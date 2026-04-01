تشكيلة "GOAL" المثالية لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026: ترينت ألكسندر-أرنولد وأولي واتكينز ضمن القائمة - لكن لا مكان لفيل فودن أو جوردان هندرسون

اقتربت رحلة إنجلترا نحو كأس العالم 2026 من نهايتها. وفي المرة المقبلة التي يجتمع فيها «الأسود الثلاثة»، سيكون ذلك لخوض مباراتين وديتين قبل البطولة في الولايات المتحدة، ضد كوستاريكا ونيوزيلندا، قبل أن تبدأ مشاركتها في البطولة بمواجهة كرواتيا في 17 يونيو. وستخوض الفريق هذه البطولة باعتبارها أحد المرشحين للفوز باللقب، مع تزايد الضغط على توماس توخيل ولاعبيه لإنهاء 60 عامًا من الانتظار.

ليس من الواضح بالضبط كيف سيقوم توخيل بتحديد تشكيلته النهائية لكأس العالم، لكن من المرجح أن تكون مباريات مارس الودية ضد أوروغواي واليابان هي الفرصة الأخيرة لبعض اللاعبين لإثبات جدارتهم، على الأقل على الصعيد الدولي. وبالتالي، فإن مدرب منتخب إنجلترا لديه بالتأكيد فكرة واضحة عن اللاعبين الـ26 الذين سيختارهم هذا الصيف.

ولكن ما هي تشكيلة منتخب إنجلترا التي تختارها أنت الآن لخوض كأس العالم؟ هذا هو السؤال الذي شغل بال 10 من كتاب ومحرري GOAL (كريس بيرتون، ستيفن داروين، كريشان ديفيس، مارك دويل، ريتشارد مارتن، توم ماستون، أمي روزكاي، جو سترانج، شون والش، وجيمس ويستوود) في الأيام الأخيرة، حيث قام كل منهم بشكل فردي بتحديد الـ26 لاعباً الذين سيختارونهم للذهاب إلى أمريكا الشمالية لو كانوا مكان توخيل.

لقد جمعنا النتائج لتشكيل تشكيلة GOAL المثالية لمنتخب إنجلترا في كأس العالم - ولكن هل أصابنا الاختيار؟ تحقق من الاختيارات أدناه، وأخبرنا برأيك في التعليقات أسفل الصفحة...

    حراس المرمى

    اختيار GOAL: جوردان بيكفورد، دين هندرسون، وجيمس ترافورد.

    ربما كان هناك من يشكك في قدرات جوردان بيكفورد في الماضي، لكن حارس مرمى إيفرتون نادراً ما خذل إنجلترا في البطولات الكبرى، ولذا فليس من المستغرب أن يضمه جميع المصوتين العشرة إلى تشكيلاتهم.

    كما كان اختيار دين هندرسون كبديل أساسي لبيكفورد قراراً بالإجماع بعد موسمين رائعين قدمهما حارس مرمى كريستال بالاس، في حين اقتنع ثمانية من المصوتين بموهبة جيمس ترافورد ليضموا لاعب مانشستر سيتي كخيار ثالث على الرغم من قلة مشاركاته في ملعب الاتحاد هذا الموسم بعد وصول جانلويجي دوناروما.

    الظهيرين

    اختيار موقع GOAL: ترينت ألكسندر-أرنولد، لويس هول، ريس جيمس ونيكو أورايلي.

    تركزت معظم النقاشات في بداية فترة التوقف الدولية في مارس على قرار توخيل بعدم اختيار ترينت ألكسندر-أرنولد على الرغم من توسيع تشكيلته إلى 35 لاعبًا ومواجهته لمشاكل إصابات في مركز الظهير الأيمن. وهذا يشير إلى أن لاعب ريال مدريد - الذي لعب 26 دقيقة فقط مع إنجلترا منذ تولي توخيل المسؤولية - لم يقنع مدرب إنجلترا بمستواه أو لياقته البدنية خلال موسم مليء بالإصابات في العاصمة الإسبانية.

    ومع ذلك، يعتقد سبعة من المصوتين أن إبداع ألكسندر-أرنولد ومدى تمريراته قد يكونان مفيدين هذا الصيف، وبالتالي ينضم إلى ريس جيمس (10 أصوات) في الحصول على مكان على متنطائرة GOAL. لم تثنِ مشاكل الإصابة التي يعاني منها جيمس المصوتين عن اختيار قائد تشيلسي، على الرغم من أنه لا يزال يتعين رؤية مدى استعداده لمباريات الأسود الثلاثة الافتتاحية.

