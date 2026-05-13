تستعد السنغال لخوض كأس العالم 2026 بعد خروجها من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اتسمت بالجدل والفوضى. فازت «أسود تيرانغا» على المغرب في المباراة النهائية، لكن اللقاء شابته مشاهد مروعة، حيث انسحبت السنغال فعليًا من الملعب بعد منح المضيف ركلة جزاء. ومنذ ذلك الحين، جُردت السنغال من لقبها بعد أن قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنها خسرت المباراة بسبب مغادرتها أرض الملعب دون إذن من الحكم.

وسط هذه الفوضى، يقود المدرب بابي تياو فريقه الآن إلى بطولة كبرى أخرى ويواجه مرحلة مجموعات صعبة. من المقرر أن يواجه "أسود تيرانغا" اثنين من أفضل المهاجمين على وجه الأرض، حيث ستلعب السنغال ضد فرنسا بقيادة كيليان مبابي والنرويج بقيادة إرلينغ هالاند في المجموعة الأولى.

ومع ذلك، فهذه هي المشاركة الثالثة على التوالي للسنغال في كأس العالم، ويتمتع الفريق بخبرة كبيرة. كان أفضل أداء لـ "أسود تيرانغا" هو الوصول إلى ربع النهائي في عام 2002، ومن المتوقع أن تكون السنغال واحدة من أقوى الفرق الأفريقية في البطولة هذه المرة.

قبل انطلاق البطولة في عام 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.