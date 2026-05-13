تشكيلة النرويج لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب النرويج لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

سيكون قد مر ما يزيد قليلاً عن 20 عاماً على آخر مشاركة للنرويج في كأس العالم للرجال بحلول موعد خوضها مباريات نسخة عام 2026.

كانت آخر مشاركة للدولة الاسكندنافية في البطولة الأبرز للفيفا في عام 1998، عندما خرجت من دور الـ16 على يد إيطاليا. ومع ذلك، بقيادة إرلينغ هالاند في الهجوم ووجود عدد من اللاعبين المتميزين في الخطوط الخلفية، اجتازت النرويج مرحلة التصفيات بفوزها في جميع مبارياتها الثماني لتصل بسهولة إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تمكن المدرب ستالي سولباكين من استخراج أفضل ما لدى جيل اللاعبين الذي يمكن القول إنه الأفضل في تاريخ النرويج، وستكون المنتخب النرويجي الحصان الأسود في أمريكا الشمالية، حيث يهدف هذا البلد الاسكندنافي إلى الوصول إلى مراحل متقدمة في الأدوار الإقصائية.

سيتعين عليهم أولاً تجاوز المجموعة الأولى الصعبة التي تضم حالياً فرنسا والسنغال والعراق، ولكن بفضل المجموعة الكبيرة من المواهب الهجومية المتاحة لهم، والقلب الصلب الذي يعمل بجد، واللاعبين الذين يتمتعون بثقة كبيرة - خاصة أولئك الذين يلعبون في بودو/غليمت والذين استمتعوا بموسم رائع في دوري أبطال أوروبا - لا ينبغي للنرويجيين أن يخشوا أي فريق سيواجهونه في الصيف.

    حراس المرمى

    ستعتمد النرويج في الصيف على الحارس المخضرم أورجان نيلاند البالغ من العمر 35 عامًا. وقد لعب اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا لفترات قصيرة مع أستون فيلا ونورويتش وبورنموث وريدينغ خلال فترة وجوده في إنجلترا، لكنه أصبح مؤخرًا الحارس الأساسي لفريق إشبيلية الإسباني. وهو الخيار الأكثر خبرة لدى سولباكين بين القائمين، ومن المتوقع أن يكون إيجيل سيلفيك من واتفورد وفيلجار ميهرا من أوب بديلاً له.

    اللاعبالنادي
    أورجان نيلاندإشبيلية
    إيجيل سيلفيكواتفورد
    فيليار ميهراأوب
    المدافعون

    يتمتع المنتخب النرويجي بخط دفاع مستقر إلى حد كبير. ومن المرجح أن يشكل كريستوفر أجر لاعب برينتفورد ثنائي قلب الدفاع مع توربيورن هيجم، بينما سيشغل جوليان رايرسون لاعب بوروسيا دورتموند وديفيد مولر وولف لاعب ولفرهامبتون مركزي الظهيرين.

    وسيكون لديهم بدائل قوية في حال اضطروا إلى استبعاد أي من هؤلاء الأربعة، حيث يتمتع ليو سكيري أوستيغارد وماركوس هولمغرين بيدرسن وتوربيورن هيغيم بخبرة كبيرة في الدوري الإيطالي. ومن المرجح أيضًا أن ينجح ثنائي بودو/غليمت فريدريك أندريه بيوركان وأودين بيورتوفت في الوصول إلى التشكيلة النهائية في الصيف.

    اللاعبالنادي
    كريستوفر أجربرينتفورد
    جوليان رايرسونبوروسيا دورتموند
    ليو سكيري أوستيغاردجنوة
    ماركوس هولمغرين بيدرسنتورينو
    ديفيد مولر وولفوولفرهامبتون واندررز
    فريدريك أندريه بيوركانبودو/غليمت
    توربيورن هيغيمبولونيا
    أودين بيورتوفتبودو/غليمت
    هنريك فالشينرفايكنغ
    لاعبو خط الوسط

    كما يتمتع خط وسط النرويج بقدر كبير من القوة. ربما لم يحقق ساندر بيرج بعد كل ما كان يُتوقع منه كلاعب شاب واعد، لكنه لا يزال خيارًا قويًا أمام خط الدفاع الرباعي، في حين أن لاعبين مثل باتريك بيرغ وكريستيان ثورستفيدت سيجعلون من الصعب اختراق دفاع المنتخب النرويجي. 

    سيكون مارتن أوديغارد بالتأكيد اللاعب الأهم عندما يتعلق الأمر بالإبداع النرويجي. لم يحظى قائد أرسنال، الذي يقود منتخب بلاده أيضًا، بموسم مثمر مع الغانرز، حيث عانى من الإصابات ولم يترك أثرًا كبيرًا عندما كان لائقًا للعب مع فريق ميكيل أرتيتا. ومع ذلك، يظل شخصية بارزة في المنتخب النرويجي ولديه عدد من المهاجمين الرائعين أمامه لخلق الفرص لهم.

