تشكيلة كوريا الجنوبية لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الحاضرون في القائمة للبطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

أكدت كوريا الجنوبية تأهلها إلى كأس العالم 2026، وستكون من الفرق التي تستحق المتابعة.

بعد خروجها من دور المجموعات خلال مشاركتها في كأس العالم 2014 و2018، تمكنت من كسر هذه السلسلة بالتأهل إلى دور الـ16 في 2022. ومع ذلك، توقفت مسيرتها على يد البرازيل في مرحلة خروج المغلوب.

حقق منتخب كوريا الجنوبية أفضل أداء له على الإطلاق في كأس العالم عام 2002 عندما شارك في استضافة البطولة. وعلى الرغم من كل الصعاب، وصل إلى الدور نصف النهائي واحتل المركز الرابع، وهو إنجاز تاريخي لا يزال غير مسبوق في كرة القدم الآسيوية.

هل يمكنها إعادة إحياء تلك السحرية بعد 24 عاماً؟

    حراس المرمى

    على صعيد حراسة المرمى في المنتخب الآسيوي، من المتوقع أن يكون الحارس المخضرم كيم سونغ-كيو الحارس الأساسي في كأس العالم. وبفضل مشاركاته التي تجاوزت 80 مباراة دولية وخبرته السابقة في البطولات الدولية، فإن كيم مستعد تمامًا للاستمرار في منصب الحارس الأول.

    ويعد هيون-وو جو من فريق أولسان إتش دي خياراً ممتازاً آخر، وسيكون بديلاً قوياً.

    اللاعبالنادي 
    سيونغ-غيو كيمإف سي طوكيو
    هيون-وو جوأولسان إتش دي
    بوم-كيون سونغجيونبوك هيونداي موتورز
    المدافعون

    تمتلك كوريا الجنوبية لاعبين متميزين لتعزيز خط دفاعها. فقد أثبت كيم مين-جاي، لاعب بايرن ميونيخ، نفسه كأحد أفضل المدافعين في الدوري، كما كان له تأثير كبير على المنتخب الوطني. وسيكون وجوده حيوياً في قيادة خط الدفاع للمنتخب الآسيوي على الساحة العالمية.

    إلى جانب مين-جاي، تمتلك كوريا الجنوبية أيضاً لاعبين مثل يونغ-وو سول وتاي-سيوك لي، اللذين كانا استثنائيين في المناطق الجانبية سواء مع أنديتهما أو مع المنتخب الوطني.

    يُعد يو-مين تشو لاعب الشارقة مدافعًا مركزيًا موثوقًا به، ومن المتوقع أن يشكل شراكة قوية مع مين-جاي كثنائي دفاعي مركزي لكوريا الجنوبية في كأس العالم.

    اللاعبالنادي
    كيم مون-هواندايجون هانا سيتيزن
    كيم مين-جايبايرن ميونيخ
    كيم تاي-هيونكاشيما أنتلرز
    بارك جين-سيوبتشجيانغ
    سيول يونغ-ووكرفينا زفيزدا
    ينس كاستروببوروسيا مونشنغلادباخ
    لي كي-هيوكجانغوون
    لي تاي-سيوكأوستريا فيينا
    لي هان-بيومميدتيلاند
    تشو يو-مينالشارقة
    لاعبو خط الوسط

    في خط الوسط، تمتلك كوريا الجنوبية مجموعة وفيرة من الخيارات المتميزة لفرض أسلوب لعبها في هذه البطولة العالمية. وقد لعب هوانغ إن-بيوم، لاعب فينورد، دوراً حاسماً في هولندا وكذلك مع المنتخب الوطني، وسيكون وجوده التنسيقي ضرورياً لفريق هونغ ميونغ-بو لتوفير الاستقرار في الوسط واختراق دفاعات الخصم.

    يتمتع "محاربو تايغوك" بمجموعة رائعة من المواهب التي تلعب في الدوري الإنجليزي والأوروبي لتعزيز خط الوسط. يضفي مهاجم ولفرهامبتون هوانغ هي-تشان ولاعب باريس سان جيرمان لي كانغ-إن لمسة إبداعية هائلة من مراكز متقدمة في خط الوسط، بينما يضفي بايك سونغ-هو لاعب برمنغهام سيتي وباي جون-هو لاعب ستوك سيتي ويانغ هيون-جون لاعب سلتيك ديناميكية مذهلة على التشكيلة. علاوة على ذلك، يضيف لي جاي-سونغ، اللاعب المخضرم في ماينز، وكيم جين-غيو من جونبوك، ذكاءً تكتيكيًا حيويًا وخبرة في البطولات إلى التشكيلة.

