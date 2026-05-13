تشكيلة أوروغواي لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

حسمت أوروغواي تأهلها إلى كأس العالم 2026، وهي تُعد من أكثر الفرق نجاحًا على مر التاريخ في هذه البطولة.

قاد المدرب مارسيلو بيلسا فريقه إلى احتلال المركز الرابع في تصفيات الكونميبول، مما ضمن له التأهل التلقائي للبطولة.

شاركت أوروغواي في 14 بطولة كأس عالم مختلفة، وفازت بالبطولة في أول مشاركتين لها: 1930 و1950. كما شارك في البطولات التالية: 1954، 1962، 1966، 1970، 1974، 1986، 1990، 2002، 2010، 2014، 2018 و2022.

في عام 2022، تم إقصاؤها في مرحلة المجموعات وستسعى لتصحيح هذا الأداء السيئ. منذ فوزها بكأس العالم للمرة الثانية في عام 1950، لم تصل أوروغواي إلى النهائي منذ ذلك الحين؛ وكانت أقرب ما تكون إلى ذلك في عام 2010، عندما وصلت إلى الدور نصف النهائي، لتنتهي في المركز الرابع.

