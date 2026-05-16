England v Japan - International Friendly

تشكيلة اليابان لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة المنتخب الياباني لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

أصبحت اليابان أول منتخب من خارج الدول الثلاث المضيفة يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزها على البحرين في تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شهر مارس الماضي.

لطالما كان منتخب اليابان فريقًا ممتعًا للمشاهدة، خاصة على مسرح كأس العالم، ويشتهر بإحداث مفاجآت على أكبر المسارح.

وتصدر الفريق مجموعته في نسخة 2022 من البطولة، بعد فوزه على كل من إسبانيا وألمانيا. وفي دور الـ16، خرج الفريق من البطولة بركلات الترجيح على يد كرواتيا، التي وصلت إلى النهائي في 2018.

سيشارك "الساموراي الأزرق" مرة أخرى في كأس العالم 2026، هذه المرة بثقة وتصميم متجددين لكسر لعنة دور الـ16 أخيرًا.

لن ينقصهم المواهب البارزة القادمة من أوروبا، إلى جانب الاستقرار الذي يوفره المدرب هاجيمي مورياسو الذي يقود الفريق منذ فترة طويلة. والآن بعد أن تم تأكيد التشكيلة رسمياً، دعونا نلقي نظرة على التشكيلة النهائية التي ستسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمشاركة في بطولة 2026.

    حراس المرمى

    تتمتع اليابان بوفرة في مركز حراسة المرمى، حيث يُعتبر حارس مرمى بارما زيون سوزوكي المرشح الأوفر حظاً لقيادة حراسة مرمى "الساموراي الأزرق". وقد ظل سوزوكي لاعباً أساسياً في التشكيلة الأساسية منذ اعتزال شوئيتشي غوندا في عام 2022.

    وينضم إليه في الطائرة كيسوكي أوساكو وتوموكي هاياكاوا. يلعب كلاهما حالياً في دوري J1 ومن المتوقع أن يكونا خيارين احتياطيين موثوقين، بينما غاب كوسي تاني عن التشكيلة النهائية.

    اللاعبالنادي 
    زيون سوزوكيبارما
    كيسوكي أوساكوسانفريتشي هيروشيما
    توموكي هاياكاواكاشيما أنتلرز
    المدافعون

    سيتوجه المنتخب الياباني إلى كأس العالم 2026 مزودًا بخبرة دفاعية غنية على أعلى المستويات. وأبرز الأسماء في التشكيلة هو الظهير السابق لإنتر ميلان يوتو ناغاتومو، الذي سيصنع التاريخ باعتباره أول لاعب آسيوي يشارك في خمس بطولات كأس عالم مختلفة. كما تم اختيار نجم أرسنال السابق تاكيهيرو تومياسو، مما يضيف خبرة أساسية من الدرجة الأولى إلى خط الدفاع.

    وسيكون هيروكي إيتو، لاعب بايرن ميونيخ، شخصية رئيسية أخرى في الدفاع؛ وعلى الرغم من أن موسمه الأول مع البافاريين تأثر بالإصابات، إلا أن عودته إلى اللياقة البدنية تجعله رصيداً حيوياً. كما يظل جونوسوكي سوزوكي خياراً مثيراً للاهتمام لمورياسو لاستخدامه على أكبر المسارح. أما الضربة الكبرى للمنتخب فهي غياب كوكي ماتشيدا، لاعب هوفنهايم، الذي غاب عن التشكيلة النهائية لسوء الحظ بعد تعرضه لإصابة مدمرة في الرباط الصليبي الأمامي في وقت سابق من هذا الموسم.

    اللاعبالنادي
    هيروكي إيتوبايرن ميونيخ
    كو إيتاكوراأياكس
    تاكيهيرو تومياسوأياكس
    تسويوشي واتانابيفينورد
    أيامو سيكولو هافر
    جونوسوكي سوزوكينادي كوبنهاغن
    شوغو تانيغوتشيسينت-ترويدنس
    يوكيناري سوغاوارافيردر بريمن (معار من ساوثهامبتون)
    يوتو ناغاتوموإف سي طوكيو
    لاعبو خط الوسط

    يعتمد تشكيل خط وسط المنتخب الياباني بشكل كبير على الخبرة المكتسبة من خوض العديد من المباريات. ولا يزال نجم ليفربول واتارو إندو أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في وسط الملعب، حيث خاض أكثر من 70 مباراة دولية مع «الساموراي الأزرق».

    دايتشي كامادا لاعب كريستال بالاس هو لاعب متمرس آخر سيؤدي دوراً مهماً في حملة اليابان، في حين يقدم يويتو سوزوكي، الذي انضم مؤخراً إلى نادي فرايبورغ، شرارة حاسمة. كما انضم كايشو سانو إلى التشكيلة لتعزيز العمق.

    ومع ذلك، سيتعين على خط الوسط التعامل مع غياب نجم سبورتينغ لشبونة هيدماسا موريتا، الذي سيغيب تمامًا بسبب الإصابة. كما تم استبعاد الشابين ريونوسوكي ساتو وكوداي سانو من القائمة النهائية، مما يعزز تفضيل مورياسو للقيادة المخضرمة في وسط الملعب.

    اللاعبالنادي
    واتارو إندوليفربول
    كايشو سانوماينز 
    دايتشي كاماداكريستال بالاس
    آو تاناكاليدز يونايتد
    يويتو سوزوكيإس سي فرايبورغ
    المهاجمون

    يتمتع المنتخب الياباني بخيارات قوية في الدفاع وخط الوسط، لكن خط الهجوم هو المكان الذي يظهر فيه الفريق عادةً بأكبر قدر من الخطورة. ومع ذلك، تلقى فريق مورياسو ضربة مزدوجة قوية بعد استبعاد الجناحين النجمين كاورو ميتوما وتاكومي مينامينو من البطولة بسبب الإصابة.

    وسيتولى زمام الأمور لاعب ريال سوسيداد تاكيفوسا كوبو، الذي لا يزال أحد أخطر الجناحين في أوروبا وقادر على صنع الفارق بمفرده. بالإضافة إلى كوبو، سيكون المهاجم كيتو ناكامورا حاسماً. منذ ظهوره الأول في عام 2023، سجل ناكامورا أهدافاً بانتظام للمنتخب الآسيوي، حيث سجل 10 أهداف في 24 مباراة دولية، ويضيف قوة هجومية مطلوبة بشدة لخط هجوم مورياسو.

    اللاعبالنادي
    كيتو ناكاموراريمس
    جونيا إيتوجينك
    تاكيفوسا كوبوريال سوسيداد
    ريتسو دواناينتراخت فرانكفورت
    دايزن مايداسلتيك
    أياسي أويدافيينورد
    كوكي أوغاوانيك نيميغن
    كيسوكي جوتوسانت ترويدن
    كينتو شيوغايفولفسبورغ
    نجوم كرة القدم اليابانية

    على الرغم من الإصابات التي عانت منها، لا تزال اليابان تمتلك هجوماً قاتلاً إلى جانب خط وسط ودفاع متوازنين. ولا شك أن التهديدات الهجومية الرئيسية في خط الهجوم ستأتي من تاكيفوسا كوبووكيتو ناكامورا،حيث يمكن أن يشكل كلا اللاعبين خطورة كبيرة في الثلث الأخير من الملعب.

    ريتسو دوان لاعب فرايبورغ هو نجم موهوب آخر في المنتخب الياباني، وقد كان لاعباً أساسياً في تشكيلة "الساموراي الأزرق".

    في خط الوسط، ستكون خبرة واتارو إندوودايتشي كامادا حاسمة في تحديد وتيرة اللعب لليابان، في حين أن لاعبين مثل كايشو سانو ويويتو سوزوكي قد يكونون حاسمين بفضل مساهماتهم الهجومية.

    في خط الدفاع، قد يكون الشاب هيروكي إيتو إضافة قيّمة بمجرد عودته من الإصابة، حيث يلعب نجم بايرن ميونيخ في المقام الأول كقلب دفاع، ولكن يمكن أيضًا إشراكه كظهير أيسر.

    التشكيلة المتوقعة لليابان في كأس العالم 2026

    في حراسة مرمى المنتخب الياباني، يُعتبر زيون سوزوكي المرشح الأوفر حظاً لبدء المباراة كحارس مرمى أساسي. وقد قدم أداءً مبهراً مع فريق بارما في الدوري الإيطالي، وستقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة في هذه البطولة الكبرى.

    اعتمد المدرب مورياسو بشكل منتظم على نظام الدفاع بثلاثة لاعبين، ومن المتوقع أن يواصل استخدام تشكيلة مماثلة في كأس العالم. يشكل هيروكي إيتو وتاكيهيرو تومياسو وكو إيتاكورا وحدة دفاعية قوية للغاية، حيث يضفي الثلاثة موثوقية ورباطة جأش على خط الدفاع.

    سيكون خط الوسط المكون من أربعة لاعبين رصيداً قوياً لليابان، حيث يجمع بين خبرة واتارو إندو وإبداع دايتشي كامادا وآو تاناكا. ومن المتوقع أيضاً أن ينضم الشاب يويتو سوزوكي إلى التشكيلة.

    في الهجوم، سيكون ناكامورا وكوبو التهديدين الهجوميين الرئيسيين لليابان، حيث سيلعبان جنباً إلى جنب مع ريتسو دوان لاعب فرايبورغ.

    التشكيلة المتوقعة لليابان (3-4-3): ز. سوزوكي؛ تومياسو، إيتو، إيتاكورا؛ ي. سوزوكي، إندو، تاناكا، كامادا؛ ناكامورا، دوان، كوبو

