تشخيص إصابة أيقونة ليفربول جون توشاك بمرض الخرف

ورغم أن المرض يؤثر على ذكرياته اليومية، كشف نجل توشاك أن ذاكرة والده الطويلة المدى لا تزال أرشيفًا حيًا لمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في أنحاء أوروبا. وعلى الرغم من التحديات المؤلمة التي تفرضها هذه الحالة، تظل قدرة الرجل البالغ من العمر 77 عامًا على تذكر الخطط التكتيكية المعقدة حادة بشكل لافت: «إنه مرض رهيب. إننا نلاحظ التأثير على الذاكرة قصيرة المدى — أتحدث معه في معظم الأيام، وإذا تحدثنا في فترة ما بعد الظهر، فقد لا يتذكر أننا تحدثنا أيضًا في الصباح"، صرح كاميرون. "لكن إذا سألته عن أيام ليفربول، أو ريال سوسيداد، أو ريال مدريد، فإن التفاصيل تكون مذهلة".

وأضاف: "في أحد الأيام كان يخبرني عن مباراة ريال مدريد ضد ميلان بقيادة أريغو ساكي، وكيف عدّل تشكيل خط الوسط بالتحديد للتعامل مع ماركو فان باستن؛ كان من الممكن أن تكون المباراة قد جرت بالأمس، فقد كانت ذاكرته واضحة للغاية. أتحدث معه عما نفعله في تايلاند، ولا يزال يقدم لي نصائح رائعة. كمدرب، كان دائمًا يرى خطوتين أو ثلاث خطوات إلى الأمام، وكان ذلك دائمًا في جيناتي، حقًا".