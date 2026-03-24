تشخيص خاطئ قد يكون له عواقب وخيمة على كيليان مبابي؟ يبدو أن ريال مدريد قد ارتكب «خطأ فادحًا»

لكن مبابي، بسبب الألم المستمر، طلب رأيًا ثانيًا في باريس، حيث كان يقيم سابقًا، مما دفعه إلى اختيار نهج مختلف للتعافي بالتعاون مع أخصائي في الركبة. وفي الوقت الحالي، عاد اللاعب السابق في باريس سان جيرمان إلى الملاعب بالفعل.

كما أن التقييم الخاطئ في مدريد جعل مبابي "غاضبًا". وكان التشخيص الخاطئ أيضًا نقطة حاسمة في إقالة الطاقم الطبي في بداية العام. ونتيجة لذلك، تم تعيين الدكتور نيكو ميهيتش مرة أخرى كمدير بعد إقالته في نهاية عام 2023، بعد أن تم إعادة تشكيل الفريق في الصيف الماضي. التغييرات في طاقم القسم الطبي في ريال مدريد ليست نادرة على الإطلاق، بمجرد أن يشكو المسؤولون من كثرة الإصابات. إلى جانب مبابي، غاب عن الملاعب في الأسابيع الماضية جود بيلينغهام وألفارو كاريراس، من بين آخرين.

وفي هذا الصدد، استخدم مراسل RMC دانيال ريولو كلمات قاسية في برنامج "L'After Foot". "ما حدث هو عار مطلق على ريال مدريد. (...) كان من الممكن أن يكون هذا الخطأ في التشخيص أكثر خطورة، لأن مبابي استغرق وقتًا طويلاً لمعرفة ما يعاني منه. كان يمارس أنشطة أخرى، بل وخاض بعض المباريات دون أن يعرف بالضبط ما الذي يحدث له. كان من الممكن أن يدمر ركبته." برنامج خاص لبناء العضلات، كان قد وضعه بالتعاون مع أخصائي الركبة الباريسي المذكور، هو الذي أحدث التغيير في النهاية.