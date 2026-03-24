لا تزال إصابة سالم الدوسري؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، التي تعرض لها في معسكر الأخضر الحالي، تثير الكثير من الجدل؛ فمن التساؤلات حتى توقيتها إلى السؤال حول تشخيصها الغامض.
مدة غيابه غير معلومة .. تشخيص إصابة سالم الدوسري يثير الجدل في الهلال والمنتخب السعودي
ما القصة؟
انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، يوم الأحد الماضي، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.
لكن قبلها بساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.
واكتفى التورنيدو وقتها بالتعليق: "الحمد لله على كل حال"، ليثير التكهنات حول موقفه من المعسكر الحالي، حتى جاء الإعلان الرسمي من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي..
أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.
وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهلي خلال الفترة الحالية.
بناءً على ذلك، قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر، استبعاد قائده من المعسكر الحالي، ليخوض فترة العلاج والتأهيل في ناديه بالعاصمة السعودية "الرياض".
الهلال يعلن تشخيص إصابة الدوسري
من جانبه، أزاح الهلال الغموض حول طبيعة إصابة التورنيدو في الركبة، بعد 72 ساعة من التساؤلات حول مهيتها بالتحديد.
وأوضح الجهاز الطبي للزعيم أن الدوسري يعاني من آلام في وتر الرضفة للركبة، يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي في مقر النادي، خلال الأيام المقبلة.
لكن لم يكشف أطباء القلعة الزرقاء عن المدة المتوقعة لغياب قائد الفريق الأول لكرة القدم.
الغموض سيد الموقف
كعادته، قدم ثامر الشهراني؛ أخصائي العلاج الطبيعي، قراءته لإصابة قائد الهلال والمنتخب السعودي، محاولًا إيصال مزيد من المعلومات للجماهير، في حين لم يقدمها النادي نفسه.
هذه المرة، أوضح الشهراني أن الإصابة التي يعاني منها الدوسري؛ التهاب في وتر الرضفة "وتر الصابونة"، لا يوجد لها مدة غياب محددة، ما يعني أن سالم سيغيب عن الملاعب بحسب مدى استجابة ركبته للبرنامج العلاجي الموضوع من قبل الجهاز الطبي للنادي.
إصابات سالم الدوسري في موسم 2025-2026
صاحب الـ34 عامًا تعرض لثلاث إصابات، قبل الحالية، خلال الموسم الجاري 2025-2026، غاب على إثرها عن الملاعب لمدة 59 يومًا عن الملاعب، ولا تزال هذه المدة قابلة للزيادة في ظل معاناته الحالية..
إصابة في أوتار الركبة (من 15 يونيو إلى 31 يوليو 2025): 47 يومًا.
إصابة في الظهر (من 1 إلى 5 سبتمبر): 5 أيام.
مشكلة لياقة (من 30 ديسمبر 2025 إلى 5 يناير 2026): 7 أيام.
بعيدًا عن تلك الإصابات، شارك التورنيدو في 27 مباراة مع الهلال في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع عشرة آخرين.
وماذا بعد؟
تأكد غياب سالم الدوسري عن وديتي المنتخب السعودي في مارس الجاري أمام منتخبي مصر وصربيا، ضمن المرحلة الأولى من الإعداد لكأس العالم 2026.
في حين لم يتأكد موقفه بعد من اللحاق بمواجهة الهلال المقبلة، حيث يلتقي بالتعاون في الرابع من أبريل الجاري، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن.