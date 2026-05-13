تشكيلة منتخب بلجيكا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

ستتأهل بلجيكا إلى كأس العالم 2026 باعتبارها أحد المرشحين المفاجئين للفوز باللقب.

ضم فريق "الشياطين الحمر" بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأخيرة، لكن "الجيل الذهبي" لم يحقق المجد في البطولات.

شاركت بلجيكا في 13 بطولة طوال تاريخها؛ ولم تغب سوى عن البطولات التي أقيمت بين عامي 1958 و1966، بالإضافة إلى نسخ 1974 و1978 و2006 و2010. ولم تشارك في بطولة عام 1950.

حقق المنتخب البلجيكي أفضل نتيجة له في عام 2018، عندما وصل الفريق بقيادة كيفن دي بروين إلى الدور نصف النهائي، واحتل المركز الثالث في النهاية بعد فوزه على إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث. هل يمكنه أن يخطو خطوتين إضافيتين، ويصل إلى النهائي ويفوز باللقب في عام 2026؟