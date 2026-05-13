SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUM
تشكيلة منتخب بلجيكا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة منتخب بلجيكا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ستتأهل بلجيكا إلى كأس العالم 2026 باعتبارها أحد المرشحين المفاجئين للفوز باللقب. 

ضم فريق "الشياطين الحمر" بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأخيرة، لكن "الجيل الذهبي" لم يحقق المجد في البطولات. 

شاركت بلجيكا في 13 بطولة طوال تاريخها؛ ولم تغب سوى عن البطولات التي أقيمت بين عامي 1958 و1966، بالإضافة إلى نسخ 1974 و1978 و2006 و2010. ولم تشارك في بطولة عام 1950.

حقق المنتخب البلجيكي أفضل نتيجة له في عام 2018، عندما وصل الفريق بقيادة كيفن دي بروين إلى الدور نصف النهائي، واحتل المركز الثالث في النهاية بعد فوزه على إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث. هل يمكنه أن يخطو خطوتين إضافيتين، ويصل إلى النهائي ويفوز باللقب في عام 2026؟

    حراس المرمى

    تمتلك بلجيكا أحد أفضل حراس المرمى في العالم: تيبو كورتوا. حارس مرمى ريال مدريد خاض أكثر من 100 مباراة دولية وفاز بجائزة القفاز الذهبي في كأس العالم عندما احتلت «الشياطين الحمر» المركز الثالث، بعد سلسلة من العروض الاستثنائية. 

    كما يحظى بدعم قوي من حارس مرمى نوتنغهام فورست ماتز سيلز، وقد تطور حارس مرمى مانشستر يونايتد سين لامينز ليصبح أحد أبرز حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى أولد ترافورد. من المرجح أن يشارك هذا الثلاثي في البطولة، على الرغم من أن حارس مرمى آر بي لايبزيغ مارتن فانديفوردت يأمل في إحداث مفاجأة على حساب سيلز أو لامينز؛ فمن غير المرجح أن يزيح كورتوا من مكانه.

    مايك بندرز، الذي يلعب على سبيل الإعارة في ستراسبورغ قادمًا من تشيلسي، هو خيار محتمل كبطاقة جامحة.

    اللاعبالنادي
    تيبو كورتواريال مدريد
    ماتز سيلسنوتنغهام فورست
    سين لامينزمانشستر يونايتد
    مارتن فانديفوردآر بي لايبزيغ
    مايك بندرزستراسبورغ (معار من تشيلسي)
    نوردين جاكرزكلوب بروج
    المدافعون

    على صعيد الدفاع، شهدت بلجيكا نوعًا من تجديد الدفعة في السنوات الأخيرة، مع اعتزال لاعبين مثل يان فيرتونغن وتوبي ألديرفيريلد. ومع ذلك، لا تزال لديها خيارات من اللاعبين ذوي الخبرة، ومنهم توماس مونييه وتيموثي كاستاني، اللذان شاركا في بطولات سابقة. 

    وقد ينضم إليهم لاعبون شباب مثل كوني دي وينتر (23 عاماً) وزينو ديباست (22 عاماً).

    كما يُعد ووت فايس لاعب موناكو خيارًا مثيرًا للاهتمام.

    اللاعبالنادي
    ووت فايسموناكو
    توماس مونييهليل
    تيموثي كاستانيفولهام
    آرثر ثياتاينتراخت فرانكفورت
    زينو ديباستسبورتينغ لشبونة
    ماكسيم دي كويبربرايتون آند هوف ألبيون
    براندون ميشيلكلوب بروج
    كوني دي وينترإيه سي ميلان
    خواكين سيسنادي بروج
    ناثان نغويليل
    لاعبو خط الوسط

    تتمتع بلجيكا بمواهب رائعة في خط الوسط. إلى جانب لاعبين مثل يوري تيلمانز وأكسل فيتسل، يُعد كيفن دي بروين أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، حتى في سن الـ34. 

    ورغم أن هذه قد تكون آخر بطولة له قبل أن يختتم مسيرته الكروية، إلا أن المنتخب البلجيكي يضم أيضًا لاعبًا شابًا موهوبًا يُدعى ناثان دي كات. لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا في أي مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي حتى الآن، لكنه يتمتع بموهبة مذهلة وقد يشارك في كأس العالم ويترك بصمته في أكبر بطولة في عالم كرة القدم. 

