Goal.com
مباشر
FBL-ASIA-2023-MATCH45-TJK-JORAFP

ترجمه

تشكيلة الأردن لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب الأردن لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

صنع الأردن تاريخاً في تصفيات كأس العالم الآسيوية بتأهله للمرة الأولى على الإطلاق إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

وبعد تصدر مجموعتها في الجولة الثانية من التصفيات، وُضعت الأردن في مجموعة صعبة في الجولة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية والكويت وفلسطين وعمان والعراق.

في المباريات العشر التي خاضها الأردن، فاز في أربع مباريات وتعادل في أربع وخسر اثنتين فقط، ليحصد 16 نقطة ويحتل المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية. هذا الأداء الرائع أكسبه مكاناً في الحدث الأبرز للمرة الأولى في تاريخه.

على الرغم من العقد الماضي الصعب الذي اتسم بأداء مخيب للآمال وتحديات مالية داخل الاتحاد، تحدى الأردن الصعاب وهو الآن في طريقه إلى المجد.

ورغم صعوبة توقع أداء المنتخب الآسيوي في كأس العالم، فإن بلوغه مرحلة خروج المغلوب في مشاركته الأولى سيكون إنجازاً جديراً بالثناء.

  • Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    حراس المرمى

    في حراسة مرمى الأردن، كان يزيد أبو ليلى دعامة أساسية للفريق، وهو حالياً الحارس الأكثر خبرة في التشكيلة. وقد شارك أساسياً في جميع مباريات الأردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يظل الحارس الأول للفريق خلال البطولة. ومن المرجح أن يكون عبد الله الفخوري، لاعب الوحدات، الحارس الاحتياطي.

    اللاعبالنادي 
    يزيد أبو ليلىالحسين
    عبد الله الفخوريالوحدة
    محمد العمواسيالنجف
    نور بني عطيةالفيصلي
  • Jordan v Qatar:Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    المدافعون

    في خط الدفاع، ستعتمد الأردن على وجود يزان العربي، الذي لطالما كان عنصراً ثابتاً وموثوقاً في الدفاع. ويُعد العربي حالياً المدافع الأكثر خبرة في التشكيلة، وقد انتقل مؤخراً إلى نادي سيول الكوري. وستكون قيادته للخط الخلفي ذات أهمية كبيرة للأردن على الساحة العالمية.

    إلى جانب العربي، يعد عبد الله نصيب ومحمد أبو الندي ويوسف أبو الجزار ومحمد حشيش من المدافعين الرئيسيين الآخرين الذين لعبوا أدواراً حيوية في حملة الأردن الناجحة في التصفيات.

    اللاعبالنادي
    يازان العربيسيول
    محمد أبو النديسيلانجور
    سليم عبيدالحسين
    يوسف أبو الجزارالحسين
    محمد حشيشالكرمة
    حسام عبده ذهبالسلمية
    عبد الله نصيبالزوراء
    هادي الحورانيالفيصلي
  • Iraq v Jordan: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    لاعبو خط الوسط

    في خط الوسط، قد لا تمتلك الأردن خيارات كثيرة، لكن لديها بعض الخيارات الموثوقة. فقد أظهر راجاي أييد، لاعب نادي الحسين في الدوري الأردني للمحترفين، أداءً ثابتًا سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده، وسيكون ركيزة مهمة في خط وسط المنتخب الآسيوي خلال كأس العالم.

    كما أظهر عامر جاموس أداءً واعداً منذ ظهوره الأول مع المنتخب الوطني، وقد يثبت أنه لاعب رئيسي في صفوف الأردن.

    اللاعبالنادي
    نور الرابدهسيلانجور 
    راجاي أييدالحسين
    إبراهيم صادهالكرمة
    عامر جاموسالزوراء
    محمد الداودالوحدة
    نزار الرشداننادي قطر
  • Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    المهاجمون

    يُعوض النقص الذي تعاني منه الأردن في خط الوسط بشكل جيد بفضل الخيارات المتميزة في خط الهجوم. ويُعد موسى التعمري لاعب رين وإبراهيم صبرا لاعب لوكوموتيفا زغرب حالياً اللاعبين الوحيدين في التشكيلة اللذين يلعبان في أوروبا، حيث يُعد الأول عنصراً أساسياً في نجاح الأردن خلال السنوات الأخيرة. وقد سجل التعمري هدفاً وصنع آخر في الفوز التاريخي 2-0 على كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2024.

    إلى جانب التعمري، يشكل مهند أبو طه ويازان النعيمات وعلي أولوان خط هجوم قوي للأردن.

    اللاعبالنادي
    مهناد سميرينالوحدات
    موهند أبو طهالقوة الجوية
    موسى التامريرين
    يازان النعيماتالعربي
    علي أولوانالسيلية
    محمود المرديالحسين
    إبراهيم صبرالوكوموتيفا زغرب
  • Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    نجوم كرة القدم الأردنيين

    وإذا أرادت الأردن تقديم أداء جيد على أكبر مسرح لكرة القدم العالمية، فستحتاج إلى أن يقدم أفضل لاعبيها أفضل ما لديهم. وفي خط الهجوم، سيكون موسى التعمري التهديد الهجومي الرئيسي للأردن، حيث ستكون براعته على الجناح عاملاً حاسماً في الجهود الهجومية للفريق.

    إلى جانب التعمري، سيلعب يازان النعيمات أيضاً دوراً رئيسياً في الهجوم. وقد تشكل قدرته على استغلال الفرص تهديداً خطيراً لدفاعات الخصم. كما كان علي أولوان شخصية مهمة في خط هجوم الأردن، وقد يثبت أنه رصيد قيم أمام المرمى.

    في خط الوسط، سيكون رجائي عايد عنصراً حيوياً في الحفاظ على هيكل الفريق وتوفير الاستقرار، في حين أن وجود يازان العربي في خط الدفاع سيكون ضرورياً لتعزيز الدفاع.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH51-JOR-QATAFP

    التشكيلة المتوقعة للأردن في كأس العالم 2026

    في حراسة المرمى، يعتبر أبو ليلى الحارس الأساسي بلا منازع، ومن المتوقع أن يحمي شباك الأردن في كأس العالم 2026.

    في الخلف، يشكل الثلاثي أبو النادي ويازان العربي وعبد الله نصيب خط دفاع قوي مكون من ثلاثة لاعبين، حيث يتمتع كل لاعب بقدرات دفاعية قوية.

    في خط الوسط، من المتوقع أن يغطي مهند أبو طه وإبراهيم صديق المساحات الجانبية، بينما سيلعب عامر جموس وراجائي عايد أدواراً رئيسية في وسط الملعب.

    في الهجوم، سيكون موسى التعمري التهديد الهجومي الرئيسي للأردن، مع استعداد يزان النعيمات وعلي أولوان لتحويل الفرص إلى أهداف.

    التشكيلة المتوقعة للأردن (4-3-3): أبو ليلى؛ النادي، العربي، نصيب؛ سعادة، جاموس، طه، عايد؛ التعمري، أولوان، النعيمات.

المباريات الودية
الأردن crest
الأردن
الأردن
نيجيريا crest
نيجيريا
نيجيريا