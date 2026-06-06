تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

بعد تتويجها بطلة للعالم في عام 2022، ستدافع الأرجنتين عن لقبها المرموق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026.

وقد هزمت الألبيسيليستي فرنسا في نهائي مثير في استاد لوسيل في قطر لترفع لقبها الثالث في كأس العالم، والأول منذ انتصار دييغو مارادونا الأسطوري في المكسيك عام 1986. كاد هاتريك كيليان مبابي الرائع أن يسلب الفوز من فريق ليونيل سكالوني، لكن بطولة إميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح حسمت الفوز للرجال ذوي القميص الأزرق والأبيض في اللحظة التي توجت مسيرة ليونيل ميسي الحافلة بالإنجازات.

وقد ضمنت الأرجنتين تأهلها بسهولة إلى كأس العالم 2026 بعد أن تصدرت تصفيات الكونميبول، متغلبًّا على غريمتها اللدودة البرازيل في مباريات الذهاب والإياب.

تعد الألبيسيليستي قوة لا يستهان بها، بعد فوزها بكأس أمريكا الجنوبية مرتين وكأس العالم مرة واحدة في أربع سنوات فقط. ستدخل البطولة مرة أخرى كواحدة من المرشحات للفوز باللقب، حيث تضم لاعبين متميزين في كل مركز - بما في ذلك الأسطورة ميسي، الذي من المقرر أن يشارك في كأس العالم الأخيرة له. على الرغم من عمره، يواصل ميسي تقديم أداء عالٍ في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ولا يزال قادراً على تغيير مسار المباريات بمفرده.

ستفتتح الأرجنتين مشوارها للدفاع عن لقبها بمواجهة الجزائر، وستواجه أيضًا النمسا والأردن في المجموعة J.

الآن، أعلن ليونيل سكالوني عن أسماء الـ26 لاعباً الذين وصلوا أخيراً إلى القائمة النهائية، بعد أن كان لديه قائمة مؤقتة تضم 55 لاعباً.