تشكيلة سويسرا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

وبصرف النظر عن الفترة العصيبة التي مرت بها سويسرا بين عامي 1970 و1990، فقد كانت السويسريون من المشاركين الدائمين في كأس العالم على مر السنين، وقد حجزوا مقعدهم في أمريكا الشمالية بفضل أداء قوي في التصفيات.

وقد واجهت سويسرا كوسوفو وسلوفينيا والسويد، وخرجت من مبارياتها الست دون هزيمة، حيث فازت بأربع منها وسجلت 14 هدفاً في المجموع لتحتل صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط. وكانت مكافأتها هي مجموعة سهلة نسبياً في كأس العالم، حيث ستواجه كندا وقطر والبوسنة والهرسك.

لا تتمتع "الناتي" بسجل حافل على الساحة العالمية، حيث كان أفضل إنجاز لها هو الوصول إلى ربع النهائي في عامي 1934 و1954. كما تم إقصاؤها في دور الـ16 في آخر ثلاث بطولات لكأس العالم، ولكن بوجود عدد من اللاعبين المخضرمين ذوي الخبرة وبعض الشباب الواعدين في تشكيلتها، قد تصبح سويسرا الحصان الأسود الذي يصل إلى مراحل متقدمة من الأدوار الإقصائية، حتى لو كان لاعبون معروفون مثل شيردان شاكيري ويان سومر وهاريس سيفيروفيتش قد اعتزلوا اللعب على المستوى الدولي.

مع وجود شخصيات بارزة مثل مانويل أكانجي وريكاردو رودريغيز وغرانيت شاكا في تشكيلة سويسرا، يتوفر الكثير من المعرفة والخبرة للمدرب مراد ياكين، الذي سيكون حريصاً على تحقيق أقصى استفادة من مهاجميه الموهوبين والمتقلبين أيضاً.