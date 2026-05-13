Gill Clark

تشكيلة منتخب مصر لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة المنتخب المصري لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تعود مصر بقيادة محمد صلاح إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2018 بعد حملة تأهيلية مبهرة. لم يتعرض الفراعنة لأي هزيمة في مجموعتهم، حيث فازوا بثماني مباريات من أصل 10، ليضمنوا احتلال صدارة المجموعة بفارق مريح.

بقيادة صلاح وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في الهجوم، يمكن لمصر أن تشكل قوة هجومية قوية، وقد أثبتت ذلك في تصفيات كأس العالم، حيث سجلت 20 هدفاً وتلقت هدفين فقط في 10 مباريات.

وواصلت مصر أداءها القوي في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي قبل أن تودع البطولة على يد السنغال - التي فازت باللقب لكن تم تجريدها منه لاحقاً بعد نهائي فوضوي شهد مغادرة اللاعبين الملعب احتجاجاً على قرار الحكم بمنح ركلة جزاء لصالح المغرب.

وبالتالي، فإن المؤشرات واعدة قبل كأس العالم، حيث ستسعى مصر لتحقيق أول فوز لها على الإطلاق، بعد أن لم تذق طعم الفوز من قبل في أي نهائيات. وقد أُدرجت الفرعون في المجموعة G وستواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا من أجل حجز مكان في مرحلة خروج المغلوب.

قبل انطلاق بطولة 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    احتفل حارس مرمى المنتخب المصري الأول محمد الشناوي بعيد ميلاده السابع والثلاثين قبيل كأس العالم 2026، وهو يقترب من نهاية مسيرته الحافلة بالإنجازات. ويُعد هذا اللاعب المخضرم أحد أكثر اللاعبين خبرة في تشكيلة حسام حسن، ولا يزال جزءًا من خطط الفريق. 

    سيكون هناك حاجة إلى خليفة له في مرحلة ما في المستقبل، وهناك العديد من المرشحين المستعدين لتولي حراسة مرمى الفراعنة. سيلعب مصطفى شبير دور الحارس الاحتياطي في كأس العالم، بينما من المرجح أن يكون المهدي سليمان ومحمد علاء ضمن تشكيلة الفريق للمشاركة في البطولة.

    اللاعبالنادي 
    محمد الشناويالأهلي
    المهدي سليمانالزمالك
    مصطفى شبيرالأهلي
    محمد علاءجونا
    المدافعون

    تتمتع مصر بخبرة كبيرة في خط الدفاع، وقد أظهرت قوة دفاعية في كأس الأمم الأفريقية، حيث حافظت على شباكها نظيفة في مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات. وقد تألق حسام عبد المجيد في كأس الأمم الأفريقية، ومن المتوقع أن يلعب دوراً رئيسياً مرة أخرى في كأس العالم. كما كان هذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عنصراً أساسياً في فريق الزمالك هذا الموسم، وشكل تهديداً في الجهة الهجومية أيضاً، حيث سجل ثلاثة أهداف لصالح ناديه.

    يعد محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد أبو الفتوح لاعبين مهمين في خط الدفاع المصري ومن المتوقع أن يتم اختيارهم للمنتخب، في حين أن الظهير الأيسر أحمد فتوح هو لاعب آخر يأمل في أن يكون جزءاً من تشكيلة المنتخب في البطولة. 

    عاد محمد عبد المنعم من الإصابة وانضم إلى التشكيلة الأخيرة للمباريات الودية قبل كأس العالم. ومع ذلك، فإن مشاركة عمر فايد، مدافع أروكا، غير مؤكدة بعد استبعاده من التشكيلة للمباريات الودية في مارس، وإعرابه عن خيبة أمله من هذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي. 

    اللاعبالنادي 
    محمد هانيالأهلي
    طارق علاءالزمالك
    رامي ربيعة العين
    محمد عبد المنعمنيس
    ياسر إبراهيمالأهلي
    حسام عبد المجيدالزمالك
    خالد صبيالمصري
    أحمد فتوحالزمالك
    أحمد "كوكا" نبيل الأهلي
    لاعبو خط الوسط

    من المرجح أن يشكل لاعبو الأهلي قوامًا قويًا في خط وسط المنتخب المصري خلال كأس العالم. ومن المتوقع أن يتم اختيار كل من مروان عطية وزيزو وإيمان عاشور وتريزيغيت للعب مع «الفراعنة»، ولا شك أن الروابط القوية بين زملاء النادي ستكون عاملاً إيجابيًا للمنتخب.

