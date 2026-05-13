TOPSHOT-FBL-CAN-2024-GHA-EGY
تشكيلة غانا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة منتخب غانا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تتجه غانا إلى مشاركتها الخامسة في كأس العالم بعد حملة تصفيات مبهرة شهدت فوز «النجوم السوداء» بثماني مباريات من أصل عشر في التصفيات، وحصولها على أحد المقاعد التسعة المخصصة لأفريقيا في البطولة.

وصلت "النجوم السوداء" إلى ربع النهائي في عام 2010، وستسعى للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب بفضل تشكيلة مليئة بالمواهب الهجومية المثيرة. ومن المتوقع أن يتألق نجما الدوري الإنجليزي الممتاز محمد كودوس وأنطوان سيمينيو، وهما جزء من هجوم مثير من المفترض أن يضم أيضًا إيناكي ويليامز لاعب أتلتيك كلوب وجوردان أيو لاعب ليستر.

ستواجه غانا بنما وإنجلترا وكرواتيا في دور المجموعات، وستسعى جاهدة لتعويض خيبة أملها بعد غيابها عن كأس الأمم الأفريقية 2025 من خلال تقديم أداء جيد هذا الصيف.

قبل انطلاق البطولة الكبرى لعام 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    يُعد بنجامين أساري حالياً الحارس الأول لمنتخب غانا، ويبدو أنه سيواصل المشاركة في كأس العالم. لا يزال حارس مرمى فريق «هارت أوف أوكس» يثير الإعجاب في الدوري الغاني الممتاز، ويُعد حارساً موثوقاً به لمنتخب «النجوم السوداء». ومن المتوقع أن يكون لورانس أتي-زيغي لاعب «سانت غالين» وجوزيف أنانغ لاعب «سانت باتريك أثليتيك» الحارسين الاحتياطيين في البطولة لفريق أوتو أدو.

    اللاعبالنادي 
    لورانس أتي-زيغيسانت غالن
    جوزيف أنانغسانت باتريك أتلتيك
    بنجامين أساريهارتس أوف أوك
    المدافعون

    لم تستقبل غانا سوى ستة أهداف في 10 مباريات خلال تصفيات كأس العالم، مما يسلط الضوء على الصلابة التي اتسم بها خط دفاعها. وكان التعاون بين أليخاندرو دجيكو ومحمد ساليسو في خط الدفاع عاملاً أساسياً، لكن «النجوم السوداء» تلقوا ضربة قوية بخبر غياب مدافع موناكو عن كأس العالم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

    كان جيديون مينساه لاعباً أساسياً في مركز الظهير الأيسر لغانا، لكنه أصبح الآن تحت ضغط من ديريك كون. وقد قدم مدافع يونيون برلين موسمًا مثيرًا للإعجاب في ألمانيا، وسيكون جزءًا من التشكيلة التي ستتوجه إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا الصيف.

    ويأمل النجم الشاب كوجو بيبراه أوبونج في الحفاظ على مكانه في التشكيلة بعد أن تلقى أول استدعاء دولي في نهاية العام الماضي عقب بداية مشرقة له في الدوري الفرنسي مع نادي نيس. كما استدعى أوتو أدو كل من باتريك فايفر ومارفن سينايا وديريك لوكاسين للمشاركة في المباريات الودية استعداداً للبطولة، مما يمنح الثلاثي فرصة لإثبات جدارتهم بالانضمام إلى التشكيلة النهائية.

    اللاعبالنادي 
    جيدون مينساهأوكسير
    جيروم أوبوكوإسطنبول باشاك شهير
    كوجو بيبراه أوبونغنيس
    كالب ييرينكينوردسيلاند
    جوناس أدجيتيبازل
    إبنيزر أنانسانت إتيان
    ألكسندر دجيكوسبارتاك موسكو
    باتريك فايفردارمشتات 98
    ديريك لوكاسنبافوس
    مارفن سيناياأوكسير
    ديريك كونيونيون برلين
    لاعبو خط الوسط

    يُعد محمد كودوس، لاعب توتنهام، النجم الأبرز في خط وسط منتخب غانا. فقد كان هدفه هو الذي ضمن تأهل غانا إلى كأس العالم في المباراة ضد جزر القمر. وقد عانى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من موسم سيئ في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام، لكنه يأمل في نسيان تلك المتاعب والتألق في كأس العالم. كما عانى كودوس من الإصابات في عام 2026، لكن الأمل معقود على أن يكون لائقًا وجاهزًا للبطولة.

    لا يزال لاعب خط وسط فياريال توماس بارتي جزءًا مهمًا من التشكيلة، على الرغم من مشاركته المحدودة في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه لعب دورًا رئيسيًا في حملة تصفيات "النجوم السوداء" ويظل أحد أكثر أعضاء الفريق خبرة. 

