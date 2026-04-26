"الرئيس قال لا" .. تشافي يكشف مع روماريو كواليس فشل عودة ميسي ونيمار إلى برشلونة

كشف تشافي النقاب عن محاولاته الطموحة لإعادة بعض أبرز الأسماء في تاريخ برشلونة إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو» خلال فترة توليه منصب المدير الفني. وفي حين نجح في ضم داني ألفيش، إلا أن محاولات إعادة نيمار وبيدرو، وأبرزها ليونيل ميسي، باءت بالفشل بسبب مجموعة من العقبات المالية والقرارات الإدارية.

ويُعد هذا الكشف بشأن ميسي مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، بالنظر إلى الرواية العامة المحيطة برحيله إلى إنتر ميامي.

وفي حديثه على قناة روماريو على يوتيوب، أوضح تشافي: "بصفتي مدرب برشلونة، أعدت داني ألفيش وحاولت إعادة نيمار وبيدرو وميسي أيضًا. لم نتمكن من التعاقد مع بيدرو ونيمار بسبب الوضع الاقتصادي. أما بالنسبة لميسي، فلم يرغب الرئيس في عودته. حاولنا التعاقد مع ميسي في عام 2023. تحدثنا لمدة خمسة أشهر، وكان كل شيء جاهزًا، لكن في النهاية، رفض الرئيس".