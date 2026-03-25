Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

تشكيلة اليابان لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

اليابان
كأس العالم

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب اليابان لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

أصبحت اليابان أول منتخب من خارج الدول الثلاث المضيفة يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزها على البحرين في تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شهر مارس الماضي.

لطالما كان منتخب اليابان فريقًا ممتعًا للمشاهدة، خاصة على مسرح كأس العالم، ويشتهر بإحداث مفاجآت على أكبر المسارح.

وتصدر الفريق مجموعته في نسخة 2022 من البطولة، بعد فوزه على كل من إسبانيا وألمانيا. وفي دور الـ16، خرج الفريق من البطولة على يد كرواتيا، التي وصلت إلى النهائي في 2018، بركلات الترجيح.

سيشارك "الساموراي الأزرق" مرة أخرى في كأس العالم 2026، وهذه المرة بثقة وتصميم متجددين لكسر لعنة دور الـ16 أخيرًا.

لن ينقصهم المواهب المتميزة القادمة من أوروبا، إلى جانب الاستقرار الذي يوفره المدرب هاجيمي مورياسو الذي يقود الفريق منذ فترة طويلة، لذا دعونا نلقي نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمشاركة في البطولة عام 2026.

    حراس المرمى

    تتمتع اليابان بوفرة في مركز حراسة المرمى، حيث يُعتبر حارس مرمى بارما الشاب زيون سوزوكي المرشح الأبرز لقيادة حراسة مرمى "الساموراي الأزرق". وقد ظل سوزوكي لاعباً أساسياً في التشكيلة الأساسية منذ اعتزال شويسي غوندا في عام 2022.

    ومن المتوقع أن يكون كيسوكي أوساكو وكوسي تاني، اللذان يلعبان حالياً في الدوري الياباني الممتاز، حارسي المرمى الاحتياطيين، في حين يمثل توموكي هاياكاوا خياراً آخر، وهو يلعب أيضاً في الدوري الياباني الممتاز. 

    اللاعبالنادي 
    زيون سوزوكيبارما
    كيسوكي أوساكوسانفريتشي هيروشيما
    كوسي تانيماتشيدا زيلفييا
    توموكي هاياكاواكاشيما أنتلرز
    المدافعون

    من المتوقع أن يسافر المنتخب الياباني إلى كأس العالم 2026 بخط دفاع يفتقر نسبياً إلى الخبرة. كان كوكي ماتشيدا مثيرًا للإعجاب للغاية في الدوري البلجيكي المحترف مع فريق يونيون س.ج، مما أدى إلى انتقاله إلى نادي هوفنهايم في الدوري الألماني، في حين أن زميله في الدوري الألماني الذي سيكون لاعبًا أساسيًا في دفاع اليابان هو هيروكي إيتو لاعب بايرن ميونيخ. على الرغم من أن موسمه الأول مع البافاريين تأثر بالإصابات، إلا أنه عاد إلى لياقته البدنية، لكنه يعتبر خيارًا احتياطيًا للبافاريين. 

    الشاب هيروكي سيكين هو موهبة صاعدة أخرى يلعب مع فريق ريمس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. 

    يعد جونوسوكي سوزوكي وكوتا تاكاي، الذي يلعب مع بوروسيا مونشنغلادباخ على سبيل الإعارة من توتنهام هوتسبير، خيارين مثيرين للاهتمام قد يجدان طريقهما إلى تشكيلة هاجيمي مورياسو. يبقى السؤال: هل سيتمكنون من تقديم أداء جيد على أكبر مسرح على الإطلاق؟

    اللاعبالنادي
    كوكي ماتشيداهوفنهايم
    هيروكي سيكينريمس
    جونوسوكي سوزوكيكوبنهاغن
    كوتا تاكايغلادباخ (معار من توتنهام)
    أيامو سيكولو هافر
    تسويوشي واتانابيفيينورد
    شوغو تانيغوتشيسينت-ترويدنس
    هيروكي إيتوبايرن ميونيخ
    كو إيتاكوراأياكس
    سييا مايكوماأز ألكمار
    يوكيناري سوغاوارافيردر بريمن (معار من ساوثهامبتون)
    دايكي هاشيوكاجنت (معار من سلافيا براغ)
    كيغو تسونيموتوبازل
    شوتو ناكانوهيروشيما
    لاعبو خط الوسط

    على عكس خط الدفاع، تتمتع اليابان بخبرة كبيرة في خط الوسط. فقد كان نجم ليفربول واتارو إندو أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في خط وسط المنتخب الياباني، حيث خاض أكثر من 70 مباراة دولية مع «الساموراي الأزرق».

    دايتشي كامادا، لاعب كريستال بالاس، هو لاعب آخر سيكون له دور مهم في مسيرة اليابان في كأس العالم 2026. كما سيكون ليويتو سوزوكي، الذي انضم مؤخرًا إلى نادي فرايبورغ، دور حاسم أيضًا.

    كما قد يحظى شباب موهوبون آخرون مثل ريونوسوكي ساتو وكايشو سانو وكوداي سانو بفرص تحت قيادة مورياسو. في الوقت الحالي، يتمتع خط وسط اليابان بتوازن جيد بين اللاعبين ذوي الخبرة والمواهب الشابة الصاعدة.

