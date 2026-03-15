تشيزينا، أصبح الأمر رسمياً الآن: أشلي كول هو المدرب الجديد

فيما يلي البيان الصادر عن النادي.

"يعلن نادي تشيزينا أنه عيّن أشلي كول مدربًا للفريق الأول. وقد وقّع المدرب الجديد للنادي الأسود والأبيض عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2026، مع خيار التجديد في حال استيفاء شروط معينة.

ولد كول في لندن عام 1980، وهو أحد أبرز الشخصيات في تاريخ كرة القدم البريطانية وأحد أكثر اللاعبين الإنجليز فوزًا على الإطلاق. خلال الخمسة عشر موسمًا التي قضاها بين أرسنال وتشيلسي، رفع 14 لقبًا محليًا، وفاز ثلاث مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز وسبع مرات بكأس الاتحاد الإنجليزي، محطمًا في هذه البطولة رقمًا قياسيًا لا يزال صامدًا حتى اليوم. أما على الصعيد الأوروبي، فقد فاز بكلا اللقبين القاريين الرئيسيين، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا ودوري أوروبا، وكلاهما مع تشيلسي.

وبفضل 107 مباراة خاضها مع المنتخب الإنجليزي الأول، يعد كول سابع أكثر اللاعبين مشاركةً على الإطلاق مع قميص "الأسود الثلاثة"، حيث شارك مع المنتخب في ثلاث بطولات كأس العالم وبطولتين لبطولة أمم أوروبا بين عامي 2002 و2012.

بعد تجاربه الدولية مع نادي روما ولوس أنجلوس غالاكسي، اعتزل كول كرة القدم في عام 2019 وقرر أن يبدأ مسيرته التدريبية على الفور، حيث خطا خطواته الأولى في قطاع الشباب بنادي تشيلسي.

أشلي كول، المولود عام 1980، لعب أيضًا مع منتخب إنجلترا من عام 2001 إلى عام 2014، حيث خاض 107 مباراة، وشارك في أربع بطولات كأس العالم وثلاث بطولات كأس الأمم الأوروبية. بعد انتهاء مسيرته كلاعب، بدأ مسيرته التدريبية أولاً في أكاديمية تشيلسي للشباب، ثم انضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي. من فبراير 2022 إلى يناير 2023، كان مساعداً فنياً لفرانك لامبارد في إيفرتون، ثم تبعه لاحقاً في تجاربه مع تشيلسي وبرمنغهام سيتي. في تشيزينا، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي – حيث يحتل الفريق الرومانولي حالياً المركز الثامن، وهو آخر مركز مؤهل للوصول إلى التصفيات – سيخوض كول مغامرته الأولى كمدرب رئيسي: ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن تعيينه في الساعات القادمة.

في عام 2021، انضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا، بينما بين عامي 2022 و2023، خاض تجارب مهمة كمدرب مساعد لكل من فرانك لامبارد في إيفرتون وتشيلسي، وواين روني في برمنغهام سيتي. بعد ذلك، عاد كول إلى صفوف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أولاً كمساعد للمدرب لي كارسلي، الذي يقود المنتخب الوطني تحت 21 عاماً، ثم، بين أغسطس ونوفمبر 2024، كمدرب مساعد للمنتخب الإنجليزي الأول.

سيتألف الجهاز الفني الذي سيدعم المدرب أشلي كول من: جاك ميزور (مساعد المدرب)، جورجيو دوربانو (مدرب اللياقة البدنية)، باولو سترينغارا (مساعد فني)، نيكولا كابيليني (مساعد فني) وفيديريكو ألياردي (مدرب حراس المرمى).

"تسعد عائلة تشيزينا إف سي بأكملها باستقبال المدرب أشلي كول على رأس الفريق الأول للبيانكونيري، وتوجه له وللمساعدين الترحيب الحار في تشيزينا، متمنية لهم جميعًا كل التوفيق في هذه المغامرة الجديدة".