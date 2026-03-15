تحدث لوتشيانو كياروجي، المهاجم السابق الذي لعب لفرق مثل فيورنتينا وميلان ونابولي، عن نفسه في مقابلة مع صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، حيث كشف عن بعض الكواليس واستذكر لحظات صعبة للغاية عاشها خلال مسيرته الرياضية. وفيما يلي تصريحاته:
ترجمه
تشياروجي: «كنت أشعر بالاكتئاب مع ليدهولم، أما روكو فكان خلاصي. هل كنت غواصاً؟ لا، فالحكام كانوا يكرهونني»
فريق فيورنتينا
"فريق فيورنتينا الذي لعبت معه؟ كان فريقًا رائعًا، كنا نُعرف بـ"فيورنتينا يي-يي". أعتقد أن السبب هو أننا كنا نستمتع دائمًا. كم كنا نقول "بشيشرات" (مصطلح إيطالي يعني المزاح). وكان لدينا مدرب مثل بيسولا، الذي كان قادرًا على إدارة شؤوننا على أفضل وجه. كان يستخدم أسلوب "العصا والجزرة".
اللقب «الحصان المجنون»؟
"كان الفضل في ذلك لهدف سجلته في مرمى زوف، الذي كان حارس مرمى نابولي آنذاك. استلمت الكرة في وسط الملعب وتجاوزت الجميع، في انطلاقة أشبه... بحصان جامح. وقد أطلق عليّ أحد الصحفيين هذا اللقب بالذات. ومنذ ذلك الحين، لم يغب عني هذا اللقب أبدًا".
العلاقة مع ليدهولم"أي علاقة؟ لم تكن بيننا أي علاقة قط. لم يكن يتحدث معي، وعندما كان يفعل ذلك كان يخاطبني بـ"سيدي". كنت أشعر بأنني محبوس ضمن أنماط وإملاءات تكتيكية. وفي نهاية العام، دار بيننا نقاش حاد، فقررت أن أرحل".
الاكتئاب
"أتعلم، في أيامي لم يكن من المعتاد التحدث عن الاكتئاب. كنت مكتئبًا، ولا أخجل من الاعتراف بذلك. فقدت 10 كيلوغرامات، ولم أكن آكل. لم أكن ألعب، وكنت حزينًا ومتوترًا. لحسن الحظ، أنقذني نيريو روكو".
ميلان مع روكو
"ما زلت أشعر بالانفعال كلما تحدثت عن ذلك. التقيت به في كوفيرتشيانو (روكو، محرر)، وكانت صوتي ترتجف. رآني وقال لي: "هل هذا كل ما اشتريناه؟". كنت نحيفاً للغاية. طمأنني وأوكلني إلى الطهاة. ولم يمضِ سوى بضعة أشهر حتى أصبحت أطير".
ديربي الانتقالات مع إنتر
"لقد كانت مباراة ديربي حقيقية. كنت قد وعدت فرايزولي، لكن ميلان أقنعني في النهاية. كنت أرغب في أن يدربني روكو. وقد أقسم لي «البارون» أنني سأجد في ميلان عائلة، ولن أستطيع أبدًا أن أشكره بما يكفي".
نهائي كأس الكؤوس
"يا لها من مباراة! كنا منهكين، كانت معركة حقيقية. وكان لدى ليدز في الهجوم جو جوردان، "القرش". وأنا من سجل الهدف، من ركلة حرة. هل تصدق أنني قبل تنفيذ الركلة ذهبت إلى ريفيرا وطلبت منه أن يتركها لي؟ "أشعر أنني قادر على ذلك"، قلت له. فسمح لي بتنفيذها. وما زلنا نتحدث عن ذلك عندما نتواصل. "كنت سأترك لك تلك الركلة فقط، لقد حالفك الحظ".
فيرونا القاتلة
"هل تصدقني إذا قلت لك إنني، بعد مرور كل هذه السنوات، ما زلت لا أجد تفسيراً لذلك؟ كل يوم أفكر في أنني أود أن أعيد خوض تلك المباراة. كنا قد فزنا بكأس إيطاليا وكأس الكؤوس الأوروبية، وكان ذلك سيشكل ثلاثية الألقاب لنا. كان كل شيء جاهزاً. كان ملعب «بينتيغودي» مكتظاً بمشجعي ميلان. كنا قادمين من مباراة نهائية مرهقة ضد ليدز، ووصلنا متعبين. لكن تلك المباراة تنطوي على شيء خارق للطبيعة".
ماذا عن المحاكاة؟
"لا، على الإطلاق... أعتقد ببساطة أن الحكام كانوا يكرهونني. كان الأمر مستمراً. لقد أصبحت مشهوراً، لكنني لم أتظاهر أبداً بالسقوط. لقد اضطهدوني طوال مسيرتي. وفي ذلك الوقت، كانت المشاجرات على أرض الملعب حقيقية، لا علاقة لها بـ"فار"...".