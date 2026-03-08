Getty/GOAL
ترجمه
تشافي يزعم أن جوان لابورتا منع انتقال ليونيل ميسي إلى برشلونة بعد أن أعطت الدوري الإسباني الضوء الأخضر في مقابلة جديدة مفاجئة
ميسي ينفي "الرقصة الأخيرة" في برشلونة
في مقابلة مذهلة مع صحيفة La Vanguardia قبل أسبوع واحد فقط من انتخابات رئاسة نادي برشلونة، أطلق تشافي سلسلة من التصريحات المفاجئة بشأن فترة توليه منصب المدير الفني. وقد ادعى لاعب الوسط الأسطوري، الذي تم إقالته من منصبه في مايو 2024، أن صفقة انتقال ميسي كانت قد تمت عمليًا في أوائل عام 2023.
وكشف تشافي أن النجم كان متحمسًا للعودة إلى كاتالونيا بعد فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين في قطر. حتى أنه عرض الأمر على والد ميسي، خورخي، باعتباره خاتمة سحرية، قائلاً: "سنقوم برقصة أخيرة مثل رقصة جوردان". في النهاية، أدى فشل الصفقة إلى انتقال المهاجم إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في ذلك الصيف.
- Getty/GOAL
"كان سيشن حربًا"
قال تشافي: "الرئيس لا يقول الحقيقة في هذا الشأن أيضًا. تم التعاقد مع ليو. في يناير 2023، بعد فوزه بكأس العالم، تواصلنا معه، وأخبرني أنه متحمس للعودة، ورأيت ذلك بنفسي. تحدثنا حتى مارس، وقلت له: "حسنًا، عندما تعطيني الموافقة، سأخبر الرئيس لأنني أرى أن هذه خطوة جيدة من منظور كروي". ثم ماذا حدث؟ بدأ الرئيس في التفاوض على العقد مع والد ليو، وحصلنا على موافقة الدوري الإسباني، لكن الرئيس هو الذي أفسد كل شيء. هل أوضح السبب؟ قال لي لابورتا، وأقتبس، إن ليو إذا عاد، فسوف يشن حربًا عليه ولا يمكنه السماح بذلك. ثم فجأة توقف ليو عن الرد على مكالماتي لأنه أُخبر من الطرف الآخر أن ذلك غير ممكن. وعندما اتصلت بوالده، قلت: "هذا لا يمكن أن يحدث، خورخي"، فقال: "تحدث إلى الرئيس". وأصررت على أننا كنا نتحدث مع ليو منذ خمسة أشهر، وأن الأمر كان قد حسم، ولم تكن هناك شكوك حول قدراته الكروية، وأننا كنا سنذهب إلى مونتجويك من الناحية المالية وسنقوم بذلك".
تدهور العلاقة بين تشافي وميسي
كشف تشافي أن هذه القصة بأكملها أضرت بعلاقته مع ميسي، الذي كان في يوم من الأيام أحد أكثر زملائه قيمة في برشلونة. اضطر ميسي إلى مغادرة النادي في عام 2021 لأنهم لم يتمكنوا من تحمل تكاليف تجديد عقده، وفقًا لما قاله لابورتا، وتصدع قلب خريج أكاديمية لا ماسيا مرة أخرى عندما حاول ترتيب عودته إلى كاتالونيا، حيث بدا تشافي عالقًا في مرمى النيران.
"هل استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أتحدث مع ميسي مرة أخرى؟ نعم، لأنه اعتقد أنني كنت جزءًا من المخطط بأكمله. أثر ذلك كثيرًا على علاقتي مع ليو، لكنها الآن جيدة مرة أخرى"، قال تشافي. "إنه يعرف ذلك الآن، وهو يتفهمه الآن، لكن كانت هناك فترة لم أستطع التواصل معه. كان ذلك مؤسفًا، لكن السبب كان أولئك الذين يتولون المسؤولية".
وأضاف تشافي حول ما إذا كان ميسي لا يزال بإمكانه العودة: "ليو ميسي لن يعود أبدًا إلى برشلونة ببساطة لأن لابورتا لا يريد ذلك. ليس بسبب الدوري الإسباني أو لأن خورخي ميسي يطلب المال، كل ذلك كذب. لابورتا هو الذي يقول لمعسكره أن النادي لا يستطيع تحمل تكاليفه".
يترشح لابورتا حاليًا للمرة الثالثة لمنصب رئيس برشلونة ضد المرشحين الآخرين فيكتور فونت ومارك سيريا.
- Getty Images Sport
"خيبة أمل" من قبل الشخصيات في الكواليس
كما ادعى تشافي أن لابورتا ضلله خلال الأشهر الأخيرة من عمله كمدير لبرشلونة، وأن مستشار الرئيس، أليخاندرو إتشيفاريا، هو الذي كان يتحكم في كل شيء خلف الكواليس في النادي. وقال تشافي: "لقد قال، وأقتبس: 'تشافي، لا أستطيع أن أتخيل الفريق بدونك، لا أستطيع أن أتخيل كامب نو الجديد بدونك، لا أستطيع أن أتخيل الذكرى 125 للنادي بدونك كمدرب'. وبما أنني كنت لا أزال متحمسًا ورأيت مستقبلًا رائعًا للفريق مع ظهور جيل شاب موهوب، شعرت أنني قادر على ذلك".
"وقعت مع برشلونة بفضله، لكنه خذلني في النهاية. لماذا؟ لقد أقالني من منصب المدرب دون أن يخبرني بالحقيقة، متأثرًا بشخص أعتقد أنه أعلى من الرئيس، أليخاندرو إتشيفاريا. بعبارة أخرى، كان أليخاندرو هو من أقالني من منصب المدرب. هكذا يعمل برشلونة، إنه يدار عمليًا من قبل أليخاندرو إتشيفاريا".
إعلان