    اللاعبالنادي
    كيم جين-غيوجونبوك
    باي جون-هوستوك سيتي 
    بايك سونغ-هوبرمنغهام
    يانغ هيون-جونسلتيك
    إوم جي-سونغسوانسي
    لي كانغ-إنباريس سان جيرمان
    لي دونغ-جيونغأولسان
    لي جاي-سونغماينز 05
    هوانغ إن-بيومفيينورد
    هوانغ هي-تشانوولفرهامبتون واندررز
    المهاجمون

    على الصعيد الهجومي، يمتلك العملاق الآسيوي في جعبته أسماء لامعة لقيادة خط الهجوم في أمريكا الشمالية. سون هيونغ-مين، المهاجم الأسطوري السابق لتوتنهام هوتسبير، يقدم أداءً رائعًا مع فريق لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم منذ انتقاله المثير للانتباه، وسيسعى هذا القائد المتميز إلى قيادة منتخب بلاده نحو المجد في مشاركته الرابعة في نهائيات كأس العالم.

    وتتعزز خط هجوم "محاربي تايغوك" بمهاجمين قاتلين ومتعددي الأبعاد. يدخل أو هيون-غيو البطولة العالمية بعد أن قدم أداءً استثنائياً مع فريق بشيكتاش في تركيا، ليشكل خياراً ديناميكياً وحاسماً في دور المهاجم التقليدي رقم 9.

    ويكمل تشكيلة الهجوم الهائلة عالية المستوى المهاجم الغزير التهديف تشو غو-سونغ، لاعب ميدتيلاند، الذي يمنح فريق هونغ ميونغ-بو حضوراً بدنياً حيوياً، وقدرة على إنهاء الهجمات بدقة، وخبرة مثبتة في البطولات على أكبر المسارح.

    اللاعبالنادي 
    هونغ مين سونLAFC 
    هيون-كيو أوهبيشيكتاش
    جو غو-سونغميدتيلاند
    نجوم كرة القدم في كوريا الجنوبية

    تتمتع كوريا الجنوبية بتشكيلة متوازنة تضم لاعبين متميزين في جميع مناطق الملعب. وإذا أرادت الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العالم، فيجب على نجومها أن يرتقوا إلى مستوى الحدث. وسيكون هيونغ-مين سون شخصية حاسمة في الثلث الهجومي، حيث من المتوقع أن تشكل سرعته ورؤيته وقدرته على المراوغة تهديدًا مستمرًا لدفاعات الخصم.

    كما يعد كانغ-إن لي وجاي-سونغ لي عنصرين أساسيين في هجوم كوريا الجنوبية، حيث يقع على عاتقهما مهمة صنع الفرص وتوسيع نطاق اللعب عند الحاجة. وفي المقدمة، سيلعب هي-تشان هوانغ دوراً حاسماً في تحويل الفرص إلى أهداف لفريق ميونغ-بو.

    وفي خط الوسط، سيتولى هوانغ إن-بيوم مسؤولية تحديد وتيرة المباراة، بينما سيكون كيم مين-جاي عنصراً أساسياً في خط الدفاع.

    التشكيلة المتوقعة لكوريا الجنوبية في كأس العالم 2026

    في حراسة مرمى كوريا الجنوبية، من المتوقع أن يبدأ الحارس المخضرم كيم سونغ-غيو كحارس أساسي في كأس العالم، مع وجود هيون-وو جو كبديل موثوق به.

    في الدفاع، يشكل مين-جاي كيم ويو-مين تشو ثنائياً قوياً في قلب خط الدفاع، بينما سيتولى يونغ-وو سول وتاي-سيوك لي مهمة توفير العرض والدعم في الهجوم.

    وفي خط الوسط، سيتعاون نجم فينورد هوانغ إن-بيوم مع بايك سونغ-هو لاعب برمنغهام سيتي، حيث سيلعب الثنائي دوراً محورياً في الحفاظ على الاستقرار الهيكلي، وتفكيك هجمات الخصم، وتحديد وتيرة اللعب للمنتخب الكوري.

    أما في خط الهجوم، فمن المتوقع أن يزود خط الهجوم المليء بالنجوم، والذي يتألف من القائد سون هيونغ-مين، ولاعب باريس سان جيرمان لي كانغ-إن، ولاعب ماينز لي جاي-سونغ، المهاجم أو هيون-غيو من بشيكتاش بالذخيرة اللازمة وهو يقود الهجوم.

    التشكيلة المتوقعة لكوريا الجنوبية (4-2-3-1): كيم س. ج.؛ سول ي. و.، كيم م. ج.، تشو ي. م.، لي ت. س.؛ بايك س. ه.، هوانغ إ. ب.؛ سون ه. م.، لي ج. س.، لي ك. إ.؛ أو ه. ج.