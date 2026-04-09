Neymar(C)
Thomas Hindle

تشير التقارير إلى أن نادي «إف سي سينسيناتي» دخل في مفاوضات أولية بشأن النجم البرازيلي نيمار

أفادت صحيفة «ذا أثليتيك» أن نادي «إف سي سينسيناتي» دخل في مفاوضات أولية مع نيمار حول انتقاله إلى دوري كرة القدم الأمريكي. ويقوم النادي حالياً بدراسة جدوى التعاقد مع النجم البرازيلي، كما قام باستطلاع مدى اهتمامه المحتمل بمثل هذا الانتقال. ويستمر عقد نيمار حتى نهاية موسم 2026 بعد أن وقع على تمديد لمدة عام واحد مع نادي سانتوس.

    محاولة أخرى للانضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم؟

    كان نيمار على وشك الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في عام 2025، عندما كان يجري مفاوضات جادة مع نادي شيكاغو فاير بعد مغادرته نادي الهلال. لكنه اختار توقيع عقد مع نادي سانتوس، النادي الذي نشأ فيه، والذي ساعد في إنقاذه من الهبوط. ووقع عقدًا لمدة عام واحد مع النادي البرازيلي، مما أدى إلى تراجع الشائعات حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم قبل كأس العالم.

    هل عادت المحادثات؟

    ومع ذلك، يبدو أن هناك تحركات جديدة في هذا الصدد. ورغم أن المحادثات المذكورة لا تزال في مرحلة أولية، إلا أن التقارير تشير إلى أن نادي سينسيناتي يدرس كيفية التعاقد مع أبرز لاعب كرة قدم برازيلي في العالم. ورفض النادي التعليق عندما اتصلت به GOAL.

    المسائل اللوجستية المتعلقة بنادي «إف سي سينسيناتي»

    هناك عقبة محتملة أمام سينسيناتي فيما يتعلق بتشكيل قائمة لاعبيها. فقد شغلت تشكيلة بات نونان بالفعل ثلاثة مقاعد مخصصة، وجميع اللاعبين الذين يشغلونها - إيفاندر وكيفن دينكي ومايلز روبنسون - مرتبطون بعقود طويلة الأمد. وما لم يطرأ أي تغيير، سيتعين على نيمار الموافقة على صفقة تتوافق مع لوائح الرواتب في دوري MLS. وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن أندية أوروبية أبدت اهتمامًا بضم دينكي، الذي تعاقد معه سينسيناتي في شتاء 2025، خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

    وضع النادي على الخريطة

    وقد بحث نادي سينسيناتي مؤخرًا عن صفقات محتملة لضم نجوم أوروبيين. وكان دينكي أفضل هداف في الدوري البلجيكي عندما اشتراه النادي مقابل 16 مليون دولار قبل انطلاق موسم 2025. وتشير التقارير إلى أن النادي كان على وشك التوصل إلى اتفاق مع ويستون ماكيني، كما أجرى محادثات مع جوش سارجنت.

    من جانبه، يأمل نيمار في أن يكون جزءًا من تشكيلة البرازيل في كأس العالم المقبلة. لم يتم اختياره للمشاركة في مباريات السيلساو الودية في مارس الماضي.

