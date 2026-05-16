تشيكيا | حامي اليهود هائم في شوارع العاصمة .. وفريق يبحث عن حماية إرث تاريخي ثقيل!

إذا كنت شاهدت سلسلة "ملك الخواتم" "Lord of The Rings & The hobbit" ستعرف شخصية "جولم" أو "سميجل"، ذلك المخلوق الذي حوله الجشع من بشري إلى مخلوق فاقد عقله وكل هدفه مطاردة القوة النابعة من الخاتم.

وإذا زرت "براغ" أو قرأت في تاريخ المدينة العريقة عاصمة تشيكيا، أو كنت من محبي الفلكلور الشعبي والحكايات الغريبة، فأكيد قابلك اسم "جولم" أيضًا، ذلك المخلوق الذي صنعه الحاخام لوف لحماية اليهود، مجرد كائن من طين همجي، ولكن في يوم خرج عن هدفه الرئيسي من خلقه بحماية اليهود وقرر هدم المدينة ومبانيها، فأعاده الحاخام طينًا، ويُقال أن بقاياه موجودة في أعلى أشهر معبد يهودي في براغ، بينما الأغلبية تصنف "الجولم" على أنه من وحي الخيال، ولكنه تحول لأحد أشهر رموز المدينة، وحتى يومنا هذا يمكن أن تشاهد أشخاصًا بزي "جولم" في شوارع براغ تكريمًا للشخصية الأسطورية.

"هل جولم "Golem" براغ هو جولم "Gollum" مملكة الخواتم؟ لا يوجد جواب أكيد، البعض يرفض التشبيه ويشير إلى اختلاف دوافع كل كائن، والبعض يؤمن بنظريات المؤامرة وأن جي آر تولكين، كاتب مملكة الخواتم زرع شخصيته الشهيرة كإسقاط على وحش براغ.

حصلنا على انتباهك عزيزي القاريء؟ أم لست من محبي مملكة الخواتم والوحوش الخرافية وتتساءل متى ينتهي الكاتب من تخاريفه وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي أتيت من أجله؟ هيا بنا!