    ومن المرجح أيضًا أن يشارك في التشكيلة مورتن ثورسبي لاعب كريمونسي، وفيليكس هورن مايره لاعب بران، وتيلو آسغارد لاعب رينجرز. 

    اللاعبالنادي
    ساندر بيرجفولهام
    باتريك بيرغبودو/غليمت
    كريستيان ثورستفيدتساسولو
    مورتن ثورسبيكريمونسي
    مارتن أوديغاردأرسنال
    فيليكس هورن ميهريبران
    ثيلو آسغاردرينجرز
    المهاجمون

    وهنا تبدأ المتعة الحقيقية. إن الورقة الرابحة الواضحة للنرويج هي مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، الذي سيكون متشوقًا لترك بصمته في أول بطولة دولية كبرى يشارك فيها. ومن المؤكد أن أداءه قد يكون الفارق بين ظهور إيجابي للنرويج أو ظهور مخيب للآمال، ولكن حتى لو واجه صعوبات، فإن سولباكن لديه بدائل مجربة يمكنه اللجوء إليها. 

    كان ألكسندر سورلوث غزير التهديف في إسبانيا خلال السنوات القليلة الماضية، أولاً مع ريال سوسيداد قبل أن يساعده موسم مثير للإعجاب مع فياريال في الحصول على انتقال ضخم إلى أتلتيكو مدريد، حيث واصل تألقه. من المرجح أن يشكل ثنائي الهجوم مع هالاند، لكن يورغن ستراند لارسن خيار متاح أيضاً، على الرغم من أنه يتمتع بمهارات بدنية مشابهة للثنائي المذكور أعلاه.

    في الأطراف، سيحظى الشاب المثير أنطونيو نوسا، لاعب آر بي لايبزيغ، بفرصة لإثارة الإعجاب، بينما سيستخدم أوسكار بوب مهاراته الرائعة في المراوغة للانطلاق من الجناح وخلق فرص للتسجيل، سواء لنفسه أو لزملائه.

    اللاعبالنادي
    إرلينغ هالاندمانشستر سيتي
    ألكسندر سورلوثأتلتيكو مدريد
    يورغن ستراند لارسنكريستال بالاس
    أنطونيو نوساآر بي لايبزيغ
    أوسكار بوبفولهام
    ينس بيتر هاوجبودو/غليمت
    أندرياس شيلديروببنفيكا
    نجوم كرة القدم النرويجيون

    تتمتع النرويج بموارد هجومية وفيرة، حيث يضم خط هجومها عددًا من اللاعبين العالميين المستعدين لإظهار مهاراتهم. وستكون العلاقة بين مارتن أوديغارد وإرلينغ هالاند عاملاً حاسماً، رغم أن ألكسندر سورلوث يُعتبر بنفس القدر من القدرة على تسجيل الأهداف التي ستحتاجها النرويج للتقدم في البطولة.

    أثبت كريستوفر أجر نفسه كمدافع قوي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وستكون مهاراته التنظيمية عاملاً أساسياً في خط الدفاع، في حين قد يكون هذا البطولة فرصة انطلاق لجوليان رايرسون بالنظر إلى الأداء الرائع الذي قدمه مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث سجل أكثر من عشرة تمريرات حاسمة.

    التشكيلة المتوقعة لمنتخب النرويج في كأس العالم 2026

    تأرجح سولباكن بين تشكيلتي 4-4-2 و4-3-3 خلال فترات التوقف الدولية الأخيرة، لكنه قد يختار التشكيلة الأخيرة نظراً لأنها ستوفر مزيداً من الصلابة بوجود عدد أكبر من لاعبي الوسط في المناطق المركزية. وقد يعني ذلك أن سورلوث سيبدأ المباراة كجناح، لكن هذا دور مألوف لنجم أتلتيكو مدريد الذي لعب دوراً مشابهاً في بعض الأحيان تحت قيادة دييغو سيميوني.

    يأمل أوديغارد أن يكون في كامل لياقته البدنية بحلول موعد كأس العالم حتى يتمكن من المنافسة على مكان في خط الوسط، على الأرجح إلى جانب بيرج وثورستفيدت، في حين أن أجر ورييرسون ومولر وولف من شبه المؤكد أن يشاركوا في الدفاع أمام الحارس نيلاند.

    التشكيلة المتوقعة للنرويج (4-3-3): نيلاند؛ رايرسون، أجر، هيجم، مولر وولف؛ أوديجارد، بيرج، ثورستفيدت؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