    هناك أيضًا خيارات من اللاعبين ذوي الخبرة مثل هانز فاناكن الذي يمكنه تقديم الدعم طوال البطولة.

    اللاعبالنادي
    أكسل فيتسلجيرونا
    كيفن دي برويننابولي
    يوري تيلمانزأستون فيلا
    أمادو أوناناأستون فيلا
    نيكولاس راسكينرينجرز
    ناثان دي كاتأندرلخت
    هانز فاناكنكلوب بروج
    دييغو موريراستراسبورغ
    تشارلز فانهوتنيس
    جورثي موكيوأياكس
    المهاجمون

    تتمتع بلجيكا بمجموعة رائعة من الخيارات الهجومية. فهي لا تمتلك فقط المهاجم روميلو لوكاكو الذي يتميز بقوته البدنية الهائلة وقدرته التهديفية الكبيرة، بل لديها أيضًا مواهب متميزة على الأجنحة، مثل جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي ولياندرو تروسارد لاعب أرسنال. ومع ذلك، هناك علامة استفهام تحوم حول لوكاكو، حيث يعاني حاليًا من إصابة في أوتار الركبة.

    كما أن هناك الكثير من المواهب في صفوف البدلاء؛ فلويس أوبيندا وميشي باتشواي هما هدافان متمرسان في خط الهجوم، في حين أن لاعبين مثل تشارلز دي كيتيلاري وأليكسيس سيلمايكرز قادران على صنع الفرص وتسجيل الأهداف بأنفسهما. 

    هناك مواهب سريعة الحركة في جميع أنحاء خط الهجوم. 

    اللاعبالنادي
    جيريمي دوكومانشستر سيتي
    روميلو لوكاكونابولي
    لياندرو تروساردأرسنال
    ميشي باتشواياينتراخت فرانكفورت
    روميو فيرمانتكلوب بروج
    ماليك فوفاناليون
    لويس أوبيندايوفنتوس
    دودي لوكباكيوبنفيكا
    تشارلز دي كيتيليرأتالانتا
    أليكسيس سيلمايكرزميلان
    لوكاس ستاسينسانت إتيان
    ميكا جودتسأياكس
    نجوم كرة القدم البلجيكيين

    يُعد كيفن دي بروين أحد أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، وسيسعى إلى ترك بصمة خالدة في كأس العالم قبل أن يعتزل اللعب، في حين يُعد روميلو لوكاكو مهاجمًا من الطراز الرفيع قادرًا على تسجيل الأهداف في أي ظرف من الظروف. 

    في حراسة المرمى، يتمتع الفريق بخيارات وفيرة، على الرغم من أن تيبو كورتوا هو أحد أفضل حراس المرمى في العالم ومن شبه المؤكد أنه سيبدأ المباراة.

    ورغم عدم وجود مدافع بارز حقًا ضمن التشكيلة، إلا أن هناك أملًا في أن تعوض مهارات المراوغة المبهرة لجيريمي دوكو ولياندرو تروسارد هذا النقص. 

    التشكيلة المتوقعة لمنتخب بلجيكا في كأس العالم 2026

    من شبه المؤكد أن كورتوا سيحرس مرمى بلجيكا في كأس العالم. 

    في الدفاع، من المتوقع أن يتولى مونييه وكاستاني مهمة الحفاظ على خط الدفاع، بينما سيحاول دي بروين وتيلمانز اختراق دفاعات الخصم. 

    بفضل المستوى الرائع من الموهبة في الهجوم، يمكن أن يتكامل دوكو وتروسارد خلف لوكاكو - إذا تمكن من إثبات لياقته البدنية - ويسببان مشاكل هائلة لأي خط دفاع يواجهه "الشياطين الحمر" في كأس العالم 2026. 

    التشكيلة المتوقعة لبلجيكا (4-3-3): كورتوا؛ مونييه، ميشيل، ثيات، كاستاني؛ تيلمانز، دي بروين، فيتسل؛ تروسارد، لوكاكو، دوكو. 

