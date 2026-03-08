كشف تشافي أن هذه القصة بأكملها أضرت بعلاقته مع ميسي، الذي كان في يوم من الأيام أحد أكثر زملائه قيمة في برشلونة. اضطر ميسي إلى مغادرة النادي في عام 2021 لأنهم لم يتمكنوا من تحمل تكاليف تجديد عقده، وفقًا لما قاله لابورتا، وتصدع قلب خريج أكاديمية لا ماسيا مرة أخرى عندما حاول ترتيب عودته إلى كاتالونيا، حيث بدا تشافي عالقًا في مرمى النيران.

"هل استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أتحدث مع ميسي مرة أخرى؟ نعم، لأنه اعتقد أنني كنت جزءًا من المخطط بأكمله. أثر ذلك كثيرًا على علاقتي مع ليو، لكنها الآن جيدة مرة أخرى"، قال تشافي. "إنه يعرف ذلك الآن، وهو يتفهمه الآن، لكن كانت هناك فترة لم أستطع التواصل معه. كان ذلك مؤسفًا، لكن السبب كان أولئك الذين يتولون المسؤولية".

وأضاف تشافي حول ما إذا كان ميسي لا يزال بإمكانه العودة: "ليو ميسي لن يعود أبدًا إلى برشلونة ببساطة لأن لابورتا لا يريد ذلك. ليس بسبب الدوري الإسباني أو لأن خورخي ميسي يطلب المال، كل ذلك كذب. لابورتا هو الذي يقول لمعسكره أن النادي لا يستطيع تحمل تكاليفه".

يترشح لابورتا حاليًا للمرة الثالثة لمنصب رئيس برشلونة ضد المرشحين الآخرين فيكتور فونت ومارك سيريا.