    كانت الأمور أقل إثارة للدهشة عندما يتعلق الأمر باختيار الظهيرين الأيسرين، حيث أثبت نيكو أورايلي، بطل كأس كاراباو مع مانشستر سيتي، أنه اختيار إجماعي آخر، في حين لم يختر سوى ناخب واحد لويس هول بعد أدائه المثير للإعجاب مؤخرًا مع نيوكاسل. سيضيف كلا اللاعبين أيضًا خبرة اللعب في خط الوسط، مما يضيف بعدًا من التنوع إلى تشكيلة توخيل.

    قلب الدفاع

    اختيار GOAL: مارك جويهي، إزري كونسا، هاري ماجواير وجون ستونز

    هناك بالتأكيد مراكز شاغرة في قلب دفاع إنجلترا أيضًا، على الرغم من أن جميع المصوتين العشرة لدينا اختاروا كل من مارك جويهي وإزري كونسا، مما يشير إلى أن لاعبي قلب الدفاع في مانشستر سيتي وأستون فيلا يجب أن يكونا على الأقل ضمن التشكيلة.

    من المرجح أن يعتمد ظهور جويه وكونسا في التشكيلة الأساسية لتوتشيل على اللياقة البدنية لجون ستونز. لقد عانى لاعب مانشستر سيتي من الإصابات في كل من الموسمين الماضيين، ولم يشارك سوى في 15 مباراة على مستوى النادي طوال موسم 2025-2026. كانت مبارياته الوحيدة منذ بداية العام في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن إذا كان ستونز لائقاً بدنياً، فلا شك في أنه يظل المدافع الأول لإنجلترا. مع أخذ ذلك في الاعتبار، اختار ستة من المصوتين لدينا اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً ضمن تشكيلتهم.

    وفي الوقت نفسه، اختار العدد نفسه شريك ستونز منذ فترة طويلة على المستوى الدولي، هاري ماجواير. وقد لفت ماجواير، الذي شارك في ثلاث بطولات سابقة، الأنظار منذ أن فرض نفسه للعودة إلى تشكيلة مانشستر يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك، وعلى الرغم من أن توخيل كان صريحًا بشأن المكانة التي سيضع فيها ماجواير في ترتيبه الشخصي، إلا أن خبرته وقيادته قد تجعله جزءًا حيويًا من التشكيلة النهائية، إذا تم اختياره.

    لاعبو خط الوسط

    اختيار GOAL: إليوت أندرسون، جود بيلينغهام، إبيريتشي إيزي، كوبي ماينو، كول بالمر، ديكلان رايس، مورغان روجرز، وآدم وارتون.

    ليس من المستغرب أن يحصل ديكلان رايس على العدد الأقصى من الأصوات وهو 10 أصوات من فريقنا، حيث تطور لاعب وسط أرسنال ليصبح أحد أفضل اللاعبين في مركزه في عالم كرة القدم خلال السنوات القليلة الماضية. وانضم إليه في الاختيار بالإجماع جود بيلينجهام وكول بالمر، وكلاهما لديه القدرة على أن يكون عاملاً حاسماً في المباريات بالنسبة لتوخيل خلال البطولة.

    هذا لا يعني أن أيًا منهما مضمون في التشكيلة الأساسية، نظرًا لتقدير توخيل لمورغان روجرز كلاعب رقم 10 في نظامه 4-2-3-1، وقد اختار جميع المصوتين لدينا، باستثناء واحد، لاعب أستون فيلا في تشكيلتهم النهائية. اختار العدد نفسه كلاً من إليوت أندرسونوآدم وارتون، مع احتمال أن يتفوق نجم نوتنغهام فورست على صانع ألعاب كريستال بالاس في ما يتعلق بمكان في التشكيلة الأساسية بجانب رايس في قلب خط وسط إنجلترا.

    ويكمل مجموعة لاعبي خط الوسط كوبي ماينو (سبع أصوات)، الذي جاءت عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد في الوقت المناسب ليفرض نفسه مرة أخرى في حسابات توخيل، وإبيريتشي إيزي (ست أصوات)، الذي يقدم تنوعاً حيوياً على الرغم من موسمه الأول المتباين كلاعب في أرسنال.

    اللاعبون الجناحون

    اختيار موقع GOAL: جارود بوين، أنتوني جوردون، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، وبوكايو ساكا

    أصبح بوكايو ساكا لاعباً أساسياً في منتخب إنجلترا منذ ظهوره على الساحة الدولية في يورو 2020، وعلى الرغم من أنه لم يحظَ بأفضل موسم فردي في مسيرته مع أرسنال، إلا أن الجناح حصل على أصوات جميع أعضاء فريق GOAL العشرة لتشكيلتنا.

    وقد حصل ماركوس راشفورد على نفس العدد من الأصوات، حيث كان أحد أعمدة تشكيلة توخيل على مدار الـ 12 شهراً الماضية، وعلى الرغم من تراجع مستواه مع برشلونة قليلاً بعد أداء قوي في النصف الأول من الموسم، يبدو أن اللاعب المعار من مانشستر يونايتد سيحجز مكانه في الطائرة. ومن المرجح أن يتنافس مع أنتوني جوردون على مكان في التشكيلة الأساسية، ولم يفشل نجم نيوكاسل في الحصول على أصوات أحد أعضاء فريق GOAL العشرة فقط.

    وتكتمل خياراتنا في الأجنحة بجارود بوين لاعب وست هام ونوني مادويكي زميل ساكا في أرسنال، وكلاهما حصل على خمسة أصوات كبديلين في الجانب الأيمن.

    المهاجمون

    اختيار موقع GOAL: هاري كين وأولي واتكينز

    اختيار آخر لم يكن مفاجئاً، حيث سيتوجه هاري كين إلى كأس العالم وهو في أفضل حالاته على الإطلاق، وربما كمرشح مفضل للفوز بالكرة الذهبية، بعد موسم رائع مع بايرن ميونيخ قد ينتهي بفوزه بالثلاثية مع تحقيق أرقام قياسية في تسجيل الأهداف.

    لكن من سيقف خلف قائد منتخب إنجلترا أمر أقل تأكيداً، حيث استدعى توخيل عدداً من المرشحين خلال العام الماضي. كان أولي واتكينز أحد الذين غابوا عن معسكر مارس، لكن بعد أن فشل الآخرون في إثارة الإعجاب، تمكن مهاجم أستون فيلا من حصد تسعة أصوات من لجنة التحكيم للانضمام إلى كين في التشكيلة.

    الغياب البارز

    إجمالاً، لم يتم اختيار 19 لاعباً حصلوا على أصوات من قبل عدد كافٍ من أعضاء فريقنا للانضمام إلى التشكيلة المثالية التي اختارتها GOAL، ولعل أبرزهم فيل فودن وجوردان هندرسون.

    استخدم توخيل فودن في أدوار متنوعة، بما في ذلك دور المهاجم الوهمي، خلال فترة توليه المنصب، لكن تراجع مستوى لاعب وسط مانشستر سيتي مع ناديه أو منتخب بلاده كان عاملاً سلبياً في تقييمه. من ناحية أخرى، استدعى توخيل هندرسون بشكل مفاجئ في مارس الماضي، وأصبح لاعباً أساسياً منذ ذلك الحين، لكن خبرة اللاعب المخضرم لم تكن كافية لتأمين الأصوات اللازمة لإدراجه في التشكيلة المفضلة لدينا.

    ومن بين اللاعبين الآخرين الذين لم يتم اختيارهم بن وايت، الذي عاد إلى التشكيلة بشكل مثير للانتباه بعد غياب دام أكثر من ثلاث سنوات خلال المباريات الودية في مارس، وثنائي دفاع نيوكاسل دان بيرن وتينو ليفرامينتو. أما إيفان توني، فقد كان المهاجم الوحيد الآخر الذي حصل على أكثر من صوت واحد بعد كين وواتكينز.

    اللاعبون غير المختارون: دان بيرن، جوردان هندرسون، تينو ليفرامينتو (ثلاثة أصوات لكل منهم)؛ ريو نغوموها، جاريل كوانسا، آرون رامسديل، فيكايو توموري، إيفان توني (صوتان)؛ جاراد برانثويت، ليفي كولويل، كيرنان ديوسبري-هول، فيل فودن، جيمس غارنر، مورغان جيبس-وايت، مايلز لويس-سكيلي، أليكس سكوت، دومينيك سولانكي، داني ويلبيك، بن وايت (صوت واحد).