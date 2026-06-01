Gill Clark

تشكيلة إيران لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة المنتخب الإيراني لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تأهلت إيران إلى كأس العالم 2026، في ما سيكون مشاركتها الرابعة على التوالي في البطولة. وقدم فريق المدرب أمير غالينوي أداءً قوياً في التصفيات، حيث فاز بسبع مباريات من أصل 10 ليتصدر مجموعته ويتأهل تلقائياً إلى الدور النهائي الذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

كان المهاجم النجم مهدي تاريمي مرة أخرى عاملاً حاسماً في نجاح إيران. سجل مهاجم أولمبياكوس 10 أهداف في 15 مباراة في عرض مثير للإعجاب آخر من اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، وسيتطلع الآن إلى مشاركته الثالثة في كأس العالم مع منتخب ميللي.

شاركت إيران في ست بطولات كأس العالم حتى الآن، لكنها لم تتجاوز مرحلة المجموعات بعد. وسيهدف فريق غالينوي إلى إنهاء هذه السلسلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سيواجه نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة G.

    حراس المرمى

    يُعتبر الحارس المخضرم علي رضا بيرانفاند المرشح الأوفر حظاً ليكون الحارس الأول لإيران في كأس العالم. ويأتي هذا اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً إلى البطولة حاملاً خبرة هائلة تمتد إلى ما يزيد عن 80 مباراة دولية مع المنتخب الوطني.

    ويؤكد اختيار التشكيلة الرسمية أن حسين حسيني لا يزال أكبر منافس له على مركز الحارس الأساسي، على الرغم من أنه قد يضطر إلى الاكتفاء بدور الحارس الاحتياطي مرة أخرى. وينضم إليهما في الثلاثي النهائي بايام نيازماند، الذي نجح في حجز مقعده كأحد الحراس المختارين، بينما غاب الشاب محمد خليفة في النهاية عن المشاركة في البطولة.

    اللاعبالنادي 
    علي رضا بيرانفاندتراكتور
    حسين حسينيسيباهان
    بايام نيازماندبرسيبوليس
    المدافعون

    يتمتع خط الدفاع الإيراني بقدر كبير من الخبرة والعمق في هذه البطولة. فقد رسخ صالح حرداني مكانه بقوة في مركز الظهير، في حين يستعد الثنائي الموثوق شوجاء خليل زاده وحسين كناني زاده لتشكيل قلب الدفاع.

    يؤكد الإعلان الرسمي عن تشكيلة الفريق وجود دفاع مليء بالقيادة المخضرمة والمرونة الدفاعية، حيث يضم علي نيماتي وإحسان حاجصافي ورامين رضائيان وميلاد محمدي، وجميعهم يضيفون خبرة دولية كبيرة إلى حملة منتخب ميللي. وفي الوقت نفسه، نجح الشاب دانيال إيري في الانضمام إلى التشكيلة كخيار أكثر شباباً للخط الخلفي.

    اللاعبالنادي 
    علي نيماتيفولاد
    شوجاء خليل زادهتراكتور
    حسين كناني زادهبرسيبوليس
    دانيال إيريمالافان بندر أنزالي
    إحسان حاجصافي سيباهان
    ميلاد محمديبرسيبوليس
    صالح حردانيالاستقلال
    رامين رضائيانفولاد
    لاعبو خط الوسط

    يُعد سامان غودوس لاعباً أساسياً في المنتخب الإيراني، ومن المتوقع أن يلعب دوراً رئيسياً مع الفريق في كأس العالم بعد أن تم اختياره ضمن التشكيلة النهائية عقب موسمه مع نادي كالبا الإماراتي. سعيد عزت اللهي هو شخصية أخرى حاسمة سيعتمد عليها منتخب ميللي في البطولة؛ بعد تعافيه التام من إصابة القدم التي أبعدته عن مباريات مارس الودية، أصبح لاعب خط وسط شباب الأهلي جاهزاً ومستعداً للمشاركة في البطولة الصيفية.

    يوازن الاختيار الرسمي للمدرب أمير غالينوي بين الخبرة المتمرسة وخيارات الجناح الديناميكية والشباب الصاعد. تضم قائمة لاعبي خط الوسط أسماء موثوقة مثل محمد غورباني وروزبه تششمي ومهدي تورابي وآريا يوسفي، إلى جانب النجوم المعروفين علي رضا جاهانباخش ومحمد موهيبي ومهدي غايدي. بالإضافة إلى ذلك، نجح الشاب أمير محمد رزغينيا في حجز مقعده في البطولة، حيث يظل موهبة مثيرة للاهتمام قد تكون جديرة بالمتابعة إذا أتيحت له الفرصة لإثارة الإعجاب على الساحة العالمية.

    اللاعبالنادي 
    محمد موهيبيروستوف
    مهدي غايديالنصر
    سامان غودوسالكلبا
    محمد غوربانيالوحدة
    مهدي تورابيتراكتور
    أمير رزاجينياالاستقلال
    روزبه تششميالاستقلال
    علي رضا جاهانباخشإف سي في دندر
    آريا يوسفيسباهان
    سعيد عزت اللهيشباب الأهلي
    المهاجمون

    يظل مهدي تاريمي النجم الأبرز في صفوف المنتخب الإيراني، وهو على وشك خوض مشاركته الثالثة في كأس العالم مع منتخب بلاده. ويأتي اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يلعب حاليًا في صفوف أولمبياكوس، إلى البطولة هذا الصيف حاملًا في جعبته خبرة لا تقدر بثمن من خلال أكثر من 100 مباراة دولية. ويُعد الجناح علي رضا جاهانباخش خيارًا مفيدًا على الأطراف، في حين يُعد مهدي غايدي لاعبًا آخر يأمل في لعب دوره بعد أن حجز مكانه في البطولة.

    وكما كان متوقعاً بعد الإعلان الرسمي عن تشكيلة المنتخب، ستفتقد إيران مهاجمها النجم سردار أزمون، الذي تم استبعاده تماماً من القائمة النهائية بعد أن غاب سابقاً عن مباريات مارس الودية بسبب تقارير مزعومة عن عدم ولائه للحكومة. ويخلف رصيده البالغ 57 هدفاً في 91 مباراة دولية فراغاً هائلاً في الهجوم، مما يجبر المدرب أمير غالينوي على اختيار خط هجوم مكون من خمسة لاعبين.

    تؤكد القائمة الرسمية أن إيران ستعتمد على خمسة مهاجمين فقط في البطولة: مهدي تاريمي (أوليمبياكوس)، ودينيس إيكيرت (ستاندارد لييج) – الذي استغل استدعاءه الأخير ليثبت مكانه بشكل دائم – وشهريار مغانلو (كالبا)، وعلي عليبور (برسيبوليس)، وأمير حسين حسين زاده (تراكتور).

    اللاعبالنادي 
    علي عليبوربيرسيبوليس
    شهريار مغانلوكالبا
    أمير حسين حسين زادهتراكتور
    دينيس إيكيرتستاندارد لييج
    مهدي تاريميأولمبياكوس
    نجوم كرة القدم الإيرانية

    ستتطلع إيران إلى المهاجم مهدي تاريمي ليكون مصدر إلهام لها في كأس العالم. سجل هذا المهاجم بالفعل أكثر من 50 هدفًا مع المنتخب الوطني، ويُعد قوة هجومية فعالة. سيخوض تاريمي البطولة بعد موسم آخر حافل بالأهداف مع أولمبياكوس اليوناني، وهو يعرف جيدًا ما يعنيه تسجيل الأهداف في كأس العالم، حيث سجل ثنائية في مرمى إنجلترا خلال المباراة التي خسرها منتخب إيران بنتيجة 2-6 في كأس العالم 2022 بقطر.

    الحارس علي رضا بيرانفاند هو لاعب آخر تصدر عناوين الصحف طوال مسيرته الحافلة بالأحداث. هرب الحارس من عائلته البدوية في سن 12 عاماً ونام في الشوارع في طهران، وعمل في جميع أنواع الوظائف بينما كان يسعى إلى ممارسة كرة القدم الاحترافية. أصبح بيرانفاند في النهاية الحارس الأول لإيران، واشتهر بصد ركلة جزاء من كريستيانو رونالدو في عام 2018، والتي كانت أيضًا المرة الأولى التي تضيع فيها البرتغال ركلة جزاء في كأس العالم.

    التشكيلة المتوقعة لإيران في كأس العالم 2026

    يبدو أن الحارس المخضرم علي رضا بيرانفاند سيكون الحارس الأساسي لمنتخب إيران في كأس العالم 2026، مع وجود حسين حسيني كبديل متميز عند الحاجة.

    من المتوقع أن تبدأ إيران بكتيبة دفاعية تقليدية مكونة من أربعة لاعبين في كأس العالم 2026، وقد تضم ساله هارداني في مركز الظهير الأيمن وميلاد محمدي في الجانب المقابل. ومن المحتمل أن يشكل شوجاء خليل زاده ثنائي قلب الدفاع مع حسين كناني زاده. 

    قد يختار المدرب أمير غالينوي سعيد عزت اللهي وسامان غودوس في خط الوسط خلف هجوم يتألف من علي رضا جاهانباخش ومهدي غايد ومحمد موهيبي، مع مهدي تاريمي كمهاجم وحيد.

    التشكيلة المتوقعة لإيران في كأس العالم 2026 (4-2-3-1): بيرانفاند؛ هارداني، خليل زاده، كناني زاده، محمدي؛ عزت اللهي، غودوس؛ جاهانباخش، غايد، موهيبي؛ تاريمي.

