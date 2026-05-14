FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v Fiji

تشكيلة نيوزيلندا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة منتخب نيوزيلندا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

أكدت نيوزيلندا مشاركتها في كأس العالم 2026، محققةً تأهلها إلى أكبر مسابقة كروية بعد غياب دام 16 عامًا.

شارك منتخب "البيض" آخر مرة في كأس العالم 2010، حيث فاجأ الجميع بتعادله في مبارياته الثلاث، بما في ذلك مباراة ضد إيطاليا حاملة اللقب آنذاك. ومع ذلك، فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. قبل ذلك، شاركت نيوزيلندا في كأس العالم مرة واحدة فقط، في عام 1982.

لم يفز الفريق بأي مباراة في هذا الحدث الكبير حتى الآن، وسيكون مصمماً على تحقيق فوزه الأول العام المقبل. على الرغم من أنه ليس من بين أقوى الفرق أو المرشحين للفوز بالبطولة، إلا أنه يمتلك لاعبين متميزين يمكنهم مساعدته في الوصول إلى المراحل النهائية.

هل يستطيع "البيض" تجاوز التوقعات وترك بصمتهم في البطولة هذا العام؟

    حراس المرمى

    في حراسة المرمى، تمتلك نيوزيلندا ثلاثة خيارات. الحارس الأساسي لـ"الوايتس" هو ماكس كروكومب لاعب ميلوال، إلى جانب أليكس بولسن لاعب ليشيا غدانسك، المعار من بورنموث، ومايكل وود.

    اللاعبالنادي 
    أليكس بولسنليشيا غدانسك
    ماكس كروكومبميلوال
    مايكل وودأوكلاند إف سي
    المدافعون

    في الجانب الدفاعي، لن تعاني نيوزيلندا من نقص في الخيارات. ومع ذلك، عند مقارنتها بالفرق الكبرى الأخرى المشاركة في البطولة، يبدو خط دفاعها متزعزعًا بعض الشيء. ومع ذلك، فإن الفريق يضم لاعبين متميزين قادرين على إحداث تأثير كبير في مسيرته.

    يشكل تايلر بيندون من شيفيلد يونايتد وليبيراتو كاكاسي من ريكسهام ثنائي قوي في مركز الظهير، وسيلعبان دوراً رئيسياً في الدفاع والهجوم للمنتخب النيوزيلندي، في حين أن مايكل بوكسال وفين سورمان وفرانسيس دي يمثلون خيارات قوية يمكن استخدامها في مركز قلب الدفاع.

    اللاعبالنادي
    تايلر بيندوننوتنغهام فورست
    مايكل بوكسالمينيسوتا
    ليبيراتو كاكاسيريكسهام
    تيم باينويلينغتون
    ناندو بيناكرأوكلاند إف سي
    تومي سميث براينتري تاون
    فرانسيس دي فريسأوكلاند إف سي
    فين سورمانبورتلاند تيمبرز
    كالان إليوتأوكلاند إف سي
    لاعبو خط الوسط

    بالمقارنة مع خط الدفاع، يظهر خط وسط نيوزيلندا مزيدًا من الصلابة. فقد كان لاعبون مثل ماركو ستامينيتش وجو بيل من العناصر الأساسية في خط وسط "الأبيضين"، ومن المتوقع أن يواصلوا لعب أدوار مهمة في كأس العالم.

    وفي الوقت نفسه، قد يكون ساربريت سينغ أيضًا لاعبًا مهمًا في مركز لاعب الوسط المهاجم، مع وجود لاعبين مثل ماثيو غاربيت وأليكس روفر لتعزيز خط الوسط بشكل أكبر.

    اللاعبالنادي
    جو بيلفايكنغ
    ماركو ستامينيتشسوانسي
    أليكس روفرويلينغتون
    رايان توماسبي إي سي زفول
    لاكلان بايليسنيوكاسل جيتس
    المهاجمون

    في الثلث الهجومي من الملعب، تتمتع نيوزيلندا بوجود مهاجم بارع هو كريس وود لاعب نوتنغهام فورست. وقد أنهى أفضل هداف في تاريخ نيوزيلندا الموسم في المركز الخامس ضمن قائمة أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، بعد أن سجل 20 هدفًا في 36 مباراة، على الرغم من معاناته من مشاكل اللياقة البدنية طوال الموسم الحالي.

    كما يمكن أن يلعب الشاب بن وين دورًا مهمًا في الثلث الهجومي، بعد انتقاله مؤخرًا إلى بورت فالي قادمًا من مانسفيلد تاون.

    اللاعبالنادي
    كريس وودنوتنغهام فورست
    كوستا بارباروسويسترن سيدني
    جيسي راندالأوكلاند سيتي
    ساربيت سينغويلينغتون
    بن وينبورت فالي
    كالوم ماكواتسيلكبورغ
    إيليجا جاستموثرويل
    بن أولدسانت إتيان
    مات غاربيتبيتربورو
    نجوم كرة القدم النيوزيلنديون

    وإذا أرادت نيوزيلندا أن تحقق أداءً جيدًا في كأس العالم، فستحتاج إلى أن يرتقي أفضل لاعبيها بمستواهم ويقدموا أفضل ما لديهم. أحد هؤلاء النجوم البارزين هو كريس وود لاعب نوتنغهام فورست، الذي سيكون لأدائه أهمية حيوية لمشجعي "البيض" مع اقتراب انطلاق البطولة. كان وود ينافس لاعبين من أمثال محمد صلاح وإرلينغ هالاند وألكسندر إيساك من حيث عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكن إصابة تعرض لها هذا الموسم قد تعني أنه لن يكون في أفضل حالاته في كأس العالم.

    إلى جانب وود، سيكون لماتيو غاربيت وساربريت سينغوبن وين أدوار مهمة في خطي الوسط والهجوم، لدعم تحركات وود في الثلث الأخير من الملعب.

    إيليجا جاست، الذي انضم إلى موثرويل في الدوري الاسكتلندي الممتاز العام الماضي، هو موهبة شابة أخرى يمكن أن تشكل تهديدًا باللعب على الأجنحة.

    في الخلف، سيكون تايلر بيندون حاسماً في قيادة خط دفاع "الأبيضين".

    التشكيلة المتوقعة لنيوزيلندا في كأس العالم 2026

    يُعد ماكس كروكومب حالياً الحارس الأكثر خبرة في تشكيلة منتخب نيوزيلندا، ومن المتوقع أن يبدأ كحارس أساسي في كأس العالم، مع وجود أليكس بولسن كحارس احتياطي.

    في الدفاع، من المتوقع أن يسيطر الثنائي تايلر بيندون وليبيراتو كاكاسي على الأطراف، بينما سيتولى فين سورمان ومايكل بوكسال زمام الأمور في قلب الدفاع.

    أما في خط الوسط، فيشكل الثلاثي جو بيل وماركو ستامينيك وساربريت سينغ خط وسط متوازن وقوي قد يلعب دوراً رئيسياً في مسيرة نيوزيلندا في البطولة.

    في الهجوم، قد يشكل الشابان إيليجا جاست وبن وين تهديدًا خطيرًا من الأجنحة، مع كريس وود كلاعب هجوم رئيسي.

    التشكيلة المتوقعة لنيوزيلندا (4-3-3): كروكومب؛ كاكاسي، بوكسال، سورمان، بيندون؛ بيل، ستامينيتش، ساربريت؛ إيليا جاست، وود، بن وين