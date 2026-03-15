تشيتشو غراتزاني يتحدث عن ليو بعد مباراة لاتسيو وميلان: "يلعب كما يشاء، ويستهزئ بخططنا"

هدف غوستاف إيساكسن يوقف انطلاقة ميلان نحو صدارة الترتيب. خسر الروسونيري 0-1 في ملعب أوليمبيكو أمام لاتسيو، وكان هدف الدنماركي في الدقيقة 26 من الشوط الأول حاسماً، حيث أبعد فريق أليجري عن إنتر: بالأمس تعادل النيرازوري 1-1 مع أتالانتا، لكن خسارة ميلان جعلتهم يتقدمون بنقطة واحدة على فريق تشيفو الذي يتفوق الآن بـ 8 نقاط على الروسونيري. خسر ميلان بعد فوزين متتاليين على كريمونيزي وفي الديربي مع إنتر، وستكون المباراة المقبلة في سان سيرو ضد تورينو، بينما سيلعب إنتر في فلورنسا ضد فريق فانولي. ما أثار الجدل بعد المباراة هو موقف ليو عند استبداله في الدقيقة 67: استدعاه أليجري إلى مقاعد البدلاء لإدخال فولكروغ، فكان للبرتغالي ما يقوله للمدرب.