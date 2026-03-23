AFP
ترجمه
تشير التقارير إلى أن أورلاندو سيتي على وشك إبرام صفقة لضم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان
- Getty Images Sport
تأكيد خبر كان متداولاً منذ فترة طويلة
ظهرت تقارير لأول مرة تفيد بأن جريزمان قد يفكر في الانتقال إلى أورلاندو سيتي في نهاية شهر فبراير، لكن تأهل أتلتيكو مدريد لنهائي كأس الملك أدى، حسبما ورد، إلى تأجيل انتقاله - حيث كان حريصًا على إنهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد بحصد لقب.
ومع ذلك، حافظ الفرنسي على نيته في إبرام الصفقة - على الرغم من إغلاق فترة الانتقالات الرئيسية في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسوف ينتقل رسميًا إلى أمريكا الشمالية بعد انتهاء موسم الأندية الأوروبية.
- Getty Images Sport
طموحات دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة
لقد أوضح جريزمان منذ فترة طويلة رغبته في اللعب في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS). فاللاعب الفرنسي من أشد المعجبين بالرياضات الأمريكية، وكثيراً ما تظهر صوره في مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA). وقد ارتبط اسمه في الماضي بعدة أندية في دوري MLS، بما في ذلك لوس أنجلوس إف إيه سي (LAFC) وشيكاغو فاير، ولفترة وجيزة مع إنتر ميامي.
ومع ذلك، يبدو أن أورلاندو هي وجهته النهائية.
- Getty Images Sport
مسيرة مهنية أوروبية متميزة
سيصبح جريزمان على الفور من بين أفضل اللاعبين في الدوري. قاد الفرنسي منتخب بلاده، وسجل 44 هدفاً مع "الديوك"، وفاز بكأس العالم 2018. كانت مسيرته مع الأندية أقل حافلة بالبطولات، لكنها لا تزال ناجحة للغاية. فهو أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو مدريد، وتم اختياره ضمن تشكيلة الموسم في الدوري الإسباني أربع مرات، وحل ثالثاً في سباق الكرة الذهبية مرتين.
شهد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً تراجعاً طفيفاً في مستواه هذا العام، لكنه لا يزال عنصراً أساسياً في أتلتيكو. سجل ستة أهداف وصنع هدفاً واحداً في الدوري الإسباني، وسجل خمسة أهداف في مسيرة أتلتيكو في كأس الملك.
- AFP
الدفعة التي قد يحتاجها أورلاندو سيتي
أما أورلاندو سيتي، فقد واجه صعوبات. فقد انفصل النادي عن مدربه منذ فترة طويلة أوسكار باريجا في 11 مارس، ولم يتحسن حظه كثيرًا منذ ذلك الحين. وخسر «الأسود» أمام ناشفيل إس سي بنتيجة 5-0 يوم السبت. ومع ذلك، فإن الفريق يمتلك نواة شابة، وله تاريخ حافل في استقطاب أفضل اللاعبين الأوروبيين. وربما يكون غريزمان هو النجم الذي سيرفع من مستوى الفريق.
إعلان