تشخيصات ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا وجوناس أوربيغ جاهزة: بايرن ميونيخ يضطر إلى الاستغناء عن الثلاثي في الوقت الحالي

ديفيز، الذي اضطر إلى الخروج من الملعب باكياً بعد 20 دقيقة فقط من دخوله، عانى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. وكان قد تعرض لإصابة في الألياف العضلية بعد عودته من إصابة في الرباط الصليبي في منتصف فبراير، مما جعل رد فعل الكندي عاطفياً للغاية في ظل هذه النكسة الجديدة.

أما موسيالا، فقد عانى من "ألم في الكاحل الأيسر الذي أصيب في الصيف"، حسبما أعلن النادي. في المقابل، أصيب الحارس أوربيغ بارتجاج في المخ في آخر مشهد من المباراة، عندما استقبلت شباك ميونيخ الهدف الوحيد. لن يكون الثلاثة متاحين في مباراة السبت المقبل ضد باير ليفركوزن، ولهذا السبب من المتوقع أن يحمي سفين أولرايش مرمى البطل القياسي. إلى جانب أوربيغ، سيغيب الحارس مانويل نوير مرة أخرى بسبب إصابة في الألياف العضلية منذ الأسبوع الماضي.