تشير جمعية مشجعي توتنهام إلى أن تعليقات روبرتو دي زيربي «المسيئة للغاية» بشأن ماسون غرينوود تشكل «مصدر قلق بالغ» عقب تعيين المدرب السابق لمارسيليا
وصول المدير الجديد يثير التوتر
طغت علاقة دي زيربي السابقة بـ«غرينوود» في الدوري الفرنسي على وصوله بموجب عقد مدته خمس سنوات. وكان «توتنهام سوبورترز تراست»، إلى جانب مجموعات مثل «براود ليليوايتس» و«وومن أوف ذا لين»، قد أعربت عن معارضتها لهذا التعيين قبل أن يتم إقراره رسمياً يوم الثلاثاء. يشعر المشجعون بالاستياء بشكل خاص من توقيت هذا التعيين، بحجة أن تاريخ المدرب يهدد بتقسيم قاعدة المشجعين في الوقت الذي يمر فيه الفريق بوضع حرج بالقرب من قاع الترتيب.
الثقة تتطلب إعادة تأكيد القيم
أصدرت جمعية المشجعين "The Supporters' Trust" بياناً مفصلاً أعربت فيه عن معارضتها لتعيين المدرب الإيطالي، مشيرةً إلى التناقض بين تصريحاته السابقة والهوية المفترضة للنادي. وجاء في البيان: "على الرغم من إدراكنا لمحدودية عدد المدربين الذين يتمتعون بخبرة حديثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وضرورة التصرف بسرعة في ظل مواجهة توتنهام لخطر الهبوط، فإن هذا التعيين يثير مخاوف جدية وواسعة النطاق، وقد تواصل معنا العديد من المشجعين لحثنا على التعبير عن قوة مشاعرهم. كانت تعليقات دي زيربي حول ماسون غرينوود غير ضرورية، وسوء تقدير، ومسيئة للغاية لعدد كبير من المشجعين، وستكون بلا شك قد أثارت قلق ضحايا العنف الذكوري".
جماهير منقسمة في أزمة
تنبع هذه الجدل من الفترة التي قضاها دي زيربي في مرسيليا، حيث دافع عن غرينوود ووصفه بأنه "شخص طيب" على الرغم من السجل القانوني السابق للاعب. فقد وُجهت إلى غرينوود في عام 2022 تهم محاولة الاغتصاب، والسلوك الاستبدادي والقسري، والاعتداء المسبب لإصابات جسدية فعلية. وأسقطت النيابة العامة القضية في فبراير 2023 بعد انسحاب شهود رئيسيين. وكان غرينوود قد أنكر هذه التهم.
وفي إشارة إلى تأثير وصول دي زيربي على ثقافة النادي، أضافت المؤسسة: "نعتقد أن هذه التصريحات، إذا تُركت دون رادع، ستخلق انقسامًا بين المشجعين في وقت نحتاج فيه جميعًا إلى التكاتف لدعم الفريق. يتجمع المشجعون خلف مبادرة "معًا دائمًا"، وهذا التعيين يضع ضغطًا كبيرًا على تلك الوحدة. إذا كانت تلك التصريحات تعكس آراءه الحقيقية، فإنها تلقي بظلال مقلقة على قيم النادي الذي نحبه.
"مع هذا التعيين، يجب أن تؤكد الاتصالات الصادرة عن النادي وعن السيد دي زيربي هذه القيم بوضوح وبشكل لا لبس فيه. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هذه الكلمات مدعومة بأفعال ذات مغزى، بما في ذلك الدعم المرئي والمستمر للجمعيات الخيرية النسائية والمنظمات التي تعمل على مكافحة العنف ضد المرأة."
معركة هبوط حاسمة
يواجه دي زيربي تحديًا فوريًا يتمثل في كسب ثقة جماهير الفريق التي فقدت الأمل، في الوقت الذي يخوض فيه معركة حاسمة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من الرحلة الحاسمة إلى ساندرلاند في 12 أبريل. وتُعد هذه المباراة الأولى بداية لسلسلة من سبع مباريات متتالية حتى نهاية موسم 2025-2026، حيث يتقدم توتنهام حاليًا بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.