسا، بولندا، وألمانيا. ظهورها الأول في كتب التاريخ كان في القرن التاسع تحت مسمى بوهيميا، ثم ظهر مسمى تشيكوسلوفاكيا الشهير في 1918، وفي 1992 انشقت سلوفاكيا وأصبحت دولة منفصلة، وجمهورية التشيك دولة، وفي نفس العام طالبت الأخيرة بأن تدعى بالمسمى المختصر "تشيكيا"، ولكن بقي المسميان "تشيكيا وجمهورية التشيك" حتى 2016 عندما طلبت البلد رسميًا أن تدعى بالمسمى المختصر.




  • المنتخب .. وريث الألقاب

    ورث المنتخب الكروي نفس المسميات مثل البلد، تدرج من بوهيميا إلى تشيكوسلوفاكيا إلى جمهورية التشيك. البعض قد يطرح السؤال لماذا تشيكيا وليس سلوفاكيا من ورثت ألقاب تشيكوسلوفاكيا بعد الانفصال؟ السبب الرسمي هو أن تشيكيا هي الأكبر حجمًا والأقوى اقتصاديًا ولذا تعد "الوريث الشرعي".

    عن أي ألقاب نتحدث؟ نتحدث عن لقب أمم أوروبا في 1980، ميدالية ذهبية في 1976، بالإضافة إلى كونها وصيفة لكأس العالم في مناسبتين بنسختي 1934 و1962، ولذا هي تصنف من كبار اللعبة، خصوصًا في حقبة الجيل الذهبي بستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

    تشيكيا ورثت إرثًا ثقيلًأ، صحيح المنتخب بعد مولده صال وجال، فكان وصيف أوروبا في 1996 وخسر بالهدف الذهبي ضد الألمان، ولكن على صعيد المشاركات فقط تراجع كثيرًا، تشيكوسلوفاكيا شاركت في 8 نسخ للمونديال، تشيكيا لعبت فقط في 2006 وودعت من المجموعات رغم وجود أمثال بافل ندفيد ويان كولر في صفوفها، ولكن في اليورو الوضع كان العكس، ثلاث مشاركات لتشيكوسلوفاكيا مقابل حضور دائم وصفر غياب عن المحفل القاري، وإن لم يتكرر إنجاز التتويج كما حدث في 1980.



    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في تشيكيا؟

    لاعبان يبرزان في المنتخب الحالي الذي كان تأهله بمثابة المفاجأة ضد الدنمارك، والسبب هو فقر الإمكانيات وغياب النجوم عن هذا الجيل. 11 لاعبًا من أصل 25 في قائمة تشيكيا بالملحق المؤهل للمونديال مارس الماضي يلعبون في الدوري المحلي الذي لا يصنف ضمن أقوى دوريات القارة العجوز (العاشر).

    نحن نتحدث عن الثنائي باتريك شيك، صاحب ذلك الهدف الإعجازي في يورو 2020 من منتصف الملعب ضد إسكتلندا، لقطة وضعته على الساحة العالمية بعد أن كان البعض فقط يعرفه كمهاجم كثير الإصابات لدرجة أن يوفنتوس تراجع عن ضمه بعد الإعلان عن الصفقة!



    تُوج شيك هدافًا ليورو 2020، والآن في الثلاثين يعد أحد نجوم باير ليفركوزن، وكان ضمن الفريق الذي كسر نحسه مع البطولات تحت قيادة تشابي ألونسو. رغم أنه يلعب دور البديل الذهبي أكثر من المهاجم الأساسي، سجل 22 هدفًا، فهو مهاجم كلاسيكي يجيد ضربات الرأس وإنهاء الهجمات بفضل طول قامته، ولكن أيضًا يملك لمسة ساحرة كما فعل في ذلك الهدف الشهير.

    اللاعب الآخر هو القائد السابق، توماس سوتشيك، الأكثر خبرة بقائمة تشيكيا الحالية مع بلاده برصيد 89 مباراة ولكن سُحبت منه الشارة عقب لقاء جبل طارق بالتصفيات بسبب تجاهل تحية الجمهور، والجندي الوفي في وست هام. لاعب وسط بخصائص متعددة، أبرزها أدواره الهجومية بفضل طول قامته وحاسته التهديفية، وأفضل دليل 6 أهداف هذا الموسم في البريميرليج و17 هدفًا مع بلاده.


  • موهبة تستحق المتابعة؟

    يعد العملاق التشيكي سلافيا براغ من أقوى الأكاديميات على مستوى أوروبا في إصدار المواهب، ولكن ثنائي ينشط في ليون هما الأبرز: بافل سوليتش، عشرين عامًا، لاعب خط الوسط المهاجم الذي انضم الصيف الماضي ومباشرة أصبح عنصرًا أساسيًا وهدافًا للفريق وينافس إندريك على قيادة هجوم النادي الفرنسي، وآدم كارابيك، 22 عامًا، يلعب مُعارًا من سبارتا براغ ويجيد في الجناح والوسط المهاجم أيضًا، ورغم ضعف سجله التهديفي (ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم)، ولكن أدواره في صناعة اللعب تبشر بمستقبل واعد.



    حظوظ تشيكيا؟

    تلعب تشيكيا بالمجموعة الأولى مع المستضيف المكسيك، كوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، مجموعة متوازنة بغياب عمالقة اللعبة، ولكن بحضور صاحب الأرض اللاتيني، ما يعطي الأخير أفضلية نوعية عن الثلاثي الآخر.

    المنتخب التشيكي في مشاركاته بأمم أوروبا يملك نمطًا لافتًا للنظر، باستثناء مشاركته الأولى في 1996 وبلوغ النهائي، نسخة يخرج من المجموعات والتالية يبلغ ربع النهائي، بل في 2004 وصل لنصف النهائي، ولذا هو فريق صعب التنبؤ به، عندما يملك أجيالًا ذهبية يخيب الآمال كما كان الحال في مونديال 2006 أو غيابه عن نسخة 2002 وخروجه من المجموعات في يورو 2000، أو يحقق المفاجأة كما فعل في يورو 2020 بإقصاء هولندا مثلًا بفريق بلا نجوم أو أسماء رنانة.

    المنافسة في المجموعة الأولى ستكون مفتوحة على بطاقات العبور لدور ال32، وبوجود فرصة لعبور أفضل ثالث أيضًا، تملك تشيكيا حظوظًا قوية للتواجد في الدور التالي أمام خصوم في نفس المستوى أو أقل مثل المكسيك، جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، ولكن بعد ذلك، إذا لم تخدمها الحسابات، فستكون فرص عبورها لما هو أبعد صعبة بالنظر للإمكانيات المتاحة.