    اللاعبالنادي
    واتارو إندوليفربول
    دايتشي كاماداكريستال بالاس
    يويتو سوزوكيإس سي فرايبورغ
    كوكي كوماساكاكاشيوا ريسول
    كايشو سانوماينز 
    أيامو سيكولو هافر
    جويل فوجيتاسانت باولي
    كوداي سانوNEC نيميغن
    ريويا موريشيتابلاكبيرن روفرز
    كوتا تاواراتسوميداإف سي طوكيو
    ريونوسوكي ساتوإف سي طوكيو
    آو تاناكاليدز يونايتد
    هيدماسا موريتاسبورتينغ لشبونة
    ريو هاتاتيسلتيك
    المهاجمون

    يتمتع المنتخب الياباني بعدد من الخيارات القوية في الدفاع وخط الوسط، لكن خط الهجوم هو المكان الذي يشكل فيه الفريق أكبر خطر. ويُعد لاعبون مثل تاكيفوسا كوبو من ريال سوسيداد وكاورو ميتوما من برايتون من بين أخطر الجناحين في أوروبا، القادرين على إحداث فارق بمفردهم. كما تُعد سرعتهم سلاحًا رئيسيًا آخر يمكن لمورياسو الاستفادة منه لاستغلال ثغرات دفاعات الخصم.

    بالإضافة إلى الجناحين، يقدم المهاجم كيتو ناكامورا أداءً رائعاً مع المنتخب الوطني. منذ ظهوره الأول في عام 2023، استمر ناكامورا في تسجيل الأهداف للمنتخب الآسيوي، حيث سجل 10 أهداف في 22 مباراة دولية. 

    اللاعبالنادي
    كيتو ناكاموراريمس
    تاكيفوسا كوبوريال سوسيداد
    كاورو ميتومابرايتون
    شونسوكي ميتوسبارتا روتردام
    شوتو ماتشينوبوروسيا مونشنغلادباخ
    كينتو شيوغايفولفسبورغ
    دايزن مايداسلتيك
    يوكي أوهاشيبلاكبيرن روفرز
    يو هيراكاواهال سيتي (معار من بريستول سيتي)
    ماو هوسوياكاشيوا ريسول
    ريتسو دواناينتراخت فرانكفورت
    أياسي أويدافيينورد
    إيسا ساكاموتوويسترلو
    نجوم كرة القدم اليابانية

    تمتلك اليابان هجوماً قاتلاً إلى جانب خط وسط ودفاع متوازنين. ولا شك أن التهديدات الهجومية الرئيسية في خط الهجوم ستكون من نصيب كاورو ميتوما لاعب برايتون وتاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد. يتمتع كلا اللاعبين بمهارات استثنائية في المراوغة ويمكن أن يشكلا خطورة في الثلث الأخير من الملعب.

    ريتسو دوان لاعب فرايبورغ هو نجم موهوب آخر في المنتخب الياباني، وقد كان لاعباً أساسياً في تشكيلة "الساموراي الأزرق".

    في خط الوسط، ستكون خبرة واتارو إندوودايتشي كامادا حاسمة في تحديد وتيرة اللعب لليابان، في حين أن لاعبين مثل كايشو سانو ويويتو سوزوكي قد يكونون حاسمين بفضل مساهماتهم الهجومية.

    في خط الدفاع، قد يكون الشاب هيروكي إيتو إضافة قيّمة بمجرد عودته من الإصابة. يلعب الشاب في المقام الأول كقلب دفاع، ولكن يمكن أيضًا إشراكه كظهير أيسر. إلى جانب إيتو، يعد هيروكي سيكينوكوكي ماتشيدا خيارات دفاعية قوية أيضًا.

    التشكيلة المتوقعة لليابان في كأس العالم 2026

    في حراسة مرمى المنتخب الياباني، يُعتبر زيون سوزوكي المرشح الأوفر حظاً لبدء البطولة بصفته الحارس الأساسي في كأس العالم العام المقبل. وقد قدم أداءً مبهراً مع فريق بارما في الدوري الإيطالي، وستقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة في هذه البطولة الكبرى.

    اعتمد المدرب مورياسو بشكل منتظم على نظام الدفاع بثلاثة لاعبين في الخلف مع المنتخب الياباني، ومن المتوقع أن يواصل استخدام تشكيلة مماثلة في كأس العالم. يشكل هيروكي إيتو وكوكي ماتشيدا وكو إيتاكورا وحدة دفاعية صلبة، حيث يتمتع الثلاثة بالموثوقية والهدوء في الخلف.

    سيكون خط الوسط المكون من أربعة لاعبين رصيداً قوياً لليابان، حيث يجمع بين خبرة واتارو إندو وإبداع دايتشي كامادا وآو تاناكا. ومن المتوقع أيضاً أن ينضم الشاب يويتو سوزوكي إلى التشكيلة.

    في الهجوم، سيكون ميتوما وكوبو التهديدين الهجوميين الرئيسيين لليابان أمام المرمى، إلى جانب ريتسو دوان لاعب فرايبورغ.

    التشكيلة المتوقعة لليابان (3-4-3): ز. سوزوكي؛ إيتو، ماتشيدا، إيتاكورا؛ ي. سوزوكي، إندو، تاناكا، كامادا؛ ميتوما، دوان، كوبو

