تشيسا يعود إلى المنتخب الوطني: اختيار غاتوزو له في تصفيات كأس العالم وأسباب غيابه لمدة عامين

أين توقفنا؟ يعود فيديريكو كيسا إلى المنتخب الوطني بعد غياب دام عامين، ويخوض مباراتين لا مجال فيهما للخطأ: فقد أدرج غاتوسو اسمه في قائمة اللاعبين المستدعين لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضد أيرلندا الشمالية، وفي حال سارت الأمور على ما يرام في المباراة الأولى، ضد ويلز أو البوسنة والهرسك في نهائي تصفيات كأس العالم. لم يرتدِ جناح ليفربول القميص الأزرق منذ عام 2024.





بعد أن طُلب منه استبدال زاكاني المصاب، فضل المدرب ابن إنريكو على المرشحين الآخرين زانيولو وبرنارديسكي وأورسوليني وبياردي ومالديني. آخر مشاركة له مع المنتخب الوطني، كما ذكرنا، تعود إلى 29 يونيو 2024، في مباراة دور الـ16 ضد سويسرا التي كلفت منتخب سباليتي الخروج من بطولة أوروبا. كانت تلك هي مشاركتهرقم 51 (سجل 7 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة بقميص إيطاليا) قبل توقف طويل، بسبب الإصابات وخيارات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.



