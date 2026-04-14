Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Jonas Rütten

ليس تشواميني وكورتوا فقط .. "التهابات المعدة" تبعد لاعب ريال مدريد عن مواجهته الحاسمة أمام بايرن ميونخ

ثلاثة غيابات في صفوف المرينجي..

لن تقتصر غيابات ريال مدريد على أوريليان تشواميني وحده في محاولته لتعويض النتيجة السلبية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وأكدت القائمة الرسمية لريال مدريد أن المدافع راؤول أسينسيو، بالإضافة إلى لاعب الوسط الموقوف تشواميني والحارس المصاب تيبو كورتوا.

وفقًا لـ The Athletic، يعاني اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من مشاكل في المعدة ودوار، وهناك اشتباه في إصابته بالتهاب المعدة والأمعاء، مما أدى إلى استبعاده من الرحلة إلى ميونخ. ومع ذلك، فإن غيابه أقل خطورة من غياب تشواميني وكورتوا.

  • على الرغم من أنه تمكن لفترة وجيزة من ترسيخ مكانه كمدافع وسط أساسي خلال الموسم، إلا أن هذا الشاب الخريج من أكاديمية النادي لا يزال يأتي خلف الثنائي الأساسي أنطونيو روديجر ودين هويسن، اللذين شاركا أساسيين في مباريات الأدوار الإقصائية الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

    ومع ذلك، لا يزال المدرب يفتقر إلى خيار مهم في حالة إصابة أي من المدافعين أو حصولهما على بطاقة صفراء مبكرة. وتوفر عودة إيدير ميليتاو، الذي غاب لمدة أربعة أشهر بسبب تمزق عضلي، تغطية إضافية.

    سجل اللاعب الدولي البرازيلي هدفاً في أول مباراة له بعد عودته ضد ريال مايوركا كبديل، ثم لعب ما يزيد قليلاً عن ساعة في مباراة الذهاب من ربع النهائي ضد بطل ألمانيا. في تعادل نهاية الأسبوع الماضي 1-1 مع جيرونا، لعب ميليتاو أساسياً إلى جانب أسينسيو، بينما تم إراحة هويسن وروديجر استعداداً لمباراة الإياب يوم الأربعاء في ميونخ.

    ريال مدريد يواجه موسمًا خاليًا من الألقاب مع إجراء تغييرات جذرية – وهل سيعود كروس؟

    في ملعب أليانز أرينا، يتعين على «البلانكوس» تعويض خسارة 1-2 في مباراة الذهاب. ويرى أربيلوا أن هذه المهمة ممكنة تمامًا. «إذا كان هناك نادٍ واحد قادر على الفوز في ميونخ، فهو ريال مدريد»، صرح بذلك المدرب الذي يواجه ضغوطًا كبيرة، والذي حل مؤخرًا محل تشابي ألونسو المُقال. وأصر على أن فريقه كان يجب أن يفوز في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو.

    في رأيه، كان يجب على "البلانكوس" حسم المباراة في البرنابيو: "صنعنا الكثير من الفرص ولم نسمح لبايرن بأي فرصة تقريبًا. الآن نسافر إلى ألمانيا ونحن مقتنعون تمامًا بأننا قادرون على الفوز، وإذا لزم الأمر، سنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية".

    قد يعني الخروج المبكر من ربع النهائي بالفعل نهاية فترة أربيلوا كمدرب للريال. في الدوري الإسباني، انتهت سباق اللقب عملياً مع تأخر الفريق بفارق تسع نقاط عن برشلونة وبقاء سبع مباريات فقط؛ وفي كأس الملك، خرج الفريق الملكي من الدور الأول تحت قيادة أربيلوا أمام فريق ألباسيتي من الدرجة الثانية. وقد أدى الخسارة في نهائي كأس السوبر أمام برشلونة إلى إنهاء فترة ولاية ألونسو القصيرة. 

    وبالتالي، فإن الخروج من دور الثمانية سيكون له عواقب بعيدة المدى ليس فقط على أربيلوا، بل على هيكل النادي بشكل عام. وقد يتم التخلي أخيرًا عن المبدأ الذي طالما آمن به الرئيس فلورنتينو بيريز، وهو أن ريال مدريد يمكنه النجاح بدون مدير رياضي، إذا انتهى الموسم دون فوز بأي لقب.

    أفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن توني كروس سيُدمج في الهيكل الرياضي للنادي اعتباراً من الصيف المقبل، حيث من المحتمل أن يتولى اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً دوراً مشابهاً لدور المدير الرياضي.

