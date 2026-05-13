تشكيلة إيران لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

تأهلت إيران إلى كأس العالم 2026، في ما سيكون مشاركتها الرابعة على التوالي في البطولة. وقدم فريق المدرب أمير غالينوي أداءً قوياً في التصفيات، حيث فاز بسبع مباريات من أصل 10 ليتصدر مجموعته ويتأهل تلقائياً إلى الدور النهائي الذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

كان المهاجم النجم مهدي تاريمي مرة أخرى عاملاً حاسماً في نجاح إيران. سجل مهاجم أولمبياكوس 10 أهداف في 15 مباراة في عرض مثير للإعجاب آخر من اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، وسيتطلع الآن إلى مشاركته الثالثة في كأس العالم مع منتخب إيران.

شاركت إيران في ست بطولات كأس العالم حتى الآن، لكنها لم تتجاوز مرحلة المجموعات بعد. وسيسعى فريق غالينوي إلى إنهاء هذه السلسلة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، حيث سيواجه نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة G.