تشكيلة منتخب بلجيكا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة منتخب بلجيكا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ستتأهل بلجيكا إلى كأس العالم 2026 باعتبارها أحد المرشحين المفاجئين للفوز باللقب. 

ضم فريق "الشياطين الحمر" بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأخيرة، لكن "الجيل الذهبي" لم يحقق المجد في البطولات. 

شاركت بلجيكا في 13 بطولة طوال تاريخها؛ ولم تغب سوى عن البطولات التي أقيمت بين عامي 1958 و1966، بالإضافة إلى نسخ 1974 و1978 و2006 و2010. ولم تشارك في بطولة عام 1950.

حقق المنتخب البلجيكي أفضل نتيجة له في عام 2018، عندما وصل الفريق بقيادة كيفن دي بروين إلى الدور نصف النهائي، واحتل المركز الثالث في النهاية بعد فوزه على إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث. هل يمكنه التقدم خطوتين إلى الأمام، والوصول إلى النهائي والفوز باللقب في عام 2026؟

    حراس المرمى

    تمتلك بلجيكا أحد أفضل حراس المرمى في عالم كرة القدم، وهو تيبو كورتوا. وقد خاض حارس مرمى ريال مدريد أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كما نال جائزة القفاز الذهبي في إنجازه التاريخي مع «الشياطين الحمر» بحصولهم على المركز الثالث في كأس العالم 2018، وذلك بعد سلسلة من العروض الاستثنائية.

    يُكمل كورتوا فريق حراس المرمى بمساعدة حارس مرمى مانشستر يونايتد سين لامينز، الذي تطور ليصبح أحد أبرز حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى أولد ترافورد. ويكمل الثلاثي مايك بندرز، المعار حالياً من تشيلسي إلى ستراسبورغ، والذي يوفر خياراً احتياطياً مثيراً وعالي الجودة للبطولة.

    اللاعبالنادي
    تيبو كورتواريال مدريد
    سين لامينزمانشستر يونايتد
    مايك بندرزستراسبورغ (معار من تشيلسي)
    المدافعون

    على صعيد الدفاع، شهدت بلجيكا تغييراً كبيراً في تشكيلتها خلال السنوات الأخيرة عقب اعتزال اللاعبين الأسطوريين يان فيرتونغن وتوبي ألديرفيريلد اللعب الدولي. ومع ذلك، لا تزال خط الدفاع يتمتع بخبرة كبيرة في البطولات بفضل الظهيرين المخضرمين تيموثي كاستاني من فولهام وتوماس مونييه من ليل، اللذين لعب كلاهما دوراً بارزاً في نهائيات البطولات الكبرى السابقة.

    ومن المقرر أن تمتزج هذه الخبرة الحيوية مع موجة شابة نابضة بالحياة، يقودها زينو ديباست (22 عاماً) لاعب سبورتينغ، وكوني دي وينتر (23 عاماً) لاعب ميلان. ويكمل تشكيلة الدفاع المتنوعة في البطولة ماكسيم دي كويبر من برايتون، وآرثر ثيات من أينتراخت فرانكفورت، وثنائي كلوب بروج براندون ميشيل وجواكين سيس، إلى جانب اللاعب الواعد ناثان نغوي من ليل.

    اللاعبالنادي
    توماس مونييهليل
    تيموثي كاستانيفولهام
    آرثر ثياتاينتراخت فرانكفورت
    زينو ديباستسبورتينغ لشبونة
    ماكسيم دي كويبربرايتون آند هوف ألبيون
    براندون ميشيلكلوب بروج
    كوني دي وينترإيه سي ميلان
    خواكين سيسنادي بروج
    ناثان نغويليل
    لاعبو خط الوسط

    لا تزال بلجيكا تتمتع بموهبة تكتيكية رائعة وعمق كبير في خط الوسط. إلى جانب اللاعبين الدوليين المخضرمين يوري تيلمانز وأكسل فيتسل، يمتلك «الشياطين الحمر» أحد أبرع صانعي اللعب في العالم، وهو كيفن دي بروين، الذي لا يزال قوة من الطراز العالمي حتى في سن الـ34.

    وفي حين أن هذه البطولة في أمريكا الشمالية قد تمثل خاتمة رائعة لمسيرة دي بروين الدولية المتميزة، فإن خط الوسط قد تعزز أكثر بوجود نخبة من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز والأوروبيين. يضيف أمادو أونانا، القوة الضاربة في أستون فيلا، ونيكولاس راسكين، اللاعب الديناميكي في رينجرز، طاقة هائلة إلى التشكيلة، بينما يوفر صانع الألعاب المخضرم في كلوب بروج، هانز فاناكن، دعماً إبداعياً لا يقدر بثمن وخبرة كبيرة في البطولات.

    اللاعبالنادي
    أكسل فيتسلجيرونا
    كيفن دي برويننابولي
    يوري تيلمانزأستون فيلا
    أمادو أوناناأستون فيلا
    نيكولاس راسكينرينجرز
    هانز فاناكنكلوب بروج
    المهاجمون

    لا تزال بلجيكا تتمتع بمجموعة هائلة من الخيارات الهجومية المدمرة قبيل انطلاق البطولة. ويتصدر خط الهجوم روميلو لوكاكو، الذي يمثل نقطة محورية قوية وذات حضور بدني قوي وذات إنتاجية عالية في الخط الأمامي، في حين يتمتع «الشياطين الحمر» بمواهب هائلة ومتفجرة على الأجنحة من خلال جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي ولياندرو تروسارد لاعب أرسنال.

    ويتجلى عمق الفريق في الثلث الأخير من الملعب من خلال مجموعة دعم متعددة الاستخدامات قادرة على اختراق أقوى الدفاعات. يقدم المهاجمان المبدعان تشارلز دي كيتيلير وأليكسيس سيلمايكرز مزيجاً قوياً من الحس التهديفي والرؤية في صناعة اللعب، بينما يضفي الجناح الخطير دودي لوكباكيو من بنفيكا، والجناح المراوغ دييغو موريرا من ستراسبورغ، واللاعب الواعد ماتياس فرنانديز-باردو من ليل، الكثير من الحيوية والسرعة على صفوف الفريق.

    اللاعبالنادي
    جيريمي دوكومانشستر سيتي
    روميلو لوكاكونابولي
    لياندرو تروساردأرسنال
    دودي لوكباكيوبنفيكا
    تشارلز دي كيتيليرأتالانتا
    أليكسيس سيلمايكرزإيه سي ميلان
    دييغو موريراستراسبورغ
    ماتياس فرنانديز-باردوليل
    نجوم كرة القدم البلجيكيين

    يُعد كيفن دي بروين أحد أبرز اللاعبين المبدعين في عالم كرة القدم، وسيسعى إلى ترك بصمة لا تُنسى في كأس العالم قبل أن يعتزل اللعب، في حين يُعد روميلو لوكاكو مهاجمًا من الطراز الرفيع قادرًا على تسجيل الأهداف في أي ظرف من الظروف، على الرغم من أنه لم يشارك كثيرًا في موسم 2025-2026.

    في حراسة المرمى، يُعتبر تيبو كورتوا بلا شك الأفضل في العالم، في حين تشكل مهارات المراوغة المذهلة لجيريمي دوكو ولياندرو تروسارد سلاحاً قوياً.

    التشكيلة المتوقعة لمنتخب بلجيكا في كأس العالم 2026

    من شبه المؤكد أن كورتوا سيحرس مرمى بلجيكا في كأس العالم. 

    في الدفاع، من المتوقع أن يحافظ مونييه وكاستاني على استقرار خط الدفاع، بينما يحاول دي بروين وتيلمانز اختراق دفاعات الخصم. 

    بفضل المستوى الرائع من الموهبة في الهجوم، يمكن أن يتكامل دوكو وتروسارد خلف لوكاكو ويسببان مشاكل هائلة لأي خط دفاع يواجهه "الشياطين الحمر" في كأس العالم 2026. 

    التشكيلة المتوقعة لبلجيكا (4-3-3): كورتوا؛ مونييه، ميشيل، ثيات، كاستاني؛ تيلمانز، دي بروين، فيتسل؛ تروسارد، لوكاكو، دوكو. 