    نجم أوكسير إليشا أووسون هو لاعب وسط رئيسي آخر لغانا، ويأمل في تجاوز مشاكل الإصابات ليكون لاعباً أساسياً في "النجوم السوداء" في البطولة، بينما عاد إبراهيم سليمانا إلى التشكيلة في الوقت المناسب للمباريات الودية في مارس. 

    ومن المتوقع أن يغيب أبو فرانسيس عن البطولة بعد تعرضه لكسر مزدوج في الساق خلال مباراة ودية ضد اليابان في نهاية عام 2026.

    اللاعبالنادي 
    إليشا أووسوأوكسير
    توماس بارتيفياريال
    كيلفين نكروماميداما
    كواسي سيبوأوفييدو
    برينس أووسوميداما إس سي
    محمد كودوستوتنهام
    ساليس عبد الصمدنيس
    إبراهيم سليماناكالجاري
    المهاجمون

    يضم هجوم غانا العديد من الأسماء اللامعة، وهناك منافسة شديدة على المقاعد في التشكيلة المشاركة في بطولة هذا الصيف. أما نجم مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو، فقد حجز مكانه بالفعل، ومن المتوقع أن يكون نجم «النجوم السوداء» في البطولة.

    كما أن مهاجم أتلتيك كلوب إيناكي ويليامز وجوردان أيو لاعب ليستر هما أيضًا خياران مؤكدان للمدرب أوتو أدو، وهما مهاجمان مجربان يتمتعان بسجلات تهديفية قوية على مستوى النادي والمنتخب.

    من ناحية أخرى، لا يزال الجدل محتدماً حول ما إذا كان النجم المخضرم أندرو أيو سيشارك في التشكيلة. لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً منذ كأس الأمم الأفريقية 2023، لكن هناك دعوات لمكافأة ولائه للقضية بمكان في التشكيلة.

    يعد فاتاو إيساهاكو وكمالدين سليمانا أيضًا عضوين مثيرين للاهتمام في التشكيلة. لفت نجم ليستر إيساهاكو الأنظار ببعض الأهداف الرائعة، بينما يشتهر سليمانا بقدرته على المراوغة ولمسته الناعمة.

    اللاعبالنادي 
    عبد الفتاح إيساهاكوليستر
    كريستوفر بونسو باهالقدسية
    كامالدين سليماناأتالانتا
    جوردان أيوليستر
    إيناكي ويليامزأتلتيك كلوب
    أنطوان سيمينيومانشستر سيتي
    إرنست نواماليون
    براندون توماس أسانتيكوفنتري
    برينس أدوفيكتوريا بلزن
    نجوم غانا

    لا شك في أن غانا ستتطلع إلى أنطوان سيمينيو ليكون مصدر إلهام لها في كأس العالم. فقد أضاء هذا المهاجم سماء الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل مهارته التهديفية مع بورنموث، وواصل أداءه الرائع منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث ساهم في فوز فريقه بكأس كاراباو في مارس.

    زميله نجم الدوري الإنجليزي الممتاز محمد كودوس هو لاعب آخر يتمتع بقدرات استثنائية ويميل إلى الارتقاء بمستواه في المناسبات الكبرى. عانى كودوس من الإصابات خلال فترة وجوده في توتنهام، لكنه من المتوقع أن يكون جاهزًا في الوقت المناسب لكأس العالم ومتحمسًا للعب بعد موسم صعب.

    ومن المتوقع أن يقود قائد الفريق جوردان أيو الهجوم مرة أخرى. وكان نجم ليستر أفضل هداف لغانا في التصفيات، برصيد سبعة أهداف، ويأمل أن يكون قدوة لزملائه وهو يستعد لخوض كأس العالم للمرة الثالثة مع غانا.

    التشكيلة المتوقعة لغانا في كأس العالم 2026

    سيتولى بنجامين أساري حراسة مرمى غانا في كأس العالم خلف خط دفاعي متماسك. وسيتولى أليخاندرو دجيكو مركزه المعتاد، لكنه سيحتاج إلى شريك جديد في ظل غياب محمد ساليسو. وقد يحظى جيروم أوبوكو بفرصة المشاركة، مع وجود سيدو ومنساه في مركزي الظهيرين.

    أمامهم، سيتولى توماس بارتي قيادة خط الوسط ويشغل مركزه المعتاد إلى جانب كواسي سيبو. وسيكون محمد كودوس مسؤولاً عن إضفاء الحيوية والإبداع على الهجوم، بالإضافة إلى تزويد خط الهجوم بالكرات.

    سيقود القائد جوردان أيو الفريق في كأس العالم كجزء من خط هجوم يبدو خطيرًا. ومن المتوقع أن يلعب أنطوان سيمينيو دورًا رئيسيًا، مع احتمال أن يكمل فاتاو إيساهاكو الثلاثي الهجومي.

    التشكيلة المتوقعة لغانا في كأس العالم 2026 (4-3-3): أساري؛ سيدو، أوبوكو، دجيكو، مينساه؛ بارتي، سيبو، كودوس؛ فاتاو إيساهاكو، جوردان أيو، سيمينيو.