    ومن المتوقع أيضًا أن يشارك حمدي فتحي ومحمد لاشين ومحمود صابر. ومن المفترض أن يتم استدعاء النجمين المخضرمين تريزيجيه وزيزو، لكن لم يعد من المؤكد أن يكونا ضمن التشكيلة الأساسية لمصر. ومع ذلك، قد يظلان خيارين مفيدين لحسام حسين من على مقاعد البدلاء خلال البطولة.

    اللاعبالنادي 
    حمدي فتحيالوكرة
    مروان عطية الأهلي
    مهند لاشينالهرم
    محمود صابرالزمالك
    أحمد "زيزو" سيدالأهلي
    إمام عاشورالأهلي
    محمود "تريزيغيت" حسنالأهلي
    المهاجمون

    سيقود هجوم مصر نجما الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح وعمر مرموش. وستكون خبرة الثنائي ومهاراتهما عاملاً حاسماً في آمال الفريق خلال بطولة هذا الصيف، حيث سيقع على عاتقهما عبء تسجيل الأهداف.

    وقد شارك مهاجم نانت مصطفى محمد مع مصر في كأس الأمم الأفريقية، ومن المتوقع أن يظل ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم، في حين يبدو ناصر منسي لاعب الزمالك خياراً جيداً بعد عودته إلى التشكيلة في مباريات مارس الودية. كما يسعى جناح ريال أوفييدو حسام حسن للحصول على مكان في التشكيلة بعد تلقيه أول استدعاء للمشاركة في المباريات الودية قبل كأس العالم عقب قراره بتغيير جنسيته من فرنسا إلى مصر.

    اللاعبالنادي 
    عمر مرموشمانشستر سيتي
    محمد صلاحليفربول
    مصطفى محمدنانت
    هيسام حسنريال أوفييدو
    ناصر منسيالزمالك
    نجوم كرة القدم في مصر

    لا شك على الإطلاق في أن محمد صلاح هو النجم الأكبر في مصر. فقد حصد نجم ليفربول ألقابًا لا حصر لها مع الفريق الإنجليزي، وسجل أكثر من 60 هدفًا مع منتخب الفراعنة. وإذا أرادت مصر أن تترك بصمة في كأس العالم 2026، فستحتاج إلى صلاح في أفضل حالاته. سيخوض اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا البطولة بعد أن ودّع ليفربول في مشهد مؤثر. أعلن صلاح أنه سيغادر النادي بعد قرابة عقد من الزمن، وبعد أن فاز بستة ألقاب كبرى في أنفيلد.

    عمر مرموش هو نجم آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز في صفوف المنتخب المصري. يتمتع المهاجم بعلاقة قوية مع صلاح، وهو ما شكل دفعة قوية للمنتخب الوطني. يضيف مرموش المزيد من القوة الهجومية لمصر، ووجود الثنائي في التشكيلة الأساسية سيمنح المدرب حسام حسن الأمل في تجاوز مرحلة المجموعات في البطولة التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

    التشكيلة المتوقعة لمصر في كأس العالم 2026

    لعب محمد الشناوي مع المنتخب المصري في كأس العالم 2018 في بداية مسيرته، وهي آخر مرة تأهل فيها «الفراعنة»، ويبدو أنه سيشارك مرة أخرى بعد ثماني سنوات وهو في سن السابعة والثلاثين. وقد ترددت تكهنات بأن حسام حسن قد يميل إلى استبعاد لاعبيه الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر من البطولة، لكن هذه التكهنات تم التخفيف من حدتها منذ ذلك الحين.

    من المرجح أن تستعين مصر بمحمد هاني وأحمد أبو الفتوح كظهيريها الجانبيين، بينما سيشكل ياسر إبراهيم ثنائي قلب الدفاع مع رامي ربيعة في وسط خط دفاع الفراعنة.

    في خط الوسط، يبدو أن مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور هم التشكيلة الأكثر ترجيحاً لمصر.

    في الهجوم، يمكن للجماهير أن تتوقع عودة الشراكة بين محمد صلاح وعمر مرموش. كما يبدو أن مهاجم نانت مصطفى محمد مرشح قوي للانضمام إلى خط الهجوم الثلاثي.

    التشكيلة المتوقعة لمصر في كأس العالم 2026 (4-3-3): محمد الشناوي؛ محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي رابيا، أحمد فتوح؛ مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور؛ محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

