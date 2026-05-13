تشكيلة غانا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

تتجه غانا إلى مشاركتها الخامسة في كأس العالم بعد حملة تصفيات مبهرة شهدت فوز «النجوم السوداء» بثماني مباريات من أصل عشر في التصفيات، وحصولها على أحد المقاعد التسعة المخصصة لأفريقيا في البطولة.

وصلت "النجوم السوداء" إلى ربع النهائي في عام 2010، وستسعى للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب بفضل تشكيلة مليئة بالمواهب الهجومية المثيرة. ومن المتوقع أن يتألق نجما الدوري الإنجليزي الممتاز محمد كودوس وأنطوان سيمينيو، وهما جزء من هجوم مثير من المفترض أن يضم أيضًا إيناكي ويليامز لاعب أتلتيك كلوب وجوردان أيو لاعب ليستر.

ستواجه غانا بنما وإنجلترا وكرواتيا في دور المجموعات، وستسعى جاهدة لتعويض خيبة أملها بعد غيابها عن كأس الأمم الأفريقية 2025 من خلال تقديم أداء جيد هذا الصيف.

قبل انطلاق البطولة الكبرى لعام 